Bị nhầm, đại gia gỗ trên sàn trình lại tỷ lệ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 5% lên 20%

CTCP Phú Tài (mã CK: PTB) vừa cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Công ty cập nhật và điều chỉnh Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.﻿

Nội dung cũ là tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu là 5%) sang nội dung mới với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới, tương đương với tỷ lệ phát hành cổ phiếu mới là 20%). Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.﻿

Doanh nghiệp cho biết sự thay đổi này là do có sự nhầm lẫn trong quá trình giải thích tỷ lệ quyền mua trước đó.

Ngoài yếu tố điều chỉnh tỷ lệ, các nội dung khác của đợt phát hành vẫn được giữ nguyên.

Phú Tài có kế hoạch phát hành gần 13,39 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%) huy động khoảng 160,65 tỷ đồng trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong đó, khoảng 116,15 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn cho Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định, còn lại 44,5 tỷ đồng góp thêm vào Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều.



Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Phú Tài sẽ tăng từ 669,4 tỷ đồng lên 803,26 tỷ đồng.﻿

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý 2/2025 đạt hơn 1.941 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. LNST hợp nhất quý 2/2025 đạt gần 133 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Phú Tài cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ là do sản lượng đá tăng, mặt hàng gỗ, nội thất tăng trưởng tốt, bên cạnh đó chi phí tài chính giảm đã góp phần tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty. ﻿

Chốt phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu PTB đóng cửa ở mức 52.700 đồng/cp.