Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam 2026 tại AEON Nhật Bản

Với chủ đề năm nay “Trải nghiệm Việt Nam qua năm giác quan - Sức hút của Ẩm thực, Văn hóa và Du lịch”, sự kiện tiếp tục được mở rộng, trở thành cầu nối đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng đồng thời tại các hệ thống AEON ở Nhật Bản, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Campuchia, ... Riêng tại Nhật Bản, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11/06 đến 14/6/2026 tại hệ thống gần 400 cửa hàng và siêu thị AEON.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài” do Bộ Công Thương triển khai, phối hợp tổ chức cùng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn AEON.

Tuần hàng Việt Nam năm 2026 mở rộng quy mô, diễn ra tại gần 400 cửa hàng và siêu thị AEON chỉ riêng tại Nhật Bản

Năm 2025, lượng khách tham quan tại AEON Laketown – điểm tổ chức chính của sự kiện – ghi nhận sự tăng trưởng 10% so với năm 2024. Tiếp nối thành công này, Tuần hàng Việt Nam 2026 kỳ vọng tiếp tục mang đến trải nghiệm phong phú cho người tiêu dùng Nhật Bản, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu các sản phẩm cho doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam 2026 tại Nhật Bản diễn ra vào sáng ngày 11/6/2026 có sự tham dự của bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Tạ Đức Minh - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản; ông Nguyễn Thế Hiệp - đại diện Sở Công Thương Hà Nội.

Về phía AEON có sự tham dự của bà Mitsuko Tsuchiya - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành tập đoàn AEON; ông Furusawa Yasuyuki - Thành viên Ban Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON phụ trách Kinh doanh Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị kiêm Tổng Giám đốc AEON Retail (Nhật Bản); ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam; ông Shiotani Yuichiro - Tổng Giám đốc AEON TOPVALU Việt Nam.

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản 2026

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ: “ Bộ Công Thương luôn trân trọng sự đồng hành của tập đoàn AEON - đối tác chiến lược đã góp phần quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại Nhật Bản - một thị trường nổi tiếng với những yêu cầu cao về chất lượng, sự tinh tế và an toàn thực phẩm. Chúng tôi mong rằng tuần hàng Việt Nam sẽ trở thành sự kiện được người tiêu dùng ở trên khắp thế giới chờ đón hàng năm .”

Bà Mitsuko Tsuchiya – Đại diện Tập đoàn AEON phát biểu tại Lễ Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản 2026

Đại diện Tập đoàn AEON, Bà Mitsuko Tsuchiya, Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành tập đoàn AEON nhấn mạnh: “N ăm 2026 là một cột mốc đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ 10 AEON tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại các cửa hàng, siêu thị AEON trên toàn Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải nét quyến rũ của Việt Nam đến nhiều khách hàng Nhật Bản hơn cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.”

AEON đồng hành kết nối hàng Việt với thị trường Nhật Bản và trong khu vực

Trong khuôn khổ chương trình cũng đồng thời diễn ra hội nghị kết nối giao thương giữa 29 doanh nghiệp Việt Nam cùng bộ phận thu mua của AEON tại Nhật Bản (AEON Retail và AEON TOPVALU), số lượng doanh nghiệp tham gia kết nối năm 2026 tăng gần gấp đôi so với năm 2025.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt tìm hiểu nhu cầu thị trường Nhật Bản, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy các sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON sản xuất tại Việt Nam cũng như hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Bộ Công Thương và Tập đoàn AEON cũng tổ chức Hội nghị Lãnh đạo cấp cao với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công Thương, các địa phương và đại diện AEON Nhật Bản, đồng thời kết nối trực tuyến với hệ thống AEON tại Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia và Myanmar. Các bên tập trung trao đổi về kết quả hợp tác trong 10 năm qua, tình hình triển khai Tuần hàng Việt Nam 2026 cũng như định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2027 trong các lĩnh vực quảng bá sản phẩm Việt Nam, kết nối giao thương, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư.

Sau 10 năm triển khai, Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành một trong những minh chứng cho nỗ lực của AEON trong việc chung tay thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt thông qua hệ thống bán lẻ của Tập đoàn.

Tại thị trường trong nước, AEON Việt Nam đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương, nâng cao năng lực sản xuất thông qua các chương trình đào tạo nhà cung cấp, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại do Sở Công Thương các tỉnh thành tổ chức, cũng như chương trình “Đồng hành và Phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” do AEON tổ chức. Qua đó, AEON khẳng định những nỗ lực trong cam kết chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân tại những địa phương AEON Việt Nam hiện diện.