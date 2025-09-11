Đang là "kẻ ghét iPhone thậm tệ", tôi đổi ngay thái độ khi thấy iPhone 17 Pro Max: Thực sự phải mua ngay

Cây bút Sebastian Pier từ Phone Arena chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một chiếc iPhone cho đến khi xem màn trình diễn của iPhone 17 Pro Max gần đây.

Anh vốn là một “kẻ tẩy chay” iPhone khi cho rằng thiết bị này tụt hậu so với đối thủ trong nhiều năm liền, với những thứ như “màn hình tần số quét 60Hz thảm hại, pin yếu một cách nực cười, tốc độ sạc chậm chạp, và cảm biến camera 12 MP nhỏ bé trên các dòng máy cao cấp”.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi, khi anh cho rằng iPhone 17 Pro Max hiện là chiếc điện thoại đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại.

Pier nhận định, nếu bạn cần một "con quái vật bỏ túi" tốt nhất của Apple trong năm 2025, đừng lãng phí thời gian vào chiếc iPhone Air mỏng như giấy, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn hay thậm chí là chiếc iPhone 17 Pro nhỏ hơn. Thứ bạn cần chính là 17 Pro Max.

Dưới đây là phân tích của anh.

Mức giá không đổi – năm thứ sáu liên tiếp

Đây là lý do số một để tôi nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max. Thành thật mà nói, tôi đã đoán rằng iPhone 17 Pro Max sẽ có giá ít nhất là 1.300 USD, trong bối cảnh mọi thứ khác đều đang ngày càng đắt đỏ. Nhưng Apple đang chơi một ván cờ khác, và chiếc flagship cao cấp nhất của họ vẫn giữ nguyên mức giá 1.199 USD – giống hệt thiết bị tiền nhiệm.

Thực tế, 1.199 USD đã là mức giá cho phiên bản Pro Max 256 GB trong rất, rất nhiều năm. Mẫu Pro Max đầu tiên – iPhone 11 Pro Max từ năm 2019 – được bán với giá 1.249 USD cho phiên bản 256 GB. Kể từ đó, mức giá luôn là 1.199 USD.

Hãy nhớ rằng, 1.199 USD vào năm 2019 và 2025 là hoàn toàn khác nhau.

Pin và sạc

Tôi là một người yêu thích những thiết bị không bao giờ "chết yểu", phải thở hổn hển tìm sạc vào những thời điểm bất tiện nhất.

Trong các bài kiểm tra nội bộ của PhoneArena, iPhone 16 Pro Max vốn đã rất xuất sắc về thời lượng pin, nhưng iPhone 17 Pro Max sẽ còn đẩy giới hạn đi xa hơn nữa. Tất nhiên, Apple không chia sẻ thông số mAh chính thức, nhưng có những dấu hiệu cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ được cung cấp với hai phiên bản riêng biệt:

iPhone 17 Pro Max – 4.823 mAh

iPhone 17 Pro Max (eSIM) – 5.088 mAh

Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất, hãy chắc chắn chọn phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM.

Đúng là vẫn có những "con quái vật" 6.000 và 7.000 mAh đến từ Trung Quốc – như Vivo X200 Ultra. Nhưng một chiếc iPhone có pin gần 5.000 mAh là một điều phi thường, bởi Apple vốn nổi tiếng với các giải pháp phần mềm tiết kiệm năng lượng, dù có dung lượng pin thấp nhưng vẫn cho thời lượng sử dụng cao.

Mọi thứ còn tuyệt vời hơn với sạc nhanh hơn. Chắc chắn, nó sẽ không đạt đến tốc độ 100W điên rồ như các flagship Trung Quốc, nhưng "nhanh hơn" nghe vẫn tốt hơn nhiều so với "như cũ".

Nâng cấp đáng giá ở camera

Cuối cùng, cả ba camera ở mặt sau của iPhone đều sử dụng cảm biến 48 MP.

Mặc dù có những nhà vô địch về nhiếp ảnh di động như Xiaomi 15 Ultra hay Oppo Find X8 Ultra sở hữu cảm biến 1-inch khổng lồ – điều mà iPhone 17 Pro Max không có – sản phẩm mới của Apple vẫn tỏ ra là một công cụ chụp ảnh cực kỳ hữu hiệu.

Một lần nữa, đây không phải là chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất trên thị trường, mà là chiếc iPhone có camera tốt nhất hiện nay.

Rõ ràng, iPhone 17 Pro Max vẫn phải có những sự đánh đổi nhất định, nhưng chúng sẽ không quá nghiêm trọng như trên iPhone 16 Pro Max hay bất kỳ chiếc iPhone nào khác.

Tại sao ư? Bởi vì camera tele 48 MP chuyên dụng nay đã có cảm biến lớn hơn 56% – một bước nhảy vọt so với camera tele 12 MP của iPhone 16 Pro Max.

Hơn nữa, ống kính zoom trên mẫu máy mới giờ đây đã được nâng cấp lên zoom quang 4x (tiêu cự tương đương 100mm), và có thể đạt đến 8x (200mm) thông qua crop cảm biến. Mức zoom 4x rất phù hợp để chụp chân dung và chụp ảnh đường phố, trong khi 8x dành cho chụp động vật hoang dã và các kịch bản đặc thù khác.

Ở mặt trước, chúng ta cũng có một cảm biến mới. cho phép chụp ảnh selfie khổ ngang ngay cả khi đang cầm điện thoại theo chiều dọc. Đây không phải là một lý do "chuyên nghiệp" để nâng cấp, nhưng nó thực sự hữu ích trong nhiều trường hợp.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi và chip A19 Pro

Lần đầu tiên, Apple trang bị một hệ thống tản nhiệt buồng hơi tùy chỉnh giúp cải thiện hiệu quả tản nhiệt và hiệu năng. Thiết lập này cho phép con chip "quái vật" của Apple hoạt động hết công suất mà không gặp trở ngại nào, duy trì hiệu năng tốt hơn tới 40% so với con chip A18 Pro tiền nhiệm.

Bản thân A19 Pro có CPU 6 lõi, được Apple tuyên bố là "nhanh nhất từ trước đến nay" trên điện thoại thông minh, và GPU 6 lõi với bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerators) tích hợp, bộ nhớ đệm mở rộng và bộ nhớ bổ sung.

Cá nhân tôi rất quan tâm đến những cải tiến về hiệu quả năng lượng của A19 Pro. Khi kết hợp với Neural Engine 16 lõi mới, GPU này có thể xử lý các tác vụ AI đòi hỏi khắt khe, đồ họa tiên tiến và chơi game cấp độ console với công nghệ dò tia (ray tracing) được tăng tốc phần cứng.

Với hệ thống tản nhiệt buồng hơi giữ cho mọi thứ mát mẻ, A19 Pro hứa hẹn sẽ phát huy tối đa sức mạnh.

Thiết kế mới: đẹp hay xấu?

Cá nhân tôi không quan tâm một chiếc điện thoại trông như thế nào. Tất nhiên, điện thoại trông bắt mắt thì luôn là điều tuyệt với – như Galaxy S24 Ultra chẳng hạn – chỉ là thiết kế đối với tôi không phải là điều quá quan trọng.

Điện thoại vừa đẹp vừa mạnh thì càng tốt. Còn nếu mạnh mà trông xấu thì cũng chẳng sao. Tôi không bận tâm về hình dáng của một thứ mà phần lớn thời gian nằm trong túi quần của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ không tranh cãi với bất kỳ ai nếu bạn nói iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại xấu nhất từ trước đến nay, với cụm camera khổng lồ ở mặt sau.

Tôi không có vấn đề gì với thứ đó. Tôi nghĩ việc Apple mang đến những thiết kế mới mẻ là một điều tốt.

Nếu chọn iPhone 17 Pro Max, bạn sẽ không phải lo lắng về thời lượng pin, về việc có một camera tele kém cỏi hay một thiết bị nóng lên như lửa như trước kia. Dù giá vẫn cao nhưng việc không tăng giá đã là một lợi thế lớn.

Nhân tiện, hãy loại chiếc iPhone 17 Pro nhỏ hơn ra khỏi danh sách. Tôi không khuyến nghị mua mẫu máy này, khi chỉ cần thêm 100 USD (giá khởi điểm của 17 Pro là 1.099 USD), bạn sẽ có một màn hình lớn tuyệt vời hơn để chỉnh sửa ảnh và video ngay trên điện thoại.