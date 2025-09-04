Đất nền Đà Nẵng thiết lập mặt bằng giá mới

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường đất nền Đà Nẵng là một trong số ít thị trường đất nền khu vực miền Trung có những bước nhảy mạnh mẽ về giá trong thời gian qua. Hàng loạt các cú hích lớn như sáp nhập tỉnh, hạ tầng được đầu tư phát triển, du lịch tăng trưởng trở lại và hàng loạt các dự án tung hàng trở thành động lực tăng trưởng của bất động sản Đà Nẵng nói chung, đất nền nói riêng.

Ghi nhận thị trường đất nền Đà Nẵng bắt đầu khởi sắc từ đầu năm 2025 và vẫn tiếp diễn đến thời điểm hiện tại. Một trong những điểm nóng tiêu biểu của đất nền Đà Nẵng là trục ven biển kéo dài từ Sơn Trà – Mỹ Khê – Ngũ Hành Sơn – Hội An đến Chu Lai.

Đơn cử, tại phường Sơn Trà, những lô đất nền phường Sơn Trà cách biển Mỹ Khê khoảng 200-300mm, giá đất đã tăng khoảng 20% so với cuối năm ngoái. Từ mức trung bình 70-75 triệu đồng/m2, chạm mức 85-97 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền Võ Nguyễn Giáp, kề cận biển và gần các dự án lớn đang được triển khai có mức giá rao bán từ 220-260 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với cùng kì năm ngoái, theo khảo sát của Batdongsan.com.

Cũng nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp nhưng những vị trí kém đẹp hơn thì giá rao bán cũng dao động từ 120-150 triệu đồng/m2, cũng tăng trung bình từ 20-30% so với một năm trước.

Đất phường An Hải, đường Nguyễn Chính, trong vòng 1 năm qua, giá đã tăng từ mức 80-85 triệu đồng/m2 lên mức 120-125 triệu đồng/m2. Đất đường Nguyễn Đức An, giá cũng tăng từ 95-105 triệu đồng/m2 lên khoảng giá 120-130 triệu đồng/m2. Đất phường Ngũ Hành Sơn, những lô vị trí mặt tiền đường Chế Lan Viên, giá cũng tăng từ hơn 90 triệu đồng/m2 lên mức 115-120 triệu đồng/m2.

Bên cạnh những vị trí đắt đỏ, ở phân khúc giá thấp hơn, đất nền Đà Nẵng cũng ghi nhận những bước nhảy về giá. Đơn cử, đất tại Hòa Xuân cũng tăng giá từ 42-44 triệu đồng/m2 lên mức 45-48 triệu đồng/m2. Một số lô vị trí đẹp, giá chạm mức 55-60 triệu đồng/m2. Thuộc phường Ngũ Hành Sơn, đất Đường Bát Nàn Công Chúa, gần khu FPT, giá cũng tăng từ 32-36 triệu đồng/m2 lên mức 35-39 triệu đồng/m2. Đất đường Nguyễn Thức Đường, gần khu tái định cư Đông Hải, khoảng giá cũng tăng từ 50-53 triệu đồng/m2 lên mức 53-56 triệu đồng/m2. Mức tăng tương tự cũng diễn ra với khu Lê Văn Hưu, Hòa Hải, Mỹ An…

Đất nền Đà Nẵng đang có sự tăng trưởng đáng chú ý.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết,sự phối hợp giữa cảng biển, sân bay và khu kinh tế mở cùng tầm nhìn trở thành "song sinh quốc tế" đã khiến khu vực Đà Nẵng nổi bật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cả về kinh tế biển lẫn du lịch, dịch vụ.

Nhận định về thị trường Đà Nẵng, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành, Bộ phận nghiên cứu CBRE Group cho biết, thị trường này tiếp tục thể hiện triển vọng tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và sự bùng nổ của ngành du lịch. Cùng với đó, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam với Đà Nẵng từ tháng 7/2025 cũng mở rộng không gian phát triển, nâng quy mô dân số và quỹ đất, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược.

"Những yếu tố này cộng hưởng tạo nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng ổn định, thu hút dòng vốn đầu tư và đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm trong các quý tiếp theo, góp phần củng cố vị thế Đà Nẵng như trung tâm phát triển bất động sản năng động và bền vững tại khu vực miền Trung Việt Nam", bà Dung nhận định.