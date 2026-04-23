Tin vui cho tài xế Grab cả nước

Anh Nhi | 23-04-2026 - 12:00 PM | Kinh tế số

Grab Việt Nam hôm nay thông báo triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế khắp cả nước.

Các chương trình thưởng này sẽ giúp tài xế gia tăng thu nhập, tăng hiệu suất giúp Grab có số lượng tài xế phủ rộng khắp, đáp ứng nhu cầu đi lại và ăn uống mọi lúc mọi nơi của người dùng. 

Trong giai đoạn từ ngày 24/04 đến ngày 04/05/2026, các ﻿đối tác tài xế 2 bánh, tùy theo từng tỉnh, thành, có thể nhận thưởng lên đến 300.000đ/ngày. Với đối tác tài xế 4 bánh, tùy theo khu vực hoạt động, tài xế GrabCar có thể nhận thưởng lên đến 12% doanh thu hằng ngày. 

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao trong dịp lễ, Grab có chương trình thưởng riêng cho tài xế mỗi khi đón khách - trả khách tại những điểm trung chuyển giao thông công cộng như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương… (TP.HCM) hoặc sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, ga Cát Linh - tuyến số 2A, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm… (Hà Nội). 

Song song với thưởng cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng, Grab vẫn tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ dành cho tất cả tài xế đang sử dụng xe máy điện tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bao gồm cả đối tác mới và đối tác hiện tại.

Khi chọn chuyển đổi sang xe máy điện, mỗi bác tài ở Hà Nội có thể được hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng và lên đến 1 triệu đồng cho tài xế ở TP. Hồ Chí Minh. Hỗ trợ này không chỉ giúp đối tác tiết kiệm chi phí mà còn thêm tự tin để chuyển đổi sang xe điện.

