Đằng sau việc quét QR ZaloPay ở nước ngoài, có "đế chế" Trung Quốc được định giá vượt 300 tỷ USD

Theo thông tin từ ZaloPay, người dùng có thể quét QR quốc tế tại thị trường Trung Quốc. "Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ", trích dẫn nguyên văn từ bài viết chính thức trên trang chủ ZaloPay.

ZaloPay hướng dẫn cách thực hiện tương tự như khi dùng trong nước, hay tại Singapore - nơi hình thức này đã được triển khai trước đó. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn nút "Quét QR", chuyển khu vực sang "Trung Quốc" và đưa camera tới mã QR tại quầy. Ngay lập tức, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi và mức phí minh bạch trước khi người dùng xác nhận thanh toán.

Tính năng Quét QR quốc tế của ZaloPay đã có mặt tại Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc (tên các quốc gia trên ứng dụng hiển thị bằng tiếng Anh).

Tại Singapore, người dùng ZaloPay có thể quét mã QR tại điểm giao dịch có biểu tượng NETS, Alipay+ và Grab. Tại Hàn Quốc, cần có biểu tượng ZeroPay, Alipay+. Tương tự, ở Malaysia, tính năng này áp dụng cho điểm giao dịch có biểu tượng DuitNowQR và Alipay+. Còn tại Trung Quốc, tính năng này mới áp dụng tại nơi có Weixin Pay. Theo trải nghiệm của phóng viên, tính năng quét mã QR này chỉ áp dụng cho điểm giao dịch doanh nghiệp, không áp dụng cho mã QR được khởi tạo bằng tài khoản ngân hàng (hoặc ví điện tử) cá nhân.

Alipay+ là thương hiệu không xa lạ trong việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới. Nhiều ứng dụng ví điện tử, ngân hàng tại nhiều quốc gia đã mở tính năng này, góp phần giúp người dùng dễ dàng thanh toán "quét".

Cụ thể, tại Malaysia, ví điện tử Touch 'n Go (TNG) cho phép người dùng quét mã QR tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điều kiện điểm giao dịch có treo biểu tượng Alipay+. Trên TNG, người dùng chọn vùng cần thanh toán, ứng dụng sẽ thông báo tỷ giá.

Tại Singapore, Alipay+ có trên một số ngân hàng và ví điện tử như Ngân hàng OCBC, EZ-Link Wallet, BigPay… Tại Thái Lan, có TrueMoney Wallet. Ví điện tử GCash là một trong các ví được liệt kê là đối tác của Alipay+ trong danh sách các e-wallet/ngân hàng được hỗ trợ tại Philippines.

Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới do Ant International (thuộc Ant Group, Trung Quốc) phát triển, ra mắt từ năm 2020 nhằm kết nối các ví điện tử và ứng dụng ngân hàng địa phương với mạng lưới toàn cầu. Thay vì phải mang nhiều loại thẻ quốc tế, người dùng chỉ cần ứng dụng ví quen thuộc tại quê nhà như GCash (Philippines), TrueMoney (Thái Lan), Touch 'n Go (Malaysia), AlipayHK (Hong Kong, Trung Quốc), Kakao Pay (Hàn Quốc)… để thanh toán tại hàng chục triệu điểm bán lẻ trên thế giới thông qua mã QR Alipay+.

Theo số liệu Ant International, đến năm 2025, Alipay+ đã phủ sóng hơn 90 triệu điểm chấp nhận tại 66 thị trường, kết nối hơn 1,6 tỷ tài khoản người dùng từ hơn 35 ví điện tử và ngân hàng đối tác.

Ngoài Đông Nam Á, Alipay+ còn mở rộng mạnh mẽ sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, châu Âu và nhiều điểm du lịch lớn, phục vụ nhu cầu chi tiêu quốc tế ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu và khách du lịch. Với định hướng trở thành "ngôn ngữ chung" cho thanh toán di động, Alipay+ đang góp phần thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, hỗ trợ thương mại, du lịch và dịch vụ giữa các khu vực.

Ant Group - công ty mẹ của Alipay và Alipay+ từng có kế hoạch IPO và thường xuyên được giới đầu tư quốc tế theo dõi. Khi Ant Group chuẩn bị IPO vào cuối năm 2020, hồ sơ nộp sàn cho thấy công ty được thị trường định giá ở mức khoảng 313 tỷ USD - nếu IPO thành công thì đã là đợt phát hành lớn nhất thế giới thời điểm đó (theo Wall Street Journal, Reuters).

Sau khi IPO bị đình hoãn, nhiều báo cáo tài chính và phân tích của các nhà đầu tư quốc tế (như Bloomberg, FT) định giá lại Ant Group trong khoảng 150–200 tỷ USD (giai đoạn 2021–2023), do áp lực quản lý từ Trung Quốc và tái cấu trúc kinh doanh.

Giai đoạn năm 2024–2025, các phân tích thị trường (ví dụ Bloomberg Intelligence, Nikkei Asia) vẫn ước tính Ant Group có giá trị quanh mức 200 tỷ USD, đưa họ vào nhóm fintech lớn nhất thế giới.