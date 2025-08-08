Đất nền quanh "siêu dự án" phía Nam Tp.HCM tăng nhiệt mỗi ngày

Nhà đầu tư đổi địa bàn "hoạt động"...

Theo ghi nhận, dòng tiền của nhà đầu đang "đổi ngôi" sang thị trường phía Nam Tp.HCM sau thời gian tập trung tại khu vực phía Đông. Thay vì "đu" theo sóng sáp nhập, nhà đầu tư các nơi, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm cơ hội trung - dài hạn ở thị trường phát triển ổn định.

Có thể thấy, sau khi tăng nóng rồi hạ nhiệt theo thông tin sáp nhập, đất nền các khu vực Dĩ An, Thuận An (Bình Dương cũ), Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ) đang nhường cơ hội cho khu vực Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hoà (Long An, nay là Tây Ninh) - nơi đang diễn ra hoạt động đầu tư sôi nổi của các dự án khu đô thị quy mô lớn của T&T Group, Vinhomes, Ecopark, Nam Long, BIM Group,...

Tại phía Đông TP.HCM, có thời điểm giá đất nền tăng 20 - 40% (tùy khu vực) trong thời gian ngắn, chủ yếu nhờ kỳ vọng từ một số thông tin quy hoạch chưa chính thức. Tuy nhiên, khi các thông tin này không trở thành hiện thực, thị trường đã nhanh chóng điều chỉnh. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn ghi nhận, từ tháng 4/2025 đến nay, nhu cầu mua đất tại Nhơn Trạch và Long Thành (Đồng Nai) giảm khoảng 20 - 30%.

Diễn biến này phần nào cho thấy, các yếu tố như vị trí kết nối, hạ tầng, pháp lý vẫn là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho nhà đầu tư bất động sản, thay vì dựa theo tin đồn.

Trong khi đó, thị trường khu Nam vốn ổn định từ trước đến nay. Các dự án đất nền tại đây tăng giá đều đặn theo nhịp phát triển hạ tầng khu vực cũng như tiến độ triển khai của các dự án quy mô lớn. Không bị đẩy giá "ảo", ít rủi ro là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư chuyển địa bàn hoạt động với kì vọng biên lợi nhuận ổn định trong trung - dài hạn.

Đặc biệt, từ cuối năm 2024 đến nay, các ông lớn địa ốc như Vinhomes, Ecopark, BIM Group liên tục đổ bộ Long An (cũ) để triển khai các dự án quy mô hàng trăm đến hàng ngàn ha đang tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư đất nền. Các dự án đất nền pháp lý chuẩn, giá dao động từ 25 - 40 triệu đồng/m2 quanh các khu đô thị thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư đổ về.

Nhu cầu mua đất nền đầu tư, tích sản tại Nam Tp.HCM tăng mạnh trong thời gian gần đây đến từ yếu tố hạ tầng và việc khởi động của loạt đại đô thị.

Động thái này của nhà đầu tư thể hiện rõ khi nhu cầu mua đất nền tại khu vực giáp ranh Tp.HCM như Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức tăng mạnh trở lại.

Chẳng hạn, tại giao lộ ĐT826E & ĐT826C (Cần Giuộc), đô thị thương mại The 826 EC do Hai Thành phát triển chuẩn bị mở bán đợt mới ngày 17/8 đã nhận được sự quan tâm tích cực từ nhà đầu tư. Ngoài mức giá còn hợp lý, chỉ từ 560 triệu đồng, thì việc dự án gần với khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc sắp khởi công và các hạ tầng trọng điểm chuẩn bị về đích đã kích thích dòng tiền người mua vào đón đầu. Họ kì vọng vào việc tăng giá theo tiến độ triển khai "siêu dự án" của Vinhomes cũng như các tuyến hạ tầng đi vào hoàn thiện.

Cùng khu vực, dự án đất nền T&T City Millennia, quy mô 267ha cũng đang rục rịch quay lại thị trường, ghi nhận lượng quan tâm tích cực.

Tương tự, dự án đất nền Saigon RiverPark nằm mặt tiền Trương Văn Bang; dự án Saigon Village ghi nhận hoạt động mua bán thứ cấp diễn ra sôi nổi. Giá đất các dự án này đã tăng từ 4 - 5 lần so với thời điểm đầu mở bán (2016).

Mặc dù chuyển địa bàn hoạt động song nhà đầu tư vẫn ít sự lựa do quỹ đất sạch phát triển dự án đất nền tại khu Nam Tp.HCM dần khan hiếm. Có chăng, giá đất nền khu Nam còn hợp lý hơn khu Đông thì dư địa tăng giá sẽ cao, điều này đã thúc đẩy dòng tiền nhà đầu tư đổ vào. Đặc biệt, đất nền gần các khu đô thị lớn ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

... Và chọn đúng "điểm rơi" hạ tầng để đón đầu

Thực tế, động thái nhà đầu tư săn đất nền khu Nam Tp.HCM sau thời gian "dạo chơi" tại thị trường khu Đông đều có lý do. Những nhà đầu tư nhạy bén đã chọn đúng "điểm rơi" tăng giá trong bối cảnh hạ tầng giao thông khu vực đang được thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ.

Chưa kể, nhiều dự án khu đô thị của các "ông lớn" địa ốc rục rịch khởi công đã làm gia tăng kì vọng cho nhà đầu tư về biên độ lợi nhuận của tài sản trong tương lai, nhất là các dự án đất nền có vị trí gần các "siêu dự án".

Mới đây, theo thông tin từ UBND tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh đã thống nhất lựa chọn 3 dự án trọng điểm để tổ chức lễ khởi công nhân dịp chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, ba dự án gồm: dự án thành phần thuộc tuyến giao thông quan trọng (ĐT827E) xuyên suốt từ Tp.HCM qua Long An (nay là Tây Ninh) về Tiền Giang (Đồng Tháp bây giờ); một dự án khu công nghiệp ở Đức Huệ và dự án khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc quy mô 1.090ha. Đặc biệt, động thái khởi công khu đô thị Vinhomes ở Cần Giuộc ngày 19/8 đang tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản Long An (cũ).

Thị trường bất động sản Long An (cũ) “nóng” lên từng ngày nhờ sức nóng của các "siêu dự án".

Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng đã kích thích nhu cầu đầu tư đất nền Long An (cũ). Đặc biệt, các nhà đầu tư mới (F0) bắt đầu tham gia thị trường. Những lô đất có giá dưới 3 tỉ đồng/nền, pháp lý rõ ràng, gần các tuyến hạ tầng đang triển khai vẫn được nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu.

Gần đây, loạt hạ tầng giao thông trọng điểm tại Long An (Tây Ninh bây giờ) đang được xúc tiến đầu tư, kết nối dễ dàng với Tp.HCM, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư nhắm đến khu vực này.

Phải kể đến tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ sắp mở rộng lên 10 làn xe vào năm 2026, giúp các dự án bất động sản khu vực Nhà Bè (Tp.HCM), Cần Giuộc (Tây Ninh) hưởng lợi trực tiếp, rút ngắn khoảng 30% thời gian di chuyển đến khu vực Phú Mỹ Hưng.

Metro số 4 Tp.HCM đi qua loạt trục đường trọng điểm, kết nối từ Đông Thạnh (huyện Hóc Môn - đơn vị hành chính cũ) đến Hiệp Phước (huyện Nhà Bè - đơn vị hành chính cũ) đang được doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư.

Hay, việc mở rộng Quốc lộ 50 nối Cần Giuộc với Bình Chánh từ 8m lên 34m đang thúc đẩy nhu cầu bất động sản. Hiện tuyến đường sắp về đích giúp người dân "đôi bờ" Tp.HCM và Long An (cũ) đi lại thuận lợi.

Có thể thấy, việc kết nối giao thông tốt đã và đang thúc đẩy nhu cầu về bất động sản tại khu vực Long An (cũ). Đó là lý do, mức độ quan tâm bất động sản khu vực này gia tăng trở lại trong thời gian qua.