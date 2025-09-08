Đang lái chiếc SUV, nam y tá bỗng gặp tai họa 'từ trên trời rơi xuống', nhìn hiện trường ai cũng sợ hãi

Mới đây, một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan, khiến một tài xế nguy kịch. Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh những rủi ro khó lường trước của việc tham gia giao thông hàng ngày.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc mới xảy ra hôm thứ Năm, ngày 28/8 vừa qua trên con đường Pathum Thani–Lat Lum Kaeo ở tỉnh Pathum Thani, gần thủ đô Bangkok của nước này.

Hôm đó, anh Kittiphat Lertloy, 45 tuổi, một y tá đang lái chiếc xe SUV của mình thì bất ngờ bị 2 chiếc bánh xe long ra từ một chiếc xe tải va phải. Cú va đập mạnh đến mức 2 chiếc bánh xe dính liền đã làm sập trần xe và rơi vào bên trong xe, ngay sát hàng ghế phía trên.

2 chiếc bánh xe long ra khỏi xe tải và rơi vào bên trong chiếc SUV.

Tài xế đã bị thương nặng, bất tỉnh ngay sau đó và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Lúc 9 rưỡi sáng, Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Khu Bang Luang đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Quỹ Cứu hộ Por Teck Tung cũng đã đến kịp thời để sơ cứu cho nạn nhân.

Theo hình ảnh được INN News chia sẻ, 2 chiếc bánh xe tải bị kẹt ở vị trí giữa 2 hàng ghế phía trước và phía sau sau khi nó va vào và làm sập nóc chiếc xe SUV của anh Kittiphat. Cú va chạm đã phá hủy hoàn toàn nóc xe và kính chắn gió, một cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình.

Tài xế xe SUV đã bị bất tỉnh và đang trong tình trạng nguy kịch.

Kittiphat, một y tá tại Bệnh viện Đại học Thammasat ở huyện Khlong Luang, Pathum Thani, đã bị thương nặng ở đầu do bánh xe gây ra và bất tỉnh khi lực lượng cứu hộ có mặt. Nạn nhân đã được hô hấp nhân tạo nhưng không tỉnh lại. Sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện Krungthai Northern.

Vào thời điểm báo cáo, vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về tình trạng của anh Kittiphat, cũng như không rõ 2 chiếc bánh xe đến từ đâu. Cảnh sát xác nhận rằng họ đang xem xét video do camera an ninh ghi lại để truy tìm chiếc xe tải có bánh xe văng ra cũng như người điều khiển phương tiện này.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng 6 vừa qua khi một nữ bác sĩ người Thái may mắn thoát chết trên đường cao tốc Friendship ở Udon Thani.

Đoạn phim từ camera an ninh cho thấy một cặp bánh xe văng ra khỏi một chiếc xe tải 10 bánh và đâm vào hông chiếc xe điện của cô. Cô chỉ bị thương nhẹ và không có thêm vụ va chạm nào xảy ra sau đó. Tài xế xe tải đã bị chặn lại cách hiện trường vụ tai nạn 15 km và tuyên bố rằng anh ta không biết về việc bánh xe bị rơi ra nhưng bày tỏ sẵn sàng chịu trách nhiệm.