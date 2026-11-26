Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM báo cáo nhanh kết quả trên với lãnh đạo thành phố sáng 26/11, sau thời điểm vận hành thử toàn bộ hệ thống cống thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1- dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng).

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, rộng 40-160 m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, rộng 10-25 m.

Mực nước hai bên cống ngăn triều TP.HCM chênh hơn 2 m khi vận hành.

Ngoài 8 cống, công trình còn có khoảng 6 km đê kè ven sông Sài Gòn, đoạn từ Vàm Thuật đến sông Kinh. Dọc tuyến đê bố trí 41 cống kiểm soát triều nhỏ nhằm hỗ trợ điều tiết nước tại các vị trí xung yếu ven sông, kênh, rạch.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đợt vận hành thử ngày 25/11, toàn bộ 8 cống được đóng đồng bộ trong 50 phút, từ 11h40 đến 12h30, và duy trì trạng thái đóng khi triều cường dâng dần. Các tổ vận hành tại từng cống đo mực nước phía trong và ngoài, định kỳ 15-30 phút báo cáo về trung tâm điều khiển.

Số liệu tổng hợp trong khoảng 12h30-16h30 cho thấy mực nước hai phía tại các cống chênh nhau từ 1 m đến 2,05 m. Trong đó, cống Mương Chuối ghi nhận mức chênh lớn nhất 2,05 m, còn cống Bà Bướm thấp nhất với 1 m.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư dự án), cho biết ngoài chức năng ngăn triều, công trình còn điều tiết mực nước trong hệ thống kênh.

Theo đánh giá, kết quả bước đầu cho thấy khi các cống đóng, mực nước phía trong duy trì thấp hơn đáng kể so với bên ngoài, góp phần hạn chế nước từ các sông lớn chảy vào vùng bảo vệ. Các thiết bị tại cống hoạt động bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến vận hành.

Tuy nhiên, nước triều vẫn tiếp tục xâm nhập vào khu vực bên trong dự án qua những vị trí chưa khép kín như rạch Tam Đệ, Ông Kiến, Bà Não, Bà Chùa, Hội Đồng, Rạch Rô và khu vực cầu Lấp Dầu. Nước còn tràn vào qua các cống trên đường Ngô Quang Thắm và đoạn kè khu dân cư xuống cấp gần cống Phú Định.

Tình trạng này gây ngập cục bộ tại một số khu vực ven vùng bảo vệ. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo đầu tư khép kín các vị trí còn hở, bảo đảm đồng bộ với hệ thống ngăn triều.

Là công trình chống ngập do triều lớn nhất TP.HCM đến nay, dự án giữ vai trò chủ lực trong quy hoạch thủy lợi 1547, tạo lớp kiểm soát ngập vòng ngoài, ngăn nước triều từ các sông lớn xâm nhập nội đô. Vùng bảo vệ giai đoạn một rộng khoảng 570 km², bao phủ 19 quận, huyện cũ với khoảng 6,5 triệu người.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư dự án), cho biết ngoài chức năng ngăn triều, công trình còn điều tiết mực nước trong hệ thống kênh, tạo dung tích tiếp nhận nước từ các tuyến cống thoát nước trong vùng bảo vệ. Khi triều thấp, việc đóng, mở cống theo kịch bản giúp giữ nước trong kênh, tránh tình trạng cạn trơ đáy.

Theo ông Tiến, kết quả vận hành thử cho thấy hiệu quả ngăn triều của dự án. Tuy nhiên, khả năng chống ngập trong khu vực bảo vệ còn phụ thuộc vào việc nước mưa từ đường phố thoát ra hệ thống kênh, rạch.

Dự án khởi công năm 2016 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng. Công trình nhiều lần tạm ngưng do vướng mắc, đến cuối năm 2025 mới thi công trở lại để hoàn thành các hạng mục còn lại. Do thời gian thực hiện kéo dài, tổng mức đầu tư hiện được xem xét điều chỉnh.