Đất nền tỉnh bắt đầu nhích giá, nhà đầu tư “nhấp nhổm” vào thị trường

Gần đây, khi theo chân các nhà đầu tư tìm mua đất tại Long An, chúng tôi nhận thấy giá đất nền dự án ở khu vực này đã bắt đầu tăng. Các lô đất có sổ đỏ tăng giá ít nhất 10% so với cuối năm 2024 và tăng từ 10-25% so với cùng kỳ năm 2024, tùy vào vị trí và diện tích lô đất. Ban đầu, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm được nguồn cung dồi dào tại đây do đất nền tại Tp.HCM ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp gặp khó khăn vì nguồn cung sơ cấp ra thị trường rất hạn chế.

Một số dự án đất nền tại khu vực Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc) và Hậu Nghĩa (Đức Hòa), nằm ở vị trí mặt tiền với hạ tầng đồng bộ, hiện có giá khoảng 30-35 triệu đồng/m2, đang trở nên khó tìm.

Chúng tôi dừng chân tại khu dự án THE 826 EC nằm mặt tiền 2 tuyến tỉnh lộ ĐT826C và ĐT826E (Long Hậu - Cần Giuộc) của Chủ đầu tư Hai Thành. Dự án có quy mô 15ha, chuẩn bị mở bán với giá từ 35 triệu đồng/m2. Đây cũng là nguồn cung hiếm hoi tại khu vực ra thị trường thời điểm này. Trước đó, các dự án lân cận như Saigon Village, T&T Millennia City, Saigon Riverpark,... đã mở bán từ khá lâu và hiện giá thứ cấp ghi nhận tăng 15-20%/năm.

Theo ông Kiệt Nguyễn - Giám đốc Kinh doanh dự án THE 826 EC, đợt mở bán này, người mua chỉ thanh toán 20% đợt đầu, được kéo giãn thanh toán trong vòng 12 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 35 năm. Nguồn cung sơ cấp khan hiếm cùng loạt hạ tầng đang triển khai tại khu vực, dự báo sẽ tác động tích cực đến mặt bằng giá của dự án này trong tương lai. Dù chưa chính thức mở bán, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm tìm hiểu dự án.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu tại dự án Saigon Riverpark trên đường Trương Văn Bang (Tân Lập), nằm giáp cầu Cần Giuộc, là một trong số ít dự án đất nền tại khu vực này còn hàng sơ cấp. Sau các đợt mở bán từ cuối năm 2024, giá đất nền tại đây đã tăng 10-20%. Một số hộ dân đã bắt đầu về xây nhà ở, giao dịch thứ cấp vẫn diễn ra ổn định.

Tại khu vực Hậu Nghĩa (Đức Hoà), một số dự án đất nền quanh khu đô thị lớn như Vinhomes Green City mới khởi công ghi nhận giá thứ cấp đã tăng ít nhất 15% so với cùng kì năm ngoái. Một số nhà đầu tư nắm giữ đất từ khá lâu bắt đầu bán ra, trong khi một số khác mua vào, kỳ vọng vào tiến độ triển khai của các dự án lớn và sự hoàn thiện của hạ tầng khu vực.

Lo ngại tăng giá nhanh, nhà đầu tư “nhấp nhổm” vào thị trường sớm. Ảnh: Tiểu Bảo

Chúng tôi mất gần một ngày để khảo sát thị trường đất nền khu vực này. Tuy nhiên, việc tìm dự án có giá 20-30 triệu đồng/m2 như giai đoạn 2021-2022 rất khó, trừ đất trong dân. Một số dự án hiện có giá khoảng giá trên dưới 35 triệu đồng/m2 có thể trở thành hàng hiếm trong tương lai, do giá đất tiếp tục tăng khi nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao.

Điều này cho thấy giá đất nền dự án lân cận Tp.HCM đã âm thầm tăng trong suốt những năm qua. Sau các đợt đầu tư hạ tầng và siết chặt phân lô, nguồn cung mới giảm, đẩy giá đất nền tăng lên. Nhiều nhà đầu tư trong tâm lý "nhấp nhổm" khi thấy giá đất nền biến động qua các giai đoạn. Thậm chí, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì bán sớm trước Tết Nguyên Đán, đến nay giá đã tăng thêm "một nấc".

Trước đó, khảo sát thị trường đất nền Nhơn Trạch cho thấy, giá đất tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm sau Tết Nguyên Đán, giá tăng mạnh nhất, nhưng hiện nay tốc độ tăng đã chậm lại. Nguồn cung đất dự án của HUD tại xã Long Thọ, Nhơn Trạch không còn dồi dào như trước, do nhiều nhà đầu tư đã mua vào và chờ giá tăng.

Theo ghi nhận, nhiều nhà đầu tư sau khi chốt lời từ thị trường đất nền tại Tp.HCM đã chuyển hướng tìm kiếm cơ hội và đa dạng hóa danh mục đầu tư ở các khu vực lân cận. Tuy nhiên, họ thường không đi quá xa, tập trung vào các khu vực cách Tp.HCM khoảng 15-30 km, ưu tiên những nơi có hạ tầng đồng bộ và tiềm năng tăng giá.

Trong khi giá đất nền tại các khu vực như Quận 9, Củ Chi, Hóc Môn ở Tp.HCM dao động từ 50-70 triệu đồng/m2(tùy vị trí), thì giá đất tại các khu vực lân cận, khoảng 30-40 triệu đồng/m2, được nhà đầu tư đánh giá là vẫn còn tiềm năng tăng giá. Mức tăng dự đoán có thể từ 20-30% trong vòng 1-2 năm.

Đất nền lân cận Tp.HCM dự báo sẽ thêm một đợt tăng giá mạnh vào cuối năm nay.

Gần đây, thị trường đất nền tại các tỉnh lân cận Tp.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã sôi động trở lại sau thời gian trầm lắng. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm các lô đất nền giá hợp lý ở những khu vực này. Đặc biệt, nhà đầu tư từ phía Bắc quan tâm đến các dự án đất nền nằm ở mặt tiền đường lớn, gần trung tâm Tp.HCM và các tuyến hạ tầng trọng điểm đang được triển khai. Họ kỳ vọng đạt lợi nhuận tốt khi đầu tư trong trung và dài hạn.

Thực tế, việc kì vọng tăng giá của nhà đầu tư là có cơ sở. Nhiều tuyến hạ tầng trọng điểm tại các khu vực lân cận Tp.HCM được đầu tư và mở rộng liên tục, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển. Chẳng hạn, các dự án như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50, Quốc lộ 50B, ĐT827E, ĐT826E,... đang được xây dựng hoặc đã hoàn thành, góp phần thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư tham gia thị trường và kỳ vọng giá đất tăng trong tương lai.

Theo dự báo của ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản cho biết, giá đất nền có thể tăng một nhịp vào cuối năm 2025 khi hạ tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Sau thời điểm sôi động tại Tp.HCM, từ cuối quý I/2025 đến nay, sức nóng đất nền có dấu hiệu lan rộng ra các tỉnh lân cận. Ông Quang dự báo, trong vòng 6 tháng tới, đất nền tỉnh có thể tăng thêm từ 10-20%, tùy khu vực.

Tuy vậy, theo vị này, yếu tố pháp lý vẫn cần được nhà đầu tư để ý khi bỏ tiền vào đất nền. Đồng thời, cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng khu vực thị trường muốn đầu tư, để tránh trường hợp gặp khó khăn về thanh khoản khi thị trường biến động.