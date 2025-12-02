Đất Xanh chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và theo Nghị quyết số 17-1/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 4/8/2025.



Theo đó, Đất Xanh tiến hành chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu từ 1-8/12/2025.

Giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, tương đương thị giá cổ phiếu DXG kết phiên 1/12/2025 là 18.400 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, DXG cho biết sẽ chào bán toàn bộ lượng cổ phiếu nói trên cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%, DXG tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với 463,5 triệu cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 45,42%.

DXG dự kiến thu về 1.739,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.

CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.068 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp thu về hơn 469,6 tỷ đồng, giảm 7,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 41,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 104,8 tỷ đồng xuống còn 62,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận tăng từ 166,3 tỷ đồng lên mức hơn 243,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 122,4 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Đất Xanh báo lãi ròng đạt gần 163,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh mang về doanh thu thuần hơn 2.272 tỷ đồng, giảm 14,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 511,1 tỷ đồng, tăng 109,1%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh tăng 20,6% so với đầu năm, lên mức hơn 35.209,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 16.257,5 tỷ đồng, tăng 16,3%.