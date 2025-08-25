Lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông lớn Viconship, Thế giới Di động, SHB, Đất Xanh đồng loạt bán ra khi cổ phiếu tăng nóng

CTCP Container Việt Nam - Viconship (VSC)

Tại CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã VSC) , VietinBank Capital đã liên tục thoái vốn. Chỉ trong hai phiên 12 và 14/8, cổ đông này bán ra hơn 30 triệu cổ phiếu VSC, khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,82% xuống còn 2,8% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.

Trong khi đó, cổ phiếu VSC thời gian qua được thị trường chú ý khi Viconship mở rộng sang lĩnh vực vận tải. Doanh nghiệp này đã chi 600 tỷ đồng cùng CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines, nắm 60% vốn điều lệ. Ngoài ra, Viconship còn trực tiếp sở hữu 15,31% vốn HAH, đồng thời đưa Chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng và Tổng giám đốc Tạ Công Thông tham gia HĐQT Hải An.

Kể từ khi thâu tóm cảng Nam Hải Đình Vũ, Viconship liên tục đầu tư vào hãng tàu, mở rộng hệ sinh thái cảng – vận tải. Sau thông tin đầu tư với Hải An, cổ phiếu VSC đã tăng 223,2% trong giai đoạn 9/4 – 19/8, từ 10.830 đồng lên 35.000 đồng/cp.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

Tương tự, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) cũng tăng mạnh, từ 9/4 đến 19/8 đã tăng 49,2% lên 68.000 đồng/cp. Cổ phiếu đang giao dịch tại P/E 26,72 lần, P/B 3,58 lần, đều cao hơn mức trung bình ngành (P/E 24,65 lần và P/B 3,39 lần). Trong giai đoạn bình thường, P/E của MWG chỉ ở mức dưới 20 lần.

Đà tăng này kích hoạt hoạt động chốt lời từ phía lãnh đạo và nhà đầu tư lớn. Ông Phạm Văn Trọng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chuỗi Bách Hóa Xanh – sau khi bán 94.700 cổ phiếu, tiếp tục đăng ký bán thêm 500.000 cổ phiếu MWG, dự kiến hạ tỷ lệ sở hữu xuống 0,18% vốn điều lệ vào ngày 19/9. Trước đó, ngày 31/7, nhóm quỹ Dragon Capital cũng đã bán ra gần 1,47 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 6,03% xuống 5,93%.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) do ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS kiêm Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), công ty này vừa đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu SHB trong giai đoạn 21/8 – 17/9 theo phương thức thỏa thuận. Mục tiêu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Hiện SHS đang nắm gần 59,5 triệu cổ phiếu SHB (1,46% vốn). Nếu thương vụ thành công, lượng nắm giữ sẽ giảm còn khoảng 39,5 triệu đơn vị, tương ứng 0,97% vốn ngân hàng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh SHB đang có vốn hóa khoảng 3,2 tỷ USD, thị giá 17.250 đồng/cổ phiếu (tính đến phiên 22/8), tăng tới 135% từ đầu năm. Thanh khoản cổ phiếu SHB cũng thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất VN30 và ngành ngân hàng.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG)

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng ghi nhận loạt giao dịch bán cổ phiếu của lãnh đạo cấp cao. Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc, đã bán thành công 744.418 cổ phiếu trong giai đoạn 24/7 – 19/8, thu về gần 15 tỷ đồng (giá bình quân 20.000 đồng/cp). Sau giao dịch, ông chỉ nắm giữ 952.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn.

Bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc, cũng đăng ký bán 413.300 cổ phiếu trong khoảng 15/8 – 13/9. Nếu thành công, bà Thái sẽ giảm sở hữu xuống mức 0,05% vốn, với số tiền thu về ước khoảng 9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT, đã đăng ký bán hơn 6 triệu cổ phiếu DXG từ 4/8 – 1/9 thông qua cả khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hiếu chỉ còn giữ hơn 414.000 cổ phiếu, tương đương 0,04% vốn. Với mức giá bình quân, thương vụ giúp ông thu về khoảng 124 tỷ đồng.

Cùng với động thái thoái vốn của lãnh đạo Đất Xanh, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng bán ra 450.000 cổ phiếu DXG trong phiên 12/8. Sau đó, tỷ lệ nắm giữ của nhóm quỹ giảm còn 142,6 triệu đơn vị, tương ứng 13,99% vốn điều lệ.