Dat Xanh Services Nhà phát triển dự án - cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện

Thêm vào đó, hiện nay quy định pháp luật đang ngày càng chặt chẽ và khắt khe. Nhiều Chủ đầu tư, nhiều người có đất đang muốn phát triển dự án hoặc chủ đầu tư có dự án nhưng vẫn đang bế tắc, chưa biết thực hiện triển khai thế nào, hay không biết làm thế nào để đáp ứng hàng loạt các quy định về: năng lực của chủ đầu tư, năng lực hoàn thiện pháp lý dự án, năng lực thiết kế ý tưởng và mô hình sản phẩm, năng lực thu xếp nguồn vốn, năng lực triển khai xây dựng, năng lực triển khai kinh doanh tiếp thị, v.v…

Thấu hiểu những lo lắng, trăn trở và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhiều chủ đầu tư, chủ đất trong bối cảnh khung pháp lý đòi hỏi năng lực ngày càng cao, Dat Xanh Services cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho Chủ đầu tư - Chủ đất thông qua 8 gói dịch vụ tích hợp, từ nghiên cứu thị trường, thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, triển khai kinh doanh, tổng thầu thi công đến quản lý vận hành và công nghệ bán hàng.

Dat Xanh Services cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho Chủ đầu tư - Chủ đất

Là đơn vị nắm giữ mảng dịch vụ BĐS của Tập đoàn Đất Xanh, với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Dat Xanh Services tiên phong cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho Chủ đầu tư - Chủ đất, và cung cấp Dịch vụ Bất động sản toàn diện hàng đầu Việt Nam đã giúp nhiều CĐT, chủ đất phát triển thành công hơn 100 dự án trên khắp Việt Nam.

Đặc biệt, với dịch vụ tích hợp trọn gói, cùng hệ sinh thái BĐS khép kín, Dat Xanh Services có lợi thế kiểm soát toàn bộ quy trình và cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho CĐT – chủ đất, đồng hành cùng CĐT từ ý tưởng ban đầu đến khi trao tay tổ ấm cho khách hàng.

Cụ thể, Dat Xanh Services cung cấp 08 gói dịch vụ chính bao gồm:

1. Tư vấn thị trường và sản phẩm: nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh chuẩn xác, lập dự án đầu tư và đóng gói sản phẩm hiệu quả.

2. Thiết kế và pháp lý dự án: thiết kế ý tưởng, kiến trúc, thi công và thực hiện các công tác pháp lý đất đai, quy hoạch và thủ tục dự án, đảm bảo dự án hoàn chỉnh pháp lý.

3. Tư vấn quản lý dự án: lập dự toán, chuẩn bị thi công, đấu thầu, giám sát đến quản lý tổng thể, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí.

4. Tổng thầu thi công: thi công trọn gói, hoặc thi công từng phần, cam kết chất lượng và tiến độ xây dựng.

5. Giải pháp tài chính: tư vấn, thu xếp, cấu trúc và huy động vốn, bảo đảm dòng tiền ổn định cho phát triển dự án.

6. Kinh doanh tiếp thị: hoạch định chiến lược marketing và triển khai bán hàng giúp dự án thanh khoản trong thời gian nhanh nhất với hiệu quả cao nhất.

7. Quản lý và vận hành dự án: quản lý tài sản, vận hành tòa nhà, quản lý cho thuê, nâng cao giá trị bền vững cho bất động sản.

8. Công nghệ bán hàng: phát triển kênh bán hàng đa nền tảng, nền tảng online và dịch vụ hỗ trợ hiệu quả, giúp dự án tiếp cận nhanh chóng khách hàng mục tiêu.

Tám gói giải pháp toàn diện, cùng hệ sinh thái khép kín là tám cánh cửa vững chắc đồng hành cùng CĐT mang lại những lợi ích vượt trội. Từ việc tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao giá trị quỹ đất đến đồng hành chia sẻ rủi ro, Dat Xanh Services không chỉ đảm bảo tiến độ dự án về đích thành công mà còn góp phần giúp CĐT xây dựng và nâng tầm thương hiệu.

Hơn 100 dự án đã được Dat Xanh Services phát triển thành công trên toàn quốc

Sở hữu đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cùng hệ sinh thái hơn 40 công ty thành viên, 15.000 chuyên viên kinh doanh và cộng tác viên trên toàn quốc, cùng mạng lưới hơn 350 đối tác phân phối, đại lý, Dat Xanh Services đã giúp chủ đầu tư, chủ đất phát triển thành công hơn 100 dự án. Công ty cũng đã và đang là đối tác phát triển dự án, tư vấn chiến lược, đồng thời là tổng thầu phân phối và môi giới thành công hàng loạt dự án lớn nhỏ của hơn 250 chủ đầu tư trên toàn quốc.

Dat Xanh Services đã sold - out hàng loạt dự án như: A&T Sky Garden, Opal Riverside, ST Moritz, The Rivana, Opal Boulevard, Opal Skyline, One Palace, Osimi Phú Mỹ…khẳng định vị thế là đối tác tin cậy giúp các CĐT phát triển dự án hiệu quả, tối ưu lợi ích.

Dat Xanh Services đã đồng hành và giúp Chủ đầu tư sold - out hàng loạt dự án từ Bắc đến Nam

Với kho dữ liệu khách hàng khổng lồ, đa dạng, Dat Xanh Services là cầu nối vững chắc giữa CĐT, các đơn vị phân phối và khách hàng. Đặc biệt, với kinh nghiệm phân phối thành công hơn 500 dự án đa phân khúc trên khắp cả nước càng giúp Dat Xanh Services thấu hiểu sâu sắc thị trường, nhạy bén nắm bắt những thách thức của CĐT, từ đó đưa ra những giải pháp chiến lược tối ưu, giúp tối đa hóa lợi ích và nâng tầm giá trị dự án.

Không chỉ cung cấp dịch vụ phát triển dự án toàn diện, chuyên nghiệp, bán hàng hiệu quả, Dat Xanh Services còn sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến như Real Agent giúp thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng và triển khai mở bán trực tuyến thành công nhiều dự án.

Đặc biệt, tiềm lực tài chính vững mạnh với sự hợp tác từ các ngân hàng chiến lược tài trợ, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư…trong nước và quốc tế giúp khơi thông và đảm bảo dòng vốn thực hiện dự án. Thêm vào đó, sức mạnh cộng hưởng đến từ sự đồng hành của hàng loạt đối tác danh tiếng trong nước và quốc tế: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đối tác, nhà cung cấp vật liệu hàng đầu thế giới, Dat Xanh Services tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực phát triển dự án hàng đầu Việt Nam.

Chủ đầu tư/Chủ đất chỉ cần có đất hoặc dự án – Dat Xanh Services sẽ làm việc còn lại

Với mô hình Nhà phát triển dự án của Dat Xanh Services, Chủ đầu tư - Chủ đất chỉ cần sở hữu quỹ đất - Dat Xanh Services sẽ thực hiện phần việc còn lại. Bằng năng lực và kinh nghiệm đã được chứng minh qua hàng trăm dự án phát triển thành công, Dat Xanh Services sẽ biến các quỹ đất thành những dự án có giá trị cao, tối ưu hóa lợi nhuận, cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện và xây dựng thương hiệu uy tín cho chủ đầu tư, chủ đất.

Website: datxanhservices.vn

Hotline: 090.161.64.64