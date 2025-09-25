Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch

25-09-2025 - 10:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá được bổ cập về sông Tô Lịch, đập dâng đầu tiên tại cầu Quang (Thanh Liệt, Hà Nội) cũng hoạt động điều tiết dòng nước.

Video: Đập dâng đầu tiên vận hành, nước từ Nhà máy Yên Xá đổ về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Sau hơn nửa năm thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã mở cửa xả, cho nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá chảy vào sông Tô Lịch.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 2.

Đập dâng đầu tiên trên sông đặt tại khu vực cầu Quang cũng được vận hành nhằm duy trì mực nước sông.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 3.

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá tiếp tục chảy qua đập dâng.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 4.

Đập dâng trên sông Tô Lịch đóng vai trò như một “van điều tiết”, vừa giữ nước vừa điều chỉnh mực nước sông.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 5.

Đặc biệt trong mùa Đông – Xuân, khi lưu lượng nước giảm, đập sẽ giữ lại một phần để duy trì mực nước, tránh tình trạng cạn kiệt.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 6.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 7.

Điểm nhấn của đập dâng là đài quan sát hình bát giác sơn vàng, được xây dựng ngay giữa đập. Công trình có 8 cột bê tông, mái lợp tôn giả ngói, trang trí hoa văn vàng, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại. Từ đây, người dân có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh hai bên bờ sông.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 8.

Ông Nguyễn Huy Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Yên Xá cho biết, trước khi dẫn nước về, Nhà máy Yên Xá cùng đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ các hạng mục trên sông để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Sau khi xử lý, nước thải được dẫn qua đường ống về đập, rồi bổ cập vào sông Tô Lịch. Kết hợp với hệ thống cánh phai, công trình sẽ giúp duy trì mực nước ổn định, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan cho dòng sông.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 9.

Khởi công từ tháng 2, đến nay đơn vị thi công đã lắp đặt xong khoảng 1,7 km cống hộp bê tông kích thước 2,5x2,5 m để dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá về đập dâng, cùng với các hạng mục phụ trợ khác.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 10.

Trước đó, đơn vị thi công đã hoàn thành việc thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Hiện nay, nhà máy vận hành với công suất 200.000 - 230.000 m³/ngày đêm, đáp ứng xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc tuyến sông.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 11.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 12.

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá được bổ sung trở lại sông Tô Lịch nhằm "hồi sinh" dòng sông. Nhờ đó, nhiều đoạn sông đã chuyển từ màu nước đen sang làn nước trong xanh.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 13.

Đang ghi lại hình ảnh dòng sông Tô Lịch trong xanh, ông Nguyễn Xuân Giáp (70 tuổi, phường Thanh Liệt) chia sẻ: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, gắn bó với dòng sông qua ba màu nước. Năm 1972, sông còn màu đục của phù sa, sau đó chuyển sang màu đen, bị gọi là dòng sông chết, đến nay lại hiện lên với làn nước trong xanh khiến tôi rất vui. Tôi mong màu nước này sẽ được giữ gìn lâu dài, mang lại không khí trong lành cho Thủ đô. Dòng sông từng đen ngòm trong giai đoạn đất nước khó khăn, nay đang thay đổi khi đất nước vươn lên. Tôi cũng rất hy vọng thời gian tới thành phố sẽ xây dựng công viên hai bên bờ để phục vụ người dân”.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 14.

Bà Bùi Thị Ngọc Loan (64 tuổi, phường Thanh Liệt) chia sẻ: “Trước đây, mùi hôi nồng nặc khiến chúng tôi không ai dám đứng gần sông. Giờ nước đã trong xanh hơn, nhìn chung tạm ổn. Tôi hy vọng sông Tô Lịch sẽ thay đổi toàn diện, để cuộc sống ngày càng dễ chịu hơn”.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 15.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 16.

Những thay đổi rõ rệt của sông Tô Lịch, cùng với các công trình kiến trúc độc đáo của dập dâng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch- Ảnh 17.

Trước đó, ngày 9/9, nước từ Hồ Tây chính thức được bổ cập vào sông Tô Lịch qua hệ thống riêng gồm 2 đường ống HDPE song song, đường kính 1,2 m. Việc bổ sung song song 2 nguồn nước từ cả Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hứa hẹn giúp dòng sông “hồi sinh” nhanh chóng.

Theo Minh Đức

VTC News

