Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ

Brian Dillon, biên tập viên của báo Anh Daily Express, mới đây cho biết anh đã mua hai quả chuối và bảo quản chúng theo hai cách khác nhau để xem quả nào sẽ ngon hơn sau một tuần.

“Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên với kết quả. Mọi người đã chia sẻ nhiều cách khác nhau để giữ chuối tươi và ngon lâu hơn, với rất nhiều phương pháp được gợi ý. Một số chuyên gia khuyên nên cất chuối tránh xa các loại trái cây khác để giữ chúng tươi lâu hơn. Trong khi đó, một số người thậm chí còn cắt chuối thành từng miếng và cất vào lọ để giữ cho chúng ăn được lâu hơn.” - Brian viết trên Daily Express.

Brian mua hai quả chuối vẫn còn tươi ở siêu thị. (Ảnh: Brian Dillon)

“Tôi muốn thử xem cách nào là tốt nhất. Tuy nhiên, tôi muốn làm mọi thứ đơn giản. Vì vậy, tôi mua hai quả chuối, một quả cho vào tủ lạnh và quả còn lại để trong tủ bếp. Tôi để chúng trong một tuần để xem chúng ra sao. Tôi vẫn để mắt đến chúng suốt cả tuần. Dù sao thì tôi cũng không muốn có một quả chuối bị thối nằm trong tủ bếp hay tủ lạnh cùng với các thực phẩm khác. Nhưng tôi đã để chúng đúng một tuần, và kết quả rất thú vị.”

Kết quả bất ngờ khi bảo quản chuối theo 2 cách khác nhau

“Trước khi làm thử nghiệm nhỏ này, tôi cho rằng quả chuối để trong tủ lạnh sẽ trông ngon hơn và có vị ngon hơn sau một tuần. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.” - Brian cho biết.

“Một tuần trôi qua, tôi lấy quả chuối trong tủ lạnh và quả chuối trong tủ bếp ra, đặt chúng cạnh nhau. Tôi khá ngạc nhiên với vẻ ngoài của cả hai.”

“Cả hai đều có vài đốm nâu, nhưng không đến mức khiến tôi không muốn ăn. Tuy nhiên, quả chuối trong tủ lạnh trông kém hấp dẫn hơn nhiều.”

“Quả chuối trong tủ lạnh trông hơi nhớt khi đặt cạnh quả chuối để trong tủ bếp.”

Quả chuối được bảo quản trong tủ lạnh (trái) trông nhớt hơn quả trong tủ bếp. (Ảnh: Brian Dillon)

“Tôi thật sự đã nghĩ rằng chuối trong tủ lạnh sẽ trông ngon miệng hơn. Nhưng quả chuối mà tôi để trong tủ bếp lại có màu vàng tươi hơn nhiều, và tôi rất muốn ăn nó.”

Đặc biệt, quả chuối trong tủ bếp có vị ngon hơn. “Chuối trong tủ lạnh có vẻ như bị mất đi chút hương vị, trong khi chuối trong tủ bếp lại đậm đà hơn.” - Brian nhận xét.

Quả chuối trong tủ lạnh (trái) trông không tươi bằng quả trong tủ bếp. (Ảnh: Brian Dillon)

Hương vị của quả chuối đặt trong tủ lạnh (trái) cũng không ngon bằng. (Ảnh: Brian Dillon)

“Kết luận của tôi? Nếu bạn định để chuối trong tủ bếp khoảng một tuần trước khi ăn, thì bạn có thể bảo quản như vậy. Nhưng hãy nhớ để mắt đến nó để tránh bị hỏng và làm hỏng các loại trái cây hay rau củ khác.”

“Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ không nên để chuối quá một tuần. Thường thì tôi chỉ mua lượng vừa đủ để ăn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lần này, tôi tò mò muốn xem liệu mình có thể mua chuối rồi để vài ngày trước khi ăn hay không.”

“Dù cả hai quả đều vẫn ăn được, nhưng không quả nào thực sự ngon. Tuy nhiên, quả chuối trong tủ bếp vẫn ngon hơn nhiều so với quả tôi cất trong tủ lạnh.”



