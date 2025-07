Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

Theo danh sách phạt nguội từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2025 do công an Bắc Ninh công bố vào ngày 28/8 vừa qua, có nhiều trường hợp phương tiện phạm lỗi vượt đèn đỏ. Cụ thể, có 22 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ có trong danh sách phạt nguội. Cụ thể, các xe máy có biển số dưới đây:

98M1-122.94; 98E1-394.05; 89M1-036.83; 98M1-152.21; 98H1-387.49; 98B1-366.45; 98B2-825.14; 98B3-096.78; 98M1-071.28; 98M1-104.84; 98D1-701.68; 98D1-004.64; 98B2-650.67; 98B3-228.29; 98B3-025.87; 98B2-292.70; 98M1-025.87; 98B1-213.84; 98F1-115.41; 98D1-967.06; 98B1-948.64; 98B2-584.33.

Cùng với xe máy, danh sách ôtô vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Bắc Ninh cũng có 21 trường hợp. Chi tiết:

98C-098.79; 30G-297.83; 98A-707.95; 99A-806.17; 98A-226.54; 98B-138.93; 29A-012.14; 29H-513.32; 98A-669.61; 98A-446.22; 30A-096.36; 98C-239.99; 14C-133.45; 98C-370.90; 98A-212.57; 99A-174.33; 98C-082.43; 98C-146.49; 98A-199.39; 29B-619.42; 98C-190.17;





Trước đó, công an Thanh Hoá cũng phạt nguội nhiều ôtô, xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 10/7/2025,

Từ ngày 1.7.2025 đến ngày 10.7.2025. Theo đó, chủ các xe ô tô sau bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ ở Thanh Hoá:

Các xe máy vi phạm lỗi lỗi vượt đèn đỏ tại Thanh Hóa

Danh sách xe ô tô vi phạm lỗi lỗi vượt đèn đỏ tại Thanh Hóa

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, mức xử phạt cho một số hành vi vi phạm đã tăng mạnh nhằm nâng cao tính răn đe, đặc biệt là lỗi vượt đèn đỏ. Cụ thể:

Đối với ô tô: Người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, cao hơn gấp 4 lần so với mức cũ (4 - 6 triệu đồng).

Đối với xe máy: Mức phạt tăng lên từ 4 đến 6 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức cũ (800.000 - 1 triệu đồng).

Việc tăng mạnh mức phạt này nhằm mục tiêu chính là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từ đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiểu ùn tắc. Để triển khai hiệu quả quy định mới, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đang tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Cơ quan công an cũng lưu ý, người vi phạm cần đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm (đối với phạt nguội) hoặc tại Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.