Dùng eTax Mobile “tiết kiệm” được 2 triệu, tiền hoàn thuế TNCN "ting ting" về tài khoản ngay trong ngày

Những ngày gần đây, “hoàn thuế TNCN” và “eTax Mobile” là những từ khóa hot trên Threads. Cứ vài cú lướt là lại thấy 1 bài “nhả vía” tiền hoàn thuế TNCN ting ting về tài khoản, kèm theo đó là những lời khen dành cho ứng dụng thuế điện tử do Tổng cục Thuế Việt Nam phát hành: Nhanh, tiện, dễ thao tác, ai cũng có thể làm được nên chẳng cần tốn tiền thuê dịch vụ hỗ trợ bên ngoài nữa.

eTax Mobile 10 điểm không có nhưng!

“Thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế phức tạp lắm” từng là suy nghĩ của cô gái trong câu chuyện này. Thế nên năm ngoái, cô thuê dịch vụ bên ngoài, tốn 2 triệu để xử lý các thủ tục thuế TNCN. Còn năm nay thì khác, vì thao tác trên eTax Mobile dễ dàng, lại có hướng dẫn cụ thể nên tự làm ngon ơ, chẳng tốn tiền nữa! Thế là tiết kiệm được 2 triệu.

Nguyên văn bài đăng “cảm ơn eTax Mobile” của cô gái này (Ảnh chụp màn hình)

Còn đây lại là 1 trường hợp có phần phức tạp hơn: “Công ty lạ lấy thông tin của mình để kê khai”, nhưng nhờ có eTax Mobile nên chỉ mất 2 tuần để xử lý, xóa khoản thuế lạ khỏi hồ sơ thuế.

“Hoan hô Cơ quan Thuế xử lý quá nhanh” (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác mới nhận được tiền hoàn thuế TNCN cũng có chia sẻ tương tự: Thử khai thuế trên eTax Mobile xong thấy nhanh gọn hơn thao tác trên website, “vào bấm bấm là xong”.

Nhanh gọn vô cùng (Ảnh chụp màn hình)

Còn bạn trẻ này thì “vote 100 sao” cho eTax Mobile luôn vì tiền hoàn thuế TNCN về tài khoản ngay trong 1 ngày, quá mê, quá ưng!

“Hòa chung không khí hoàn thuế, xin vote 100 sao về sự đơn giản hóa này” (Ảnh chụp màn hình)

Còn đây lại là 1 review chi tiết hơn hẳn, đương nhiên vẫn là 10 điểm cho eTax Mobile: “Xong nghĩa vụ công dân năm 2025. App eTax Mobile năm nay làm khá mượt và tiện lợi. Mình có 4 khoản thu nhập phát sinh tại 4 doanh nghiệp. Ba khoản có chứng từ khấu trừ thuế, một khoản dùng ảnh chụp màn hình từ eTax thay cho chứng từ khấu trừ thuế. Kết quả vẫn được hoàn thuế bình thường, chứng tỏ Cục Thuế liên kết dữ liệu các bên có sự đồng bộ rất cao”.

Ảnh chụp màn hình

Tựu trung lại, cảm nhận của đa số những người tự khai thuế, tự làm quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN trên eTax Mobile năm nay, có thể gói gọn bằng 2 từ: Nhanh, tiện. Thậm chí có gì chưa rõ, còn có thể hỏi Trợ lý eTax - Chatbot AI hỗ trợ trực tiếp trên ứng dụng, thông tin giải đáp/hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu nên cũng dễ thao tác.

Cách tra cứu quyết toán thuế TNCN trên eTax Mobile

Để tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN trên eTax Mobile, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Đăng nhập eTax Mobile, truy cập màn hình chính của ứng dụng.

Bước 2: Tra cứu thông tin quyết toán

Bước 3: Nhập điều kiện tra cứu

Mã số thuế: Tự động hiển thị theo MST đăng nhập.

Năm quyết toán: Chọn trong danh sách từ năm 2021 đến 2025.

Bước 4: Nhấn tra cứu để xem kết quả

Màn hình Thông tin tổng quan trên ứng dụng eTax Mobile sẽ hiển thị kết quả sau khi bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Tại đây, bạn có thể xem tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tra cứu, số nguồn thu nhập, tình trạng nộp hồ sơ quyết toán và hướng dẫn tra cứu thông tin sau quyết toán hoặc tra cứu nghĩa vụ thuế.

Làm sao tra cứu nghĩa vụ thuế của năm 2021 trở về trước?

Với những người đã đi làm trên 5 năm, nếu gần đây có truy cập ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra quá trình quyết toán thuế, chắc hẳn không ít người sẽ băn khoăn: Tại sao thông tin quyết toán thuế chỉ hiển thị từ năm 2021 đến năm 2025, còn những năm trước đó không có? Và phải làm sao nếu muốn truy soát thông tin đóng thuế, kiểm tra nợ thuế nếu có của những năm về trước?

Với thắc mắc này, Trợ lý eTax giải đáp như sau: Chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng eTax Mobile hiện tại chỉ chó phép người dùng tra cứu dữ liệu từ năm 2021 trở đi… Nếu cần thông tin chi tiết về quyết toán thuế của các năm trước 2021, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (nếu có tài khoản) để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Trong kỳ quyết toán thuế của năm 2021 đến năm 2025, việc hiển thị “không nợ thuế” trên ứng dụng eTax Mobile phản ánh nghĩa vụ thuế hiện tại và các kỳ gần nhất mà hệ thống có thể truy xuất. Đối với các năm từ 2020 trở về trước, thông tin chi tiết về quyết toán thuế không hiển thị trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile.

Do đó để hoàn toàn yên tâm đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế cho các năm từ 2020 về trước, bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được kiểm tra và xác nhận lại thông tin chi tiết về các nghĩa vụ thuế của những năm này.