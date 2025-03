Đất nền sổ đỏ lân cận Tp.HCM được "săn đón", ngày nào cũng có giao dịch

Ngay sau kì nghỉ Tết, thị trường đất nền khu ven TP.HCM như Quận 9, Hóc Môn rục rịch trở lại. Sức "nóng" này bắt đầu lan rộng sang các khu vực tỉnh lân cận.

Mới đây, tại Long An và Đồng Nai, đất nền dự án có dấu hiệu tăng nhịp. Môi giới cho biết, gần như ngày nào cũng có giao dịch diễn ra. Khách mua tìm kiếm đất nền quanh ngưỡng giá trên dưới 2 tỉ đồng/nền, gần các tuyến hạ tầng hoặc các dự án quy mô lớn sắp triển khai.

Ghi nhận tại dự án đất nền Saigon Riverpark (Cần Giuộc, Long An) nhận thấy, sức cầu đang khá tích cực ngay đầu năm 2025. Sau khi bán thành công các giỏ hàng theo đợt, hiện dự án còn số lượng ít sản phẩm được DKRA Realty tiếp tục chào bán sau Tết.

Với mức giá chỉ từ 1,96 tỉ đồng/nền, lại nằm ngay Quốc lộ 50, cận kề khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây 1.1000ha của Vinhomes, dự án càng được người mua quan tâm. Khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng khách đổ về tham quan, tìm hiểu dự án đông đúc. Nhiều giao dịch đã diễn ra trong ngày.

Không khó hiểu khi Saigon Riverpark được người mua quan tâm. Ngoài vị trí liền kề siêu dự án thì đây vốn là dòng sản phẩm đất nền sổ đỏ riêng từng nền, giá "mềm" hiếm hoi xuất hiện tại khu vực Long An ở giai đoạn này.

Gần đây, thị trường khu Tây hiện diện nhiều dự án nhà ở quy mô như La Home, Eco Retreat, Waterpoint, Tân Trụ Royal,... nhưng hầu hết là sản phẩm nhà phố, shophouse và biệt thự. Trong khi đó, nguồn cung đất nền rất ít ỏi. Đất nền Saigon Riverpark kịp thời giải "cơn khát" sự thiếu hụt nguồn cung phân khúc này. Chưa kể, hiện hạ tầng của dự án đã hoàn thiện 100%, có khoảng 20% quỹ đất đã được người mua xây nhà ở, càng tăng thêm sự hút cho người mua.





Đất nền chiếm ưu thế về mức độ quan tâm trong đầu năm 2025. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Động thái nhà đầu tư "vác tiền" săn đất nền giá tốt tại khu vực lân cận TP.HCM thực tế đã xuất hiện từ nửa cuối năm 2024. Khi đó, một số dự án đất nền giá "mềm" nằm cận kề dự án quy mô lớn ghi nhận sức mua khá tốt. Nhiều nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư phía Bắc vào "gom" chờ tăng giá.

Đến đầu năm 2025, khi thông tin về sáp nhập các tỉnh thành rộ lên, cùng với việc hạ tầng liên tục được "thúc" đầu tư tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Nhu cầu muốn mua sớm đã xuất hiện. Sức cầu chủ yếu tập trung ở các dự án đất thổ cư, có sẵn sổ, trong khi loại hình đất vườn, đất nông nghiệp còn chậm nhịp.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc. Người dân bị ảnh hưởng đã được chi trả tiền bồi thường làm dự án. Ngay sau đó, nhiều hộ dân "vác bao tiền" đi tìm mua nhà, đất khiến thị trường đất nền khu vực ven Sài Gòn sôi động. Các lô đất pháp lý sạch, vị trí tốt được mua bán khá nhanh.

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm bất động sản miền Nam trong tháng 2/2025 chủ yếu tập trung ở một số tỉnh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, nhu cầu mua đất nền là nổi bật. Tại Đồng Nai và Long An, gần 60% nhu cầu mua rơi vào phân khúc đất nền. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu tỷ lệ này chiếm 40%. Ở Bình Dương, đất nền cũng là phân khúc dẫn đầu sức cầu so với chung cư và nhà phố.

Ghi nhận cho thấy, không chỉ nhà đầu tư lâu năm, các nhà đầu tư F0 cũng bắt đầu "ra quân" tìm kiếm đất nền sổ đỏ giá trên dưới 2 tỉ đồng/nền tại khu vực lân cận TP.HCM. Họ sẵn sàng "xuống tiền" với các lô đất có tiềm năng, phần lớn mua để đầu tư trung, dài hạn. Trong số này, dù nhiều người chưa giải quyết được nguồn hàng đất nền "ôm" trước đó nhưng vẫn tiếp tục mua vào. Điều này cho thấy niềm tin của giới đầu tư đối với đất nền là khả quan. Họ kì vọng vào mức độ tăng giá nhanh trong tương lai giữa bối cảnh phân khúc này ngày ít dự án mới ra thị trường.

Chia sẻ mới đây, phía đại diện DKRA Realty cho hay, năm 2025 phân khúc đất nền tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới. Lượng đất nền được chào bán dao động từ 3.000 - 3.500 nền, phân bổ tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Những khu vực còn lại như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Thơ vẫn duy trì tình trạng khan hiếm.

Việc Luật mới siết phân lô bán nền cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung phân khúc này trong tương lai. Từ đó, kéo theo loại hình đất bán lẻ, thổ cư trong dân, các dự án đã phân lô hiện hữu tăng giá mạnh. Thực tế, giá đất nền tại hầu hết khu vực vùng ven TP.HCM đã rục rịch tăng trở lại kể từ đầu năm 2024.

Đất nền có sổ đỏ liền kề các dự án quy mô lớn nhộn nhịp giao dịch ngay sau Tết.

Theo những người trong cuộc, tác động "kép" từ bảng giá đất mới (điều chỉnh tăng 10 - 35 lần) và quy định siết phân lô bán nền chắc chắn sẽ đẩy giá đất hiện hữu, "sạch" pháp lý tăng mạnh. Ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản dự báo, mức tăng của đất nền có thể lên 15 - 20%, thậm chí có thể đạt trên dưới 30% trong thời gian tới.

Còn theo ông Nguyễn Thái Hoà, một nhà đầu tư bất động sản kì cựu của TP.HCM, thị trường đất nền chịu ảnh hưởng nhiều từ các thay đổi trong Luật đất đai mới và bảng giá đất mới. Dẫu vậy, đây chưa phải là đỉnh điểm của đất nền, bởi từ ngày 01/01/2026, giá đất sẽ tiếp tục tăng trên phạm vi toàn quốc. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh mẽ trong phân khúc đất nền thổ cư.

Hiện nay, một số khu vực phía Nam, thị trường đất nền đã có dấu hiệu "nóng" cục bộ. Thanh khoản tốt và giá tăng. Về dài hạn, khi các tác động của luật mới tiếp tục lan tỏa, khả năng tăng trưởng vẫn còn nhiều hứa hẹn.

Có thể thấy, nguồn cung mới khan hiếm, phân khúc đất nền được kỳ vọng có tiềm năng phát triển dài hạn, đặc biệt khi thị trường dần thích nghi và ổn định trở lại. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn và chiến lược hợp lý.