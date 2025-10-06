Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đặt một tờ giấy trong tủ lạnh, mỗi năm có thể tiết kiệm cả triệu đồng!

06-10-2025

Nghe có vẻ khó tin, nhưng chỉ với một tờ giấy bỏ vào tủ lạnh, bạn có thể tiết kiệm đáng kể tiền điện và giúp thực phẩm bảo quản lâu hơn.

Rất nhiều người dùng tủ lạnh nhiều năm mà không biết mẹo nhỏ này, nếu biết sớm, chắc chắn sẽ "hưởng lợi" không ít.

Thông thường, sau một thời gian sử dụng, tủ lạnh thường gặp tình trạng hao điện, lạnh yếu, thực phẩm bên trong dễ bị ẩm, hỏng nhanh, thậm chí có mùi lạ. Nguyên nhân phần lớn không phải do tủ hỏng, mà là vì cánh cửa tủ không còn kín.

Một cách đơn giản để kiểm tra là dùng một tờ giấy mỏng (như giấy vệ sinh hoặc giấy A4) kẹp giữa cánh tủ và thân tủ. Sau đó, đóng cửa lại rồi kéo thử tờ giấy.

Nếu kéo ra dễ dàng, chứng tỏ gioăng cao su tủ lạnh đã bị hở, hơi lạnh thất thoát ra ngoài khiến máy nén phải hoạt động liên tục - vừa tốn điện, vừa giảm tuổi thọ tủ.

Nếu tờ giấy bị kẹp chặt, nghĩa là gioăng vẫn còn tốt, khả năng giữ lạnh ổn định.

Trong trường hợp phát hiện phần gioăng bị lỏng, có thể dùng máy sấy tóc thổi nhẹ vào khu vực đó vài phút để giúp lớp cao su co lại, trở về trạng thái ban đầu. Khi tủ kín trở lại, lượng điện tiêu thụ sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, đặt thêm một tờ giấy khô bên trong ngăn lạnh cũng có tác dụng hấp thụ hơi ẩm thừa, giúp hạn chế tình trạng đóng đá, giảm bớt chu kỳ làm lạnh của máy nén - tức là tiết kiệm điện hơn. Khi giấy ẩm, chỉ cần mang ra phơi khô là có thể dùng lại, hoàn toàn không lãng phí.

Một mẹo nhỏ, đơn giản, gần như không tốn chi phí, nhưng hiệu quả lại rõ rệt là tủ lạnh bền hơn, thực phẩm tươi hơn, và hóa đơn tiền điện nhẹ đi vài triệu mỗi năm. Đôi khi, chỉ một tờ giấy mỏng cũng đủ giúp bạn “bịt” lại những khoản tiền thất thoát không ngờ trong căn bếp của mình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Nguyệt Quang

