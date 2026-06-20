Đau đầu thì phát hiện khối u, mờ mắt nhẹ kiểm tra biết suýt mù: Sau tuổi 30 mới hiểu khám sức khỏe là khoản đầu tư xứng đáng nhất

Dạo này lướt Threads hay Facebook, không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ khuyên đang đi khám sức khỏe định kỳ hay tới bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu tưởng như là đơn giản như đau đầu, run tay, mắt hơi mờ,...

Có người chỉ đau đầu lâm râm vài hôm nên cho rằng do thức khuya, đến khi đi kiểm tra thì phát hiện có khối u trên lều tiểu não. Có người thấy mắt mờ, nghĩ đơn giản là mỏi mắt vì làm việc nhiều nhưng kết quả khám cho thấy nhãn áp tăng vọt, suýt ảnh hưởng vĩnh viễn đến thị lực một bên mắt. Thậm chí có trường hợp chỉ vì cơn ho kéo dài mà khi đến bệnh viện đã phát hiện ung thư di căn toàn thân.

Cũng chính từ những chia sẻ ấy, không ít người bắt đầu nhìn lại cách mình đối xử với sức khỏe. Nếu trước đây khám tổng quát thường bị xếp vào danh sách "để khi nào rảnh thì đi", thì giờ đây, với nhiều người bước qua tuổi 30, nó dần trở thành một việc cần ưu tiên, giống như một khoản đầu tư nghiêm túc cho chính bản thân và tương lai.

Chỉ từ những dấu hiệu rất nhỏ như đau đầu, mắt mờ hay ho kéo dài, nhiều người nhận về kết quả khám không ngờ tới

Một trong những bài viết thu hút nhiều sự chú ý là chia sẻ của tài khoản L.. Người này kể rằng gần đây bản thân thường xuyên đau đầu nhưng không quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện nên nghĩ đơn giản là do làm việc quá sức hoặc thức khuya.

Từ một dấu hiệu tưởng nhẹ mà kết quả trả về lại sốc thế này. Ảnh: Threads

Chỉ đến khi được người quen khuyên nên đi khám vì thời gian gần đây hay đau đầu, chủ bài đăng mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) cho thấy có một khối u trên lều tiểu não, khiến người này "chết lặng giữa bệnh viện" trước khi tiếp tục được chỉ định chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) để đánh giá thêm.

Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người giật mình đến từ tài khoản Đ.A. với dòng tiêu đề: "Tui đã suýt bị mù vĩnh viễn một bên mắt vì chủ quan khi mắt bị mờ".

Theo chia sẻ, ban đầu người này chỉ thấy một bên mắt đỏ nhẹ, nhìn mờ như có một lớp sương phủ trước mắt. Nghĩ rằng đây chỉ là dấu hiệu mỏi mắt thông thường nên chủ bài đăng không quá để tâm. Tuy nhiên sau khi đọc thêm thông tin về các dấu hiệu tăng nhãn áp trên mạng, người này quyết định đặt lịch khám ngay trong đêm.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhãn áp lên tới 60, trong khi mức bình thường chỉ dao động khoảng 12 - 20. Sau khi được thăm khám và điều trị, tình trạng mới dần cải thiện.

Đừng chủ quan với bất kỳ tín hiệu báo động nào của sức khỏe. Ảnh: Threads

Đ.A. cho biết mục đích chia sẻ không phải để khiến mọi người hoang mang mà chỉ muốn nhắn nhủ rằng nếu mắt có dấu hiệu bất thường thì đừng chủ quan, hãy đi khám càng sớm càng tốt.

Một bài đăng khác trên Threads cũng nhận được sự quan tâm khi kể về trường hợp một bệnh nhân đến khám chỉ vì... ho kéo dài. Bên ngoài người bệnh vẫn có thể trạng khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Thế nhưng sau khi thực hiện các kiểm tra cần thiết, bác sĩ phát hiện ung thư đã di căn toàn thân. Người đăng cho biết trước đó bệnh nhân từng xuất hiện những dấu hiệu bất thường nhưng chủ quan nên không đi khám, đến khi cơ thể phát tín hiệu rõ ràng hơn thì mọi chuyện đã muộn.

Ngày càng nhiều những chia sẻ như thế này trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh. Ảnh: Threads

Những bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt xem cùng vô số bình luận từ cư dân mạng. Dưới phần bình luận, không ít người cũng kể lại trải nghiệm của chính mình: Từng trì hoãn đi khám vì nghĩ chỉ là mệt do thức khuya, đau nhức vì ngồi làm việc quá lâu hay cơn ho "để vài hôm là khỏi". Cũng có người chia sẻ bản thân chỉ tình cờ đi khám sức khỏe tổng quát theo lịch của công ty hoặc được người thân động viên, để rồi bất ngờ phát hiện những vấn đề mà trước đó hoàn toàn không hề hay biết.

Tất nhiên, không phải cứ đau đầu là có khối u, mắt mờ là mắc bệnh nguy hiểm hay ho kéo dài đồng nghĩa với ung thư. Mỗi triệu chứng đều có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và chỉ có bác sĩ mới đưa ra được chẩn đoán chính xác sau khi thăm khám.

Nhưng điều khiến những câu chuyện này được lan truyền mạnh mẽ lại nằm ở một điểm chung khác: Cơ thể hiếm khi "đổ bệnh" mà không để lại bất kỳ tín hiệu nào. Đôi khi đó chỉ là một cơn đau đầu lặp đi lặp lại, cảm giác mờ mắt bất thường hay cơn ho kéo dài hơn bình thường. Những thay đổi tưởng như rất nhỏ ấy có thể chỉ là vấn đề đơn giản, nhưng cũng có thể là lời nhắc rằng đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc lắng nghe cơ thể mình.

Với nhiều người, sau khi đọc những chia sẻ này, điều đọng lại không phải là sự hoang mang mà là ý thức chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Thay vì tự tìm lý do để trì hoãn hay trấn an bản thân bằng câu "chắc không sao đâu", họ bắt đầu sẵn sàng dành thời gian đi kiểm tra khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường và coi khám sức khỏe định kỳ như một cách đầu tư cho sự an tâm của chính mình.

Sau tuổi 30, nhiều người nhận ra khoản đầu tư đáng giá nhất không nằm trong giỏ hàng mà ở... bệnh viện

Nếu như vài năm trước, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho điện thoại mới, mỹ phẩm hay những chuyến du lịch thì khi bước sang tuổi 30, danh sách ưu tiên dường như đã thay đổi.

Điều đắt giá nhất là đi khám sức khỏe, chi tiền cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Ngày càng nhiều người chủ động đặt lịch khám sức khỏe định kỳ hằng năm, làm các gói kiểm tra tổng quát, khám răng, khám mắt hay xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Cùng với đó là xu hướng đầu tư cho tập luyện, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc hay tham gia các môn thể thao như chạy bộ, gym, pickleball.

Không ít người từng cho rằng bỏ ra vài triệu đồng chỉ để khám khi chưa thấy bệnh là một khoản chi "không cần thiết". Nhưng sau khi chứng kiến những câu chuyện của người thân hoặc đọc các chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, quan điểm ấy dần thay đổi.

Bởi khám sức khỏe định kỳ không phải để đi tìm bệnh cho bằng được, mà là cơ hội để hiểu rõ tình trạng cơ thể, phát hiện sớm những bất thường nếu có và nhận được tư vấn phù hợp từ bác sĩ. Trong nhiều trường hợp, việc phát hiện sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn cho quá trình điều trị cũng như chất lượng cuộc sống sau này.

Suy cho cùng, có lẽ khoản đầu tư đáng giá nhất sau tuổi 30 không phải món đồ hiệu vừa ra mắt hay một chuyến du lịch xa xỉ, mà là dành thời gian và ngân sách để chăm sóc chính bản thân mình. Vì mọi kế hoạch, mọi dự định hay những điều muốn thực hiện trong tương lai đều cần một nền tảng quan trọng nhất: Sức khỏe.