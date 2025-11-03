Dat Xanh Services ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 đạt 458,1 tỷ đồng

Doanh thu và lợi nhuận tăng tốc, hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Dat Xanh Services ghi nhận 2.342 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ 2024. Doanh thu tiếp tục đến từ mảng dịch vụ bất động sản, trong bối cảnh giao dịch thị trường cải thiện. Quý III/2025, biên lợi nhuận gộp tăng lên 52,1%, từ mức 46% năm 2024, phản ánh hiệu quả tái cấu trúc và tối ưu cơ cấu sản phẩm.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 98,6 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu dịch vụ bất động sản tăng 74%, cho thấy thị trường môi giới đang sôi động trở lại. Các hoạt động giao dịch tại TP.HCM và miền Trung đóng góp quan trọng vào sự phục hồi này.

Đằng sau kết quả tăng trưởng ấn tượng là mô hình điều phối tập trung từ Hội sở Dat Xanh Services cùng mạng lưới hơn 40 công ty thành viên và hơn 200 đối tác phân phối trên toàn quốc, giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế bao phủ thị trường, chủ động kiểm soát đầu ra dự án.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống Dat Xanh Services mở rộng hợp tác với rất nhiều chủ đầu tư tại các thị trường trọng điểm, tham gia phát triển và phân phối loạt dự án mới như Lan Anh Avenue, A&T Sài Gòn Riverside, The Infinity, BenHill, Palmera Quảng Ngãi, Solera Quy Nhơn, Hue Heritage… Việc mở rộng danh mục dự án từ nhiều đối tác giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và duy trì hoạt động bán hàng ổn định.

Ở mảng môi giới, Dat Xanh Services duy trì thị phần trên 30%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Đáng chú ý trong quý III là kết quả phân phối The Privé – dự án căn hộ hạng sang tại trung tâm TP.HCM do Công ty mẹ (DXG) trực tiếp làm chủ đầu tư, trong đó DXS ghi nhận Top đầu về số lượng giao dịch thành công ngay trong giai đoạn 1, khẳng định năng lực triển khai bán hàng phân khúc cao cấp/ hạng sang.

Song song đó, Dat Xanh Services tiếp tục phân phối loạt dự án quy mô lớn như Hồng Bàng Midtown, Golden Symphony, The Win City, Peninsula Da Nang, Vista Residence, The Gió, Vinhomes Green City, Vinhomes Grand Park, Eco Retreat, Gladia Khang Điền, TT Avio, Cara River Park, CLD Maison Ngã Bảy, KDC Phước Thới, Khu đô thị Hoàng Phát Bạc Liêu,… qua đó duy trì thanh khoản ổn định và giữ nhịp nguồn hàng liên tục cho hệ thống.

Chuyển đổi mô hình sang phát triển dự án - định hướng dài hạn

Năm 2025, DXS triển khai chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp dịch vụ sang Nhà Phát triển dự án và hệ sinh thái dịch vụ đa ngành. Chiến lược này được kỳ vọng tạo bước phát triển đột phá, khai thác tối đa năng lực lõi và sức mạnh hệ thống hiện có.

Với vai trò Nhà Phát triển dự án, Dat Xanh Services sẽ trực tiếp tham gia vào toàn bộ vòng đời của một dự án bất động sản, bao gồm:

(1) Dịch vụ Tư vấn thị trường và sản phẩm: Nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu, tư vấn xu hướng thị trường, khách hàng tiềm năng, hoạch định chiến lược phát triển, đóng gói sản phẩm phù hợp.

(2) Thiết kế dự án: Tư vấn, quản lý và tổ chức thiết kế ý tưởng, kỹ thuật, sản phẩm.

(3) Thực hiện các thủ tục pháp lý: Tư vấn thực hiện các trình tự pháp lý để triển khai xây dựng và phát triển dự án.

(4) Dự toán: Tư vấn suất đầu tư, hiệu quả đầu tư, cấu trúc tài chính, phương án đầu tư, thu xếp vốn...

(5) Cung cấp giải pháp tài chính: Tư vấn, cấu trúc phương án vốn, huy động vốn cho dự án.

(6) Tư vấn và triển khai xây dựng: Đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

(7) Tư vấn và triển khai kinh doanh: Triển khai hoạt động kinh doanh, marketing, truyền thông, tổ chức quản lý hệ thống bán hàng, cung cấp công nghệ bán hàng BĐS...

(8) Cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành dự án: Cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành tài sản, quản lý vận hành dự án.

Mô hình này giúp DXS chủ động nguồn hàng trung – dài hạn; tăng tỷ trọng mảng dịch vụ có biên lợi nhuận cao; giảm rủi ro theo chu kỳ thị trường; ổn định kết quả lợi nhuận qua các giai đoạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường tuyển dụng, mở rộng hệ thống song song kiểm soát chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành và quản trị hệ thống phân phối, nâng cao năng lực bán hàng. Đây được xem là yếu tố thúc đẩy biên lợi nhuận tăng trưởng bền vững.

Kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy chiến lược đúng đắn và năng lực thích ứng của DXS đã phát huy hiệu quả. Với nền tảng tổ chức ổn định và danh mục dự án mở rộng, doanh nghiệp được đánh giá có cơ sở hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận 2025, hướng tới giai đoạn tăng trưởng bền vững trong chu kỳ phục hồi 2025 – 2030.