Danh tính cô gái SN 1998, tốt nghiệp RMIT làm đại biểu khối doanh nhân tham gia diễu hành tại A80

Đó là Hà Lê - vợ Sơn Lu (Trần Hải Sơn, SN 1997) - MC, VJ kiêm content creator!

Mới đây trên trang TikTok cá nhân hơn 191 nghìn người theo dõi, Sơn Lu đăng tải clip "flex" vợ vinh dự được làm đại biểu khối doanh nhân Việt Nam, tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Vợ Sơn Lu - Hà Lê là đại biểu khối Doanh nhân Việt Nam.

Clip: Son Lu hào hứng chia sẻ vợ được làm đại biểu khối Doanh nhân Việt Nam tại A80. Clip: Sơn Lu.

"Đợt này doanh nghiệp nhà mình được tham gia cùng đoàn với cả hội nữ doanh nhân Hà Nội. Mình đã đi tập diễu hành được khoảng 1 tuần rồi, ở Quảng trường Ba Đình", cô chia sẻ. Hà Lê cho biết bản thân vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được tham gia nhiệm vụ lần này.

Cô cũng chia sẻ lại kỷ niệm tham gia buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất, diễn ra vào hôm 21/8 vừa qua. "Chúng mình đi tập từ sáng khoảng 6h30 đến 15h chiều bắt đầu tập kết tại khu vực đường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội). Trộm vía là khu vực Doanh nhân Việt Nam, Báo chí Cách mạng Việt Nam và Phụ nữ Việt Nam tập kết thì xung quanh rất nhiều nhà dân, rất hỗ trợ. Đặc biệt có 'khối tạp hóa' đã mang 3 cái quạt ra hỗ trợ (quạt mát) cho đoàn diễu hành, rất dễ thương. Cô chủ nhà còn luộc cho chắc phải đến hàng trăm quả trứng và còn đến 3-4 can trà đá miễn phí", Hà Lê hào hứng chia sẻ.

Sơn Lu cũng hào hứng cho biết cảm thấy vinh dự, tự hào chung với vợ: "Mai sau có thể nở mày nở mặt khoe với con cái A80 mẹ tham gia diễu hành", đồng thời gửi lời động viên, cổ vũ tinh thần vợ.

Hà Lê chia sẻ hình ảnh đi tập luyện diễu hành A80.





Hà Lê từng đến TP.HCM chụp ảnh và đi xem A50.

Hà Lê kết hôn với Sơn Lu vào năm ngoái - 2024.

Nhiều người bắt đầu tìm kiếm profile Hà Lê, tò mò cô đang làm công việc gì. Hà Lê (Tên thật là Lê Linh Hà, sinh năm 1998).

Cô từng học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tốt nghiệp Fairfield University ở Mỹ và vào tháng 4 vừa qua tốt nghiệp văn bằng 2 ở RMIT.

Hà Lê từng học sinh trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội - Amsterdam.

Cô tốt nghiệp RMIT vào tháng 4 vừa qua.

Trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ về thông tin công việc, Hà Lê cho biết cô từng làm thực tập sinh Marketing ở Bamboo Airways.

Hà Lê cũng được biết đến nhiều trên mạng xã hội với vai trò một nhà sáng tạo nội dung, làm về Beauty và Lifestyle. Hiện tại, cô nàng sở hữu kênh TikTok cá nhân có 115 nghìn người theo dõi. Đồng thời, cô cũng update nhiều về cuộc sống hằng ngày, công việc với chồng.

Một số hình ảnh đời thường của Hà Lê:

