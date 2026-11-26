Tại TP.HCM, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, ứng viên chính thức đầu tiên của cuộc bình chọn, ghi điểm nhờ mô hình Human City - nơi công nghệ thông minh, chuẩn mực sinh thái ESG++ và hệ tiện ích đa thế hệ cùng hội tụ để kiến tạo di sản sống bền vững.

Công nghệ trả lại thời gian, gia tăng trải nghiệm hạnh phúc cho con người

Suốt nhiều thập kỷ, những đô thị tiên tiến nhất thế giới được nhận diện qua hệ thống giao thông thông minh, các tòa nhà ứng dụng công nghệ cao và khả năng quản trị bằng dữ liệu. Nhưng khi công nghệ AI hay IoT bùng nổ, lăng kính đánh giá một đô thị đáng sống cũng dần thay đổi.

Tầm vóc của một đô thị tương lai không đơn thuần dừng ở những công trình kỳ vĩ mà còn nằm ở những giá trị thiết thực. Đó là trẻ nhỏ có môi trường trưởng thành tốt hơn, mỗi cá nhân có cơ hội phát triển cân bằng, các gia đình có thêm thời gian bên nhau, người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hơn. Đó là tư duy mới đang định hình Human City - những đô thị vị nhân sinh của thế giới.

Tại cửa ngõ biển của TP.HCM, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hiện thực hóa triết lý ấy trên quy mô 2.870 ha thông qua cấu trúc siêu đô thị biển tích hợp đồng bộ từ an cư, làm việc đến giáo dục, y tế, văn hóa và nghỉ dưỡng. Mọi nhu cầu thiết yếu của con người đều được đưa vào trong một hệ sinh thái sống có tính kết nối cao.

Trong không gian sống ấy, nhịp sinh hoạt hằng ngày diễn ra liền mạch. Buổi sáng cư dân đưa con đến trường, làm việc tại khu văn phòng hiện đại, buổi chiều rèn luyện thể thao và dành buổi tối cho các hoạt động nghệ thuật bên bờ biển. Khi khoảng cách giữa các điểm đến được thu hẹp trong bán kính thuận tiện, quỹ thời gian vốn bị tiêu hao bởi những hành trình đi lại lặp đi lặp lại được hoàn trả trọn vẹn cho mỗi cá nhân.

Để bộ máy đô thị khổng lồ vận hành trơn tru, dự án tích hợp hệ sinh thái 38 tính năng Smart City ứng dụng AI và IoT, kết nối dữ liệu thời gian thực về trung tâm điều hành tập trung. Mạng lưới này giám sát chặt chẽ an ninh, giao thông, tiêu thụ năng lượng, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng môi trường. Nhờ khả năng cảnh báo sớm sự cố và tự động tối ưu hóa vận hành, công nghệ tại đây không nhằm phô diễn sự hào nhoáng bề ngoài, mà lùi về phía sau làm điểm tựa thầm lặng để cuộc sống cư dân diễn ra an toàn, gắn kết và hạnh phúc hơn.

Nền tảng sinh thái nguyên bản hòa quyện cùng mô hình ESG++ tiên phong

Một Human City đích thực đòi hỏi môi trường sống đủ trong lành để nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần của con người. Đây cũng là lợi thế của Vinhomes Green Paradise khi sở hữu địa thế đắt giá, nằm trong địa giới TP.HCM nhưng tựa lưng vào Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha và mở rộng tầm nhìn ra biển Đông.

Khác với những đô thị nén nội đô phải chật vật tìm cách đưa mảng xanh trở lại giữa các khối bê tông, nơi đây sở hữu sẵn một nền tảng sinh thái nguyên bản để kiến tạo không gian sống hài hòa với tự nhiên.

Trong cấu trúc quy hoạch của dự án, mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức thấp, chỉ khoảng 17%, nhường hơn 930 ha cho cây xanh và mặt nước. Điểm nhấn trung tâm là biển hồ nước mặn Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha cùng mạng lưới hơn 370 công viên tiện ích nội khu phân bổ đều khắp.

Song hành với cảnh quan là bộ tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG++ với các giải pháp giao thông xanh thuần điện, sử dụng 100% năng lượng sạch cùng định hướng tái sinh hệ sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án đồng thời bám sát các hệ quy chiếu quốc tế khắt khe, như chứng chỉ xanh quy hoạch cộng đồng BREEAM Communities và tiêu chuẩn đô thị thông minh ISO 37122.

Paradise Lagoon hơn 800 ha cùng mạng lưới công viên đưa thiên nhiên, mặt nước và những trải nghiệm sống khỏe đến gần cư dân mỗi ngày.

Triết lý Human City còn thể hiện ở cách Vinhomes Green Paradise quan tâm đến những nhu cầu khác nhau của con người.

Hệ thống 104 trường học mở ra đa dạng lựa chọn học tập cho thế hệ trẻ; trong khi Young Paradise Hub là nơi kết hợp giáo dục trải nghiệm, phát triển năng khiếu, thể thao và công nghệ sáng tạo.

Ở một đầu khác của hành trình cuộc đời, hệ thống chăm sóc sức khỏe với bệnh viện Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ) và đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon hướng tới nhu cầu của người lớn tuổi.

Giữa hai thế hệ ấy là thế giới hoạt động phong phú dành cho người trưởng thành, với Sportia Complex, Sports District với 60 sân thể thao, các không gian văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng.

Hệ sinh thái giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa và nghỉ dưỡng hướng tới một Human City nơi mọi thế hệ đều có cơ hội phát triển và tận hưởng cuộc sống.

Đối với giới thành đạt, lựa chọn an cư ngày nay vượt lên trên sự xa hoa vật chất để hướng tới một môi trường giúp cả gia đình sống khỏe mạnh, gắn kết và trưởng thành qua từng năm tháng. Khi mọi giá trị ấy cùng hội tụ trong một đô thị, ngôi nhà không đơn thuần là một khối tài sản hữu hình, mà trở thành một phần di sản sống truyền đời.

Chính tầm nhìn kiến tạo đô thị vị nhân sinh gắn liền với phát triển bền vững này đã đưa Vinhomes Green Paradise trở thành đại diện tiêu biểu của Việt Nam góp mặt trong hành trình tìm kiếm "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai".