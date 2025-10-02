Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX), bên cạnh 15% vốn từ CTCP Chứng khoán HD (HDBS) và 10% từ Galaxy Pay, phần vốn lớn nhất lên đến 75% thuộc về CTCP Galaxy Technology Services.

Việc phân tích sâu hơn dòng vốn chi phối này cho thấy mối liên hệ trực tiếp với thế hệ kế cận của tập đoàn Sovico, cụ thể là ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Dòng vốn tại Galaxy Holdings - công ty mẹ của Galaxy Technology Services - được kết nối trực tiếp với ông Hùng Anh thông qua một chuỗi các công ty holding. Việc phần vốn lớn nhất tại một dự án công nghệ tài chính quan trọng được kiểm soát bởi các pháp nhân liên quan trực tiếp đến "thế hệ F2" là một thông tin đáng chú ý, phản ánh sự tham gia của thế hệ này vào các mảng kinh doanh mới của tập đoàn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ. Trước đó, ông đã được biết đến với vai trò đồng sáng lập Swift247, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics công nghệ. Mô hình hoạt động của Swift247 là xây dựng một nền tảng công nghệ để khai thác lợi thế từ hệ sinh thái sẵn có, cụ thể là mạng bay của Vietjet Air.

Tương tự Swift247, HDEX cũng là một dự án Fintech được kỳ vọng sẽ phát triển dựa trên hệ sinh thái đa ngành của Sovico Group. Sự tham gia của một định chế tài chính như CTCP Chứng khoán HD (HDBS) là một bước đi bắt buộc, nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Cụ thể, nghị quyết yêu cầu các sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng và 35% vốn do ít nhất hai định chế tài chính nắm giữ, lý giải cho kế hoạch tăng vốn quy mô lớn và sự hiện diện của HDBS trong cơ cấu cổ đông của HDEX.

Trong một lần chia sẻ trước đây, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng bày tỏ mong muốn về việc con trai có thể kế nghiệp. Việc ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor có vai trò đáng kể trong cơ cấu sở hữu của HDEX – một trong những dự án lớn của Sovico trong mảng kinh tế số – phần nào cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của thế hệ kế cận.