DAT Group hợp tác ROKAE Robotics đưa robot thông minh vào nhà máy Việt

Từ nền tảng vững vàng đến chiến lược mở rộng công nghệ

Được thành lập năm 2006, DAT Group là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: Tự động hóa công nghiệp, Điều khiển thang máy thông minh, Giải pháp điện mặt trời – lưu trữ điện và là Tổng thầu EPC điện mặt trời của nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, DAT Group đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn nhà máy trong nước và quốc tế, mang đến các giải pháp truyền động, điều khiển và quản lý năng lượng AIoT thông minh, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí và đảm bảo vận hành ổn định.

Trước xu hướng chuyển đổi công nghiệp và sản xuất thông minh trên toàn cầu, DAT Group nhận thấy robot chính là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghệ của doanh nghiệp Việt. Vì vậy, việc hợp tác cùng ROKAE Robotics không chỉ là bước tiến chiến lược, mà còn là chìa khóa giúp DAT Group hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ toàn diện, mang lại giải pháp công nghệ và tiết kiệm năng lượng hiệu quả, phù hợp thực tế thị trường Việt Nam.

DAT Group và ROKAE Robotics chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

ROKAE Robotics – Năng lực toàn cầu, công nghệ vượt trội

ROKAE Robotics hiện được xem là một trong những "ngôi sao đang lên" của ngành robot Châu Á, được công nhận là National Robotics Chain Leader và nằm trong Top 4 doanh số robot công nghiệp tại Trung Quốc – thị trường robot lớn bậc nhất thế giới. Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi ROKAE chỉ mới trải qua 9 năm phát triển.

ROKAE sở hữu hệ sinh thái R&D mạnh mẽ với các trung tâm nghiên cứu tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Tokyo. Hơn 80% đội ngũ kỹ sư R&D có trình độ thạc sĩ trở lên, tốt nghiệp từ các trường kỹ thuật hàng đầu thế giới. Đến nay, hãng đã tích lũy hơn 600 bằng sáng chế cùng dải sản phẩm robot toàn diện, từ 3–220 kg tải trọng, phục vụ đa dạng nhu cầu ứng dụng trong điện tử, ô tô, y tế, logistics…

Nhà máy ROKAE Robotics tại Sơn Đông, Trung Quốc

Một dấu ấn quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh của ROKAE chính là ROKAE Intelligent Manufacturing Future Factory – nhà máy sản xuất robot thông minh quy mô 40.000 m² tại Sơn Đông. Đây được xem là nhà máy robot lớn bậc nhất miền Bắc Trung Quốc, tích hợp hệ thống sản xuất thông minh và tự động hóa hiện đại, giúp ROKAE đạt công suất hơn 50.000 robot mỗi năm.

Nhà máy ROKAE Robotics tại Sơn Đông, Trung Quốc với diện tích hơn 40.000m2

Cộng hưởng sức mạnh – Kiến tạo giải pháp sản xuất thông minh cho doanh nghiệp Việt

Liên minh chiến lược giữa DAT Group và ROKAE Robotics không chỉ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu tiên phong, mà còn là bước đi mang tính kiến tạo, hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái robot "Made for Vietnam".

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc DAT Group, chia sẻ: "Sự kết hợp giữa năng lực thị trường và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của DAT Group, cùng với công nghệ đột phá từ ROKAE Robotics, sẽ tạo nên giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn kiến tạo giải pháp tự động hóa toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên công nghiệp mới".

Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc DAT Group phát biểu tại Lễ ký kết

Thông qua hợp tác này, doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ robot thông minh chuẩn toàn cầu với chi phí hợp lý, đồng thời được đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật bởi đội ngũ kỹ sư DAT Group ngay tại Việt Nam. Giải pháp này giúp rút ngắn lộ trình chuyển đổi sang sản xuất tự động, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào nguồn nhân công truyền thống:

Năng suất vượt trội – Chất lượng ổn định: robot làm việc liên tục với độ chính xác cao, đảm bảo quy trình sản xuất nhất quán và giảm thiểu sai sót.

Tối ưu chi phí – Tiết kiệm năng lượng: thay thế các khâu lao động lặp lại, môi trường độc hại hoặc yêu cầu độ chính xác cao.

Chủ động mở rộng – Linh hoạt vận hành: hệ thống robot ROKAE được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh theo từng mô hình sản xuất.

Đồng hành trọn vẹn – Chuyển giao chuyên sâu: đội ngũ kỹ sư DAT Group được ROKAE Robotics chuyển giao công nghệ sẽ trực tiếp tư vấn và hỗ trợ khách hàng, giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ.

Trải nghiệm thực tế – Quyết định chính xác: tại Trung tâm Demo, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho dây chuyền sản xuất của mình.

Sự hợp tác với ROKAE Robotics là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn 2035 của DAT Group – trở thành thương hiệu số 1 Đông Nam Á cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện về Tự động hóa công nghiệp và Năng lượng xanh.

Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần tiên phong, DAT Group cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt trong hành trình ứng dụng robot và công nghệ tự động hóa thông minh, hướng đến hiệu quả vượt trội và phát triển bền vững. Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp và cơ hội hợp tác tại website chính thức của DAT Group: www.dattech.com.vn hoặc hotline 1800 6567 (miễn phí cước) để được hỗ trợ 24/7.