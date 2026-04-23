Tôi đã dùng Gemini, ChatGPT và Claude suốt 1 tháng qua trên Android: Hóa ra đây lại là AI "tuyệt vời nhất"

Dù bạn đang cầm trên tay điện thoại nào đi chăng nữa, lời hứa về một "AI bỏ túi" giờ đây đã không còn là một chiêu trò quảng cáo viển vông, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Tuy nhiên, sau giai đoạn "trăng mật" hào hứng với việc tạo ảnh hay tóm tắt email, một câu hỏi hóc búa vẫn còn đó: Trong "tam mã" làng AI gồm Gemini, ChatGPT và Claude , cái tên nào thực sự hoạt động hiệu quả hơn cho một người dùng Android phổ thông?

Trong 30 ngày qua, cây bút Steven Winkelman từ Android Police đã sống trọn vẹn với Gemini, ChatGPT và Claude để tìm ra đâu là trợ lý có khả năng xử lý đa nhiệm theo thời gian thực, hỗ trợ ghi chú nghiên cứu chuyên sâu và giúp lên ý tưởng sáng tạo tốt nhất.

Dưới đây là kết quả mà anh đưa ra.

Claude: "Bậc thầy" logic cho những nghiên cứu phức tạp

Khi trải nghiệm ứng dụng Claude, điều đầu tiên tôi nhận thấy chính là chiều sâu trong khả năng lập luận.

Với phiên bản Opus 4.7 vừa ra mắt cùng chế độ Adaptive Thinking (tư duy thích ứng), Claude không chỉ đơn thuần đưa ra câu trả lời; nó thực sự "suy nghĩ" thông qua các dữ liệu. Khi tôi đưa cho nó một tệp Docker Compose phức tạp cho hệ thống Lab tại nhà đang gặp lỗi, Claude không chỉ gợi ý cách sửa. Nó bóc tách từng lớp logic để giải thích tại sao cầu nối mạng lại thất bại.

Khác với những ngày đầu, Anthropic hiện đã triển khai tính năng Persistent Memory (bộ nhớ vĩnh cửu) cho tất cả người dùng. Nó ghi nhớ chính xác thiết lập phần cứng của tôi cũng như các chi tiết cá nhân như vị trí hiện tại, nghề nghiệp và nhiều thứ khác mà không cần tôi phải nhắc lại mỗi khi bắt đầu một cuộc hội thoại mới.

Điểm tôi yêu thích nhất chính là tính năng Connectors. Tôi có thể kết nối Canva, Asana, Gmail, Google Drive và các công cụ khác vào Claude để bắt đầu đặt các câu hỏi liên quan ngay lập tức. Tôi có thể mở một bản thiết kế gần đây từ Canva và nhờ Claude góp ý cải thiện, hoặc tìm kiếm một chi tiết cụ thể trong tài khoản Google Docs ngay từ giao diện chat.

Tuy nhiên, Claude vẫn chưa đạt đến mức tích hợp sâu vào hệ thống như Gemini. Nếu tôi cần một câu trả lời thông minh nhất có thể, tôi sẽ mở Claude. Nhưng nếu cần thao tác trực tiếp các tác vụ trên điện thoại, sự bất tiện bắt đầu lộ rõ.

ChatGPT: Đỉnh cao của những cuộc trò chuyện tự nhiên

Điểm sáng giá nhất của ChatGPT trên Android chính là Advanced Voice Mode 2.0 (Chế độ giọng nói nâng cao).

Nhờ các mô hình mới nhất của OpenAI có khả năng xử lý âm thanh gốc (natively), AI này không chỉ nghe thấy lời nói của tôi; nó còn cảm nhận được sự bực bội khi tôi kẹt xe, hay sự phấn khích khi tôi nảy ra một ý tưởng kinh doanh mới.

ChatGPT vẫn giành chiến thắng về mặt "tính cách". Khi tôi cần một tiêu đề bắt tai hoặc một câu chuyện thương hiệu không khô khan như sách hướng dẫn doanh nghiệp, các mô hình thuộc series GPT-5 cho thấy một tia sáng sáng tạo mà Claude hay Gemini còn thiếu do bản chất thiên về logic cực đoan của chúng.

Tương tự như Connectors của Claude, ChatGPT cũng có một mục ứng dụng chuyên dụng để kết nối các công cụ yêu thích của bạn, bao gồm tất cả những cái tên phổ biến nhất mà bạn có thể nghĩ tới.

Dù ChatGPT là một ứng dụng xuất sắc, nó vẫn "chưa hiểu" chiếc điện thoại của tôi. Nó không thể truy cập vào thư viện Google Photos, và cũng chẳng hề biết rằng tôi có một cuộc họp quan trọng trong 10 phút tới.

Gemini: "Bộ não" Android đích thực

Cuối cùng, tôi dành tuần cuối cùng để sống cùng Gemini. Đây là lúc khái niệm AI dành cho "Android" thực sự phát huy tác dụng. Đây là AI duy nhất mang lại cảm giác không phải là một ứng dụng tôi đang truy cập, mà là một phần của hệ thống.

Là "con cưng" của Google, Gemini mang đến khả năng tích hợp tuyệt vời với hệ sinh thái Google Workspace như Docs, Sheets, Slides, Keep Notes, Tasks, Gmail và hơn thế nữa.

Tôi có thể hỏi ngay lập tức: "Hóa đơn thẻ tín dụng gần nhất của tôi là bao nhiêu?", và Gemini sẽ truy xuất ngày đến hạn cũng như số tiền cuối cùng trong nháy mắt. Tương tự với Google Keep, tôi có thể yêu cầu nó tìm kiếm thông tin cụ thể từ một ghi chú thông qua một câu lệnh đơn giản.

Việc Gemini tích hợp với Google Photos là một yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi cho quy trình làm việc của tôi. Tôi có thể ra lệnh: "Tìm cho tôi những bức ảnh chụp tại Bà Nà Hills ở Việt Nam", và xem ngay các kết quả liên quan ngay trong giao diện Gemini.

Điều này cũng tương tự với khả năng tích hợp mượt mà của YouTube Music và Google Tasks. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có hồi kết. Gemini hiện có số lượng tích hợp bên thứ ba khá hạn chế. Nó không hoạt động trực tiếp với các dịch vụ bên ngoài như Canva hay Asana.

Nếu bạn là người phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái của Google, Gemini là một lựa chọn hiển nhiên. Nhưng nếu quy trình làm việc của bạn nằm ngoài hệ sinh thái này, Gemini có thể mang lại cảm giác hơi gò bó.

Tạm biệt những lời quảng cáo: Phán quyết cuối cùng

Sau 30 ngày liên tục thay đổi, trải nghiệm và thử thách các mô hình này, tôi đã có kết luận cuối cùng.

Nếu tôi đang ngồi tại bàn làm việc và cần tái cấu trúc 2.000 dòng mã hoặc phân tích sâu một tệp PDF pháp lý, Claude là lựa chọn ưu tiên. Khả năng logic của nó là vô đối, nhưng trên Android, nó vẫn mang lại cảm giác như một "vị khách" ghé thăm.

Chế độ giọng nói nâng cao của OpenAI vẫn là tiêu chuẩn vàng cho sự mượt mà. Nếu bạn muốn trò chuyện với điện thoại như một con người thực thụ khi đang lái xe giữa dòng đường Surat đông đúc, ChatGPT là vị vua.

Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, Gemini mới là kẻ về đích đầu tiên. Nó đã thoát xác khỏi cái mác "kẻ thay thế Google Assistant" để trở thành một bộ não thực thụ ở cấp độ hệ thống.

Nó có thể soạn thảo văn bản, lên lịch họp vào lịch trình, tìm kiếm một bức ảnh cụ thể của con tôi từ năm ngoái – tất cả đều được thực hiện mà không cần tôi phải rời khỏi giao diện ứng dụng đang sử dụng.