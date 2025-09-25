Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch

Đang ghi lại hình ảnh dòng sông Tô Lịch trong xanh, ông Nguyễn Xuân Giáp (70 tuổi, phường Thanh Liệt) chia sẻ: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, gắn bó với dòng sông qua ba màu nước. Năm 1972, sông còn màu đục của phù sa, sau đó chuyển sang màu đen, bị gọi là dòng sông chết, đến nay lại hiện lên với làn nước trong xanh khiến tôi rất vui. Tôi mong màu nước này sẽ được giữ gìn lâu dài, mang lại không khí trong lành cho Thủ đô. Dòng sông từng đen ngòm trong giai đoạn đất nước khó khăn, nay đang thay đổi khi đất nước vươn lên. Tôi cũng rất hy vọng thời gian tới thành phố sẽ xây dựng công viên hai bên bờ để phục vụ người dân”.