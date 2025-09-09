Đất Xanh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 7.000 tỷ đồng ven sông Sài Gòn, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 5 tháng

Theo nghị quyết ban hành ngày 8/9/2025, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đã thống nhất chủ trương cho một công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn triển khai dự án khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ tại TP.HCM.

Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng, được phát triển trên khu đất rộng khoảng 23.000 m² với quy mô 6 block cao 40 tầng, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ.

Về mặt pháp lý, phía Đất Xanh cho biết dự án đã có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, được chấp thuận chủ trương đầu tư và có quyết định phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết 1/500.

Thông tin về dự án mới đã tiếp tục tạo động lực cho cổ phiếu DXG, vốn đã ghi nhận đà tăng 112,2% kể từ tháng 4. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9, mã này ngược dòng thị trường chung khi đóng cửa ở mức giá 22.550 đồng/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của DXG tại ngày 30/6/2025 đạt gần 3.400 tỷ đồng , tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trước đó, vào cuối quý I/2025, lượng tiền mặt của tập đoàn từng đạt đỉnh hơn 5.200 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn tự có, Đất Xanh cũng tích cực huy động thêm nguồn lực thông qua phương án chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp vào ngày 4/8, dự kiến thu về hơn 1.739 tỷ đồng để thực hiện dự án DatXanhHomes Parkview.

Việc triển khai một dự án có pháp lý gần như hoàn thiện phù hợp với định hướng mà ban lãnh đạo đã chia sẻ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT, nhấn mạnh rằng trọng tâm của chiến lược giai đoạn 2024–2025 là “dồn lực cho pháp lý” để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển 2025–2030.

CTCK Vietcap (VCSC) trong báo cáo ngày 5/9 đã dự báo doanh số bán hàng của DXG sẽ tăng tốc trong hai năm tới, lần lượt đạt 10.400 tỷ đồng (2025) và 19.800 tỷ đồng (2026), với động lực chính đến từ The Privé và Gem Sky World (Đồng Nai).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.659 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp đôi, đạt 347 tỷ đồng.

Với mục tiêu cả năm 2025 là 7.000 tỷ đồng doanh thu và 368 tỷ đồng lợi nhuận, sau nửa chặng đường, công ty mới thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu nhưng đã gần như hoàn thành (94%) mục tiêu lợi nhuận cả năm.