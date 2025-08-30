Dấu ấn thương hiệu Trần Phú TRAFUCO tại triển lãm Thành tựu đất nước

Từ "huyết mạch" công trình đến niềm tự hào tại triển lãm quốc gia

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập – Tự do – Hạnh phúc", được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), là sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu, phản ánh diện mạo phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ sự kiện, Trần Phú TRAFUCO góp mặt với tư cách là một trong những Thương hiệu quốc gia tiêu biểu.

Được thành lập năm 1966, dây cáp điện Trần Phú gắn liền với hành trình bền bỉ thắp sáng hàng triệu công trình trên khắp Việt Nam. Từ những cuộn dây dân dụng an toàn cho từng mái ấm đến hệ thống cáp điện phức tạp giữ vai trò "huyết mạch" trong các công trình trọng điểm quốc gia, thương hiệu quốc dân này đã từng bước chứng minh uy tín và vị thế vững vàng trên thị trường.

Tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc", sự hiện diện của Dây cáp điện Trần Phú – một thương hiệu sản xuất lâu đời – được xem là ví dụ về sức sống của doanh nghiệp trong nước, đại diện cho nền tảng công nghiệp được xây dựng và phát triển trong gần sáu thập kỷ qua.

Tái hiện hành trình gần sáu thập kỷ bền vững

Tại trung tâm không gian triển lãm của Trần Phú, hình tượng "ngôi nhà" được tái hiện bằng ngôn ngữ thiết kế kết hợp với công nghệ trình chiếu LED panorama, 3D Hologram, giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty.

Trải nghiệm không gian trưng bày độc đáo với sự kết hợp của sản phẩm và công nghệ trình chiếu thị giác hiện đại

Hệ thống màn hình LED cỡ lớn thực hiện vai trò trình chiếu sinh động về quy mô nhà máy và dây chuyền sản xuất tự động hóa đạt chuẩn châu Âu - nơi chất lượng sản phẩm được bảo chứng từ công nghệ hiện đại, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và nguyên liệu đầu vào 100% đồng nhập khẩu tinh khiết. Nhờ vậy, những tiêu chuẩn khắt khe vốn âm thầm làm nên uy tín Trần Phú trong suốt gần sáu thập kỷ đã được "kể lại" bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động và trực quan.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Gốc rễ của Trần Phú được hình thành từ những giá trị bền bỉ, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới và cải tiến, để sản phẩm Trần Phú có thể xứng đáng với niềm tin của mọi gia đình Việt."

Lịch sử gần 60 năm của thương hiệu được tái hiện lại qua từng mốc son tiêu biểu

Không chỉ thầm lặng như mạng lưới dây cáp điện vững vàng đi sâu trong tường, không gian triển lãm của Trần Phú cũng diễn ra các hoạt động giới thiệu công nghệ, gặp gỡ khách hàng và đối tác. Đây là dịp để các bên chia sẻ câu chuyện gắn bó cùng sản phẩm dây cáp điện Trần Phú và trao cho khách tham quan những phần quà thương hiệu.

Tiếp nối sứ mệnh "Bền mãi với non sông" trong kỷ nguyên mới

Không chỉ thuyết phục bằng công nghệ, di sản của Trần Phú còn được bảo chứng bởi chính những con người đã làm nên thương hiệu. Trò chuyện tại gian hàng, một người công nhân đã nghỉ hưu với hơn 30 năm gắn bó tự hào kể lại: "Ngày xưa chúng tôi làm thủ công nhiều, giờ thì tự động hóa hết. Nhưng có một thứ không đổi, đó là tiêu chuẩn về độ tinh khiết của đồng. Nó là danh dự của người Trần Phú."

Giá trị bền bỉ của thương hiệu được tiếp nối qua nhiều thế hệ người dùng

Sự hiện diện tại một sự kiện mang tầm vóc quốc gia đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trần Phú TRAFUCO. Điều này thể hiện định hướng giữ vững thị phần tại thị trường dây cáp điện Việt Nam và mục tiêu kiến tạo những giá trị bền vững, gắn kết với tinh thần "Bền mãi với non sông".

Đại diện thương hiệu cho biết thêm: "Trong gần sáu thập kỷ qua, Trần Phú đã chọn cách đồng hành thầm lặng cùng sự lớn mạnh của đất nước. Hôm nay, tại một cột mốc mang tính quốc gia, chúng tôi không chỉ nhìn lại di sản đã gây dựng, mà còn khẳng định quyết tâm viết tiếp hành trình mới trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu."

Gian hàng Trần Phú TRAFUCO thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan

Triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội diễn ra từ ngày 28/08/2025 đến hết ngày 05/09/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Gian hàng của Trần Phú TRAFUCO có số hiệu H3-016, đặt tại Sảnh 3 (Hall 3), phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc", mở cửa đón khách tham quan trong suốt thời gian triển lãm.