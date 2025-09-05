Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đăng tin không chính xác về ngành điện, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị mời làm việc: Hé lộ đầu đuôi sự việc

05-09-2025 - 17:30 PM | Sống

Trước đó, bài đăng của chị H. đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Mới đây, chị C.T.H. (trú tại thôn Ngọc Trà I, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Công an xã Quảng Chính mời lên trụ sở làm việc. Trước đó, vào sáng ngày 4/9, người phụ nữ này có đăng tải một bài viết lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người, có nội dung như sau: "Các bác Sở Điện lực ơi... cứu nhà em. Một hộ gia đình nhỏ nhưng 3 tháng hè tiền điện đều đều hơn 3 triệu. Nhà em đã lắp công tơ theo dõi điện trong nhà và phát hiện sai phạm của anh chốt điện. 

Anh M. (thợ điện Quảng Trung cũ) chốt điện ngày 31/8. Em đã ra chụp lại và chênh lệch gần 80 số điện. Công tơ theo dõi trong nhà 1 tháng 2 ngày mới chỉ 792 số nhưng phiếu thu tiền tháng này là 834 số. Em cần lời giải thích từ Điện lực". 

Đăng tin không chính xác về ngành điện, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị mời làm việc: Hé lộ đầu đuôi sự việc- Ảnh 1.

Chị H. làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Nguồn tin trên báo Thanh Hóa cho biết, bài viết trên đã nhận được hơn 4.800 lượt chia sẻ trên nhiều trang cá nhân và hội nhóm đông thành viên. Nội dung này còn bị một số trang xuyên tạc, thêm bớt nội dung theo hướng quy chụp, bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành điện. 

Ngay sau đó, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc, phối hợp cùng chính quyền địa phương và Công an kiểm tra, xác minh người đăng bài viết để làm rõ thông tin. Được biết, đơn vị cung cấp điện cho hộ nhà chị H. là Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa - một tổ chức bán điện không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. 

Đăng tin không chính xác về ngành điện, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị mời làm việc: Hé lộ đầu đuôi sự việc- Ảnh 2.

Bài đăng chưa chính xác của chị H. trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với công an, chị H. thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng là sai, gây dư luận trái chiều và làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và các cá nhân liên quan. Chị H. sau đó đã chủ động đính chính thông tin trên các trang cá nhân, hội nhóm đã chia sẻ, đồng thời cam kết không tái phạm.

