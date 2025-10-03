Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ

03-10-2025 - 16:30 PM | Sống

Một người đàn ông đã bảo quản chuối theo hai cách khác nhau trong bếp. Một tuần sau, kết quả khiến anh bất ngờ.

Brian Dillon, biên tập viên của báo Anh Daily Express, mới đây cho biết anh đã mua hai quả chuối và bảo quản chúng theo hai cách khác nhau để xem quả nào sẽ ngon hơn sau một tuần.

“Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên với kết quả. Mọi người đã chia sẻ nhiều cách khác nhau để giữ chuối tươi và ngon lâu hơn, với rất nhiều phương pháp được gợi ý. Một số chuyên gia khuyên nên cất chuối tránh xa các loại trái cây khác để giữ chúng tươi lâu hơn. Trong khi đó, một số người thậm chí còn cắt chuối thành từng miếng và cất vào lọ để giữ cho chúng ăn được lâu hơn.” - Brian viết trên Daily Express.

Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ- Ảnh 1.

Brian mua hai quả chuối vẫn còn tươi ở siêu thị. (Ảnh: Brian Dillon)

“Tôi muốn thử xem cách nào là tốt nhất. Tuy nhiên, tôi muốn làm mọi thứ đơn giản. Vì vậy, tôi mua hai quả chuối, một quả cho vào tủ lạnh và quả còn lại để trong tủ bếp. Tôi để chúng trong một tuần để xem chúng ra sao. Tôi vẫn để mắt đến chúng suốt cả tuần. Dù sao thì tôi cũng không muốn có một quả chuối bị thối nằm trong tủ bếp hay tủ lạnh cùng với các thực phẩm khác. Nhưng tôi đã để chúng đúng một tuần, và kết quả rất thú vị.”

Kết quả bất ngờ khi bảo quản chuối theo 2 cách khác nhau

“Trước khi làm thử nghiệm nhỏ này, tôi cho rằng quả chuối để trong tủ lạnh sẽ trông ngon hơn và có vị ngon hơn sau một tuần. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.” - Brian cho biết.

“Một tuần trôi qua, tôi lấy quả chuối trong tủ lạnh và quả chuối trong tủ bếp ra, đặt chúng cạnh nhau. Tôi khá ngạc nhiên với vẻ ngoài của cả hai.”

“Cả hai đều có vài đốm nâu, nhưng không đến mức khiến tôi không muốn ăn. Tuy nhiên, quả chuối trong tủ lạnh trông kém hấp dẫn hơn nhiều.”

“Quả chuối trong tủ lạnh trông hơi nhớt khi đặt cạnh quả chuối để trong tủ bếp.”

Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ- Ảnh 2.

Quả chuối được bảo quản trong tủ lạnh (trái) trông nhớt hơn quả trong tủ bếp. (Ảnh: Brian Dillon)

“Tôi thật sự đã nghĩ rằng chuối trong tủ lạnh sẽ trông ngon miệng hơn. Nhưng quả chuối mà tôi để trong tủ bếp lại có màu vàng tươi hơn nhiều, và tôi rất muốn ăn nó.”

Đặc biệt, quả chuối trong tủ bếp có vị ngon hơn. “Chuối trong tủ lạnh có vẻ như bị mất đi chút hương vị, trong khi chuối trong tủ bếp lại đậm đà hơn.” - Brian nhận xét.

Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ- Ảnh 3.

Quả chuối trong tủ lạnh (trái) trông không tươi bằng quả trong tủ bếp. (Ảnh: Brian Dillon)

Chuối để tủ lạnh hay tủ bếp ngon hơn? Thử nghiệm 1 tuần cho kết quả bất ngờ- Ảnh 4.

Hương vị của quả chuối đặt trong tủ lạnh (trái) cũng không ngon bằng. (Ảnh: Brian Dillon)

“Kết luận của tôi? Nếu bạn định để chuối trong tủ bếp khoảng một tuần trước khi ăn, thì bạn có thể bảo quản như vậy. Nhưng hãy nhớ để mắt đến nó để tránh bị hỏng và làm hỏng các loại trái cây hay rau củ khác.”

“Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ không nên để chuối quá một tuần. Thường thì tôi chỉ mua lượng vừa đủ để ăn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lần này, tôi tò mò muốn xem liệu mình có thể mua chuối rồi để vài ngày trước khi ăn hay không.”

“Dù cả hai quả đều vẫn ăn được, nhưng không quả nào thực sự ngon. Tuy nhiên, quả chuối trong tủ bếp vẫn ngon hơn nhiều so với quả tôi cất trong tủ lạnh.”

Khi chọn chuối, nhất định phải để ý đến điều này để mua được nải chuối ngon nhất


Theo Trà My

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời

Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời Nổi bật

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp Nổi bật

Người Trung Quốc ăn bánh trung thu nhân dế: "Kịch tính trong từng miếng ăn"

Người Trung Quốc ăn bánh trung thu nhân dế: "Kịch tính trong từng miếng ăn"

16:18 , 03/10/2025
Cách khắc phục tình trạng hao pin iPhone vào ban đêm

Cách khắc phục tình trạng hao pin iPhone vào ban đêm

16:05 , 03/10/2025
Người phụ nữ mang 8 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 5 năm sau tới rút thì ngân hàng thông báo: "Chị phải đợi tới 108 tuổi"

Người phụ nữ mang 8 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 5 năm sau tới rút thì ngân hàng thông báo: "Chị phải đợi tới 108 tuổi"

15:50 , 03/10/2025
Mẹo bảo quản bơ chín tươi ngon suốt tuần mà không bị thâm - không phải ngâm nước!

Mẹo bảo quản bơ chín tươi ngon suốt tuần mà không bị thâm - không phải ngâm nước!

15:49 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên