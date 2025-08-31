Dấu chân các đại gia Việt tại Trung Á

Tháng 12/2024, Tập đoàn Sovico (bà Nguyễn Thị Phương Thảo là lãnh đạo cấp cao) và một quỹ của Kazakhstan đã mua lại Hãng hàng không Qazaq Air (Kazakhstan).

Vietjet Air và Qazaq Air đã có Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh, hai bên sẽ cùng phát triển và vận hành hãng hàng không Vietjet Qazaqstan (tiền thân là Qazaq Air).

Theo thông tin từ Mighty Travels, thương vụ này có giá trị lên tới 417 triệu USD (tương đương 10.800 tỷ đồng).﻿

Từ cuối năm 2023 Vietjet đã mở đường bay thẳng từ Kazakhstan đến Phú Quốc.﻿ Ngày 02/04/2025, chuyến bay mang số hiệu VJ52 khởi hành từ Almaty (Kazakhstan) bằng tàu bay A330-300 đã chính thức hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Tập đoàn Sovico cũng đã ký biên bản hợp tác với hai tỉnh Turkestan và Kyzylorda của Kazakhstan để xây dựng các cảng hàng không tại hai tỉnh này. Sovico cũng có thỏa thuận với Tập đoàn dầu khí Kazakhstan KazMunaiGaz. ﻿

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay Group, do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT khai thác các tour du lịch từ Almaty - cố đô của Kazakstan, cũng như từ Samarkand và Tashkent - hai thành phố của Uzbekistan đến Nha Trang và Phú Quốc. Crystal Bay Group có công ty con là Crystal Bay Kazakhstan LLP﻿ tại Kazakstan và Crystalbay Tourism tại Uzbekistan.

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, Crystal Bay hợp tác với Kipros đầu tư khoảng 427 triệu USD để hiện đại hóa khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Ak-Bulak tại Almaty, Kazakhstan.

Gần đây, ﻿ROX Group (trước đây là TNG Holdings) đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan, ông Alibek Kuantyrov.

Tại đây, ROX Group bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm cả việc xây dựng các công trình năng lượng quy mô lớn tại Kazakhstan. Công ty cũng đang xem xét tham gia vào các sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ hội trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.﻿

Một số dự án tại Trung Á của ROX Group bao gồm nhà máy điện mặt trời 1.900 MW tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và tổ hợp đô thị quy mô lớn tại Bishkek, Kyrgyzstan.﻿

Các sản phẩm của Mareven Food tại Uzbekistan

Bên cạnh đó, một "đế chế thầm lặng" của doanh nhân Việt đã chinh phục thị trường hàng tiêu dùng Trung Á từ nhiều năm nay đó chính là c Holdings, do ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch VIB Bank) đồng sáng lập.

Mareven Food Holdings thực chất là công ty holding, qua đó vận hành hoạt động sản xuất và kinh doanh mì tại Nga (thông qua Mareven Food Central), tại Ukraine (thông qua Mareven Food Europe), và tại Kazakhstan (thông qua Mareven Food Tian Shan).

Theo một báo cáo của PwC về Mareven Food Tian-Shan LLP, Mareven là đơn vị dẫn đầu về doanh số trong các danh mục sản phẩm "mì ăn liền", "khoai tây nghiền" và "nước dùng" trên thị trường lục địa Âu-Á.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng luôn duy trì sự quan tâm đến trữ lượng dầu khí dồi dào của khu vực này và luôn tìm kiếm các cơ hội hợp tác thăm dò, khai thác.

Vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng đoàn công tác cấp cao của PVEP đã có các buổi làm việc với Công ty Dầu khí Quốc gia Kazakhstan (Kazmunaygaz) và Công ty Altay Resources.﻿

Kazmunaygaz đã giới thiệu cho PVEP 4 diện tích đang triển khai hoạt động thăm dò có tiềm năng cao để PVEP xem xét tham gia. Đồng thời, thống nhất sẽ tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác PVEP cũng đã làm việc với Công ty Altay Resources nhằm tìm kiếm cơ hội tham gia phát triển khai thác mỏ.