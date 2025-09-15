Đất Xanh, Kim Oanh, Hưng Phát, Địa ốc Nam Việt… lọt danh sách nợ thuế “khủng”

Dẫn đầu là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An – công ty con của Đất Xanh Group với khoản nợ thuế hơn 254 tỷ đồng. Hà An là chủ đầu tư nhiều dự án lớn như Gem Sky World (Đồng Nai), chung cư Opal Skyline, Opal Boulevard và Datxanhhomes Riverside (tiền thân dự án Gem Riverside) tại TP.Hồ Chí Minh.

Tiếp theo, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát nợ hơn 133 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident tại phường Thuận Giao, TP.Hồ Chí Minh (trước đây thuộc TP. Thuận An, Bình Dương).

Đứng thứ ba là CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, liên quan Kim Oanh Group, nợ hơn 119 tỷ đồng. Nam Kim hiện triển khai dự án K-Home New City tại Bình Dương (cũ).

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp nợ thuế khủng khác như Kim Oanh Group nợ thuế 71,4 tỷ đồng; Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam nợ 55,5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi nợ 27,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh nợ 17,8 tỷ đồng; CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nợ 13 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên long nợ hơn 6 tỷ đồng,...

Trước đó, tháng 8/2025, Thuế TP.HCM (Cục Thuế TP.HCM cũ) cũng đã công khai danh sách các tổ chức nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Trong đó có nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đơn cử Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ hơn 95,3 tỉ đồng; Công ty TNHH Xây dựng – Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40 tỉ đồng; Công ty CP Điền Quân Group nợ gần 29,4 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam nợ 15 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng Đại Nam nợ hơn 2 tỉ đồng; Công ty TNHH xây dựng - thương mại Thuận Việt với số tiền nợ hơn 3.239 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ nợ thuế gần 170 tỉ đồng; Công ty TNHH bất động sản MSB nợ hơn 108 tỉ đồng...







