Đất nền Vera Diamond City – lựa chọn đáng lưu tâm giữa thị trường đầy biến động

Giữa bức tranh ấy, bất động sản, đặc biệt là đất nền vẫn nổi lên như một kênh đầu tư vừa an toàn vừa giàu tiềm năng gia tăng giá trị. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lo ngại trước biến động của các kênh tài chính, việc nắm giữ một tài sản hữu hình, có thể trực tiếp sử dụng, càng trở nên hấp dẫn. Đó cũng là lý do khiến bất động sản đất nền tại các đô thị cửa khẩu như Móng Cái ngày càng được quan tâm.

Tại Móng Cái, dự án Vera Diamond City có quy mô lên tới 48,8 ha đang được nhiều nhà đầu tư gọi bằng cái tên "viên kim cương xanh" khi hội tụ hàng loạt lợi thế hiếm có: vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ, khả năng vận hành chuyên nghiệp và quan trọng nhất là dòng sản phẩm đất nền mang tính sở hữu lâu dài.

Vị trí chiến lược kề sát hai cửa khẩu

Khác với nhiều dự án khác trong khu vực, Vera Diamond City sở hữu vị trí được đánh giá là "kim cương". Dự án nằm liền kềt hai cửa khẩu quốc tế (Móng Cái và Bắc Luân II), tiếp giáp Đại lộ Hòa Bình 44m và trục đại lộ 50m là những tuyến đường huyết mạch của khu kinh tế cửa khẩu. Từ vị trí này, giúp cư dân không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn mở ra tiềm năng thương mại – dịch vụ to lớn nhờ khả năng kết nối xuyên biên giới.

Trong bối cảnh Móng Cái được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biên mậu của cả nước, việc sở hữu đất nền tại một khu đô thị nằm ngay cửa ngõ giao thương quốc tế mang lại lợi thế lâu dài cho nhà đầu tư. Đây là yếu tố bảo chứng giá trị gia tăng bền vững mà không phải dự án nào cũng có được.

Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đã hoàn thành, cung cấp 637 sản phẩm bao gồm nhà liền kề, shophouse, biệt thự cùng các tiện ích hiện đại

Đặc biệt, từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định và giám sát chặt chẽ hoạt động phân lô, bán nền để ngăn chặn đầu cơ, đảm bảo tính minh bạch và bền vững cho thị trường. Theo đó, các dự án BĐS phải xây dựng nhà xong mới được chuyển nhượng, thay vì chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người mua tự xây như trước đây càng cho thấy sự hiếm hoi về lợi thế nhà đầu tư khi sở hữu bất động sản đất nền tại Vera Diamond City

Theo đại diện chủ đầu tư VINACONEX, Vera Diamond City cung cấp dòng sản phẩm đất nền có pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô. Các chủ sở hữu có thể chủ động xây dựng theo quy hoạch, linh hoạt lựa chọn công năng phù hợp từ an cư, cho thuê đến kinh doanh.

Chính sự linh hoạt này giúp đất nền tại Vera Diamond City không đơn thuần là khoản đầu tư giữ giá mà thực sự là tài sản có thể khai thác sinh lời trực tiếp.

Quy hoạch bền vững, không gian sống xanh

Nếu như vị trí tạo nên giá trị thương mại thì quy hoạch lại mang đến chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân.

Với triết lý phát triển gắn liền thiên nhiên, toàn bộ dự án tạo ra môi trường sống trong lành, thoáng đãng. 100% sản phẩm đều được hưởng lợi từ không gian xanh này, điều mà không phải dự án nào tại Móng Cái cũng có thể đáp ứng.

Toàn bộ đường nội khu đã được thảm nhựa cùng những hàng cây và thảm cỏ

Vera Diamond City được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 30%, phần còn lại dành không gian xanh và cảnh quan. Tỷ lệ này là con số hiếm hoi trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa cao, quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Vera Diamond City kiến tạo chuẩn sống, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản bền vững

Một trong những điểm nhấn của dự án là tổ hợp 14 tòa siêu thương mại kết hợp cùng các dãy shophouse có mặt tiền rộng từ 8 đến 10m. Không chỉ đóng vai trò là nơi kinh doanh lý tưởng, hệ thống shophouse này còn tạo ra một "dòng chảy thương mại" sầm uất ngay trong lòng đô thị và kết nối cửa khẩu quốc tế.

Trong xu hướng bất động sản thương mại – dịch vụ ngày càng chiếm ưu thế, sự xuất hiện của tổ hợp này sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho toàn bộ khu đô thị, đồng thời mở ra cơ hội khai thác lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư sở hữu đất nền tại đây.

