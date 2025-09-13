Đau đáu với ý tưởng bị sếp gạt bỏ 10 năm trước, chàng trai nghỉ việc đi khởi nghiệp Edtech, gọi vốn thành công từ 2 quỹ quốc tế

Nguyễn Xuân Bách, nhà sáng lập kiêm CEO Gitiho.

10 năm cho một giấc mơ

Năm 2013, khi đang làm ở bộ phận R&D trong một doanh nghiệp "có số má" hàng đầu ngành thương mại điện tử Việt Nam thời bấy giờ – Nguyễn Xuân Bách bắt đầu nhìn thấy khoảng trống lớn trong giáo dục: người trẻ muốn nâng cao năng lực làm việc nhưng cơ hội học tập lại hạn chế, thiếu công bằng.

Anh từng đem ý tưởng xây dựng nền tảng học tập trực tuyến chia sẻ với lãnh đạo công ty, nhưng không được ủng hộ. Ý tưởng đó đành gác lại, chỉ còn nhen nhóm trong suy nghĩ của một chàng trai trẻ.

Hai năm sau, Bách cùng một vài đồng nghiệp thử nghiệm xây dựng nền tảng e-learning ngay tại doanh nghiệp này. Nhưng thiếu kinh nghiệm, dự án nhanh chóng khép lại. Dù vậy, ngọn lửa trong anh vẫn không tắt.

Đến năm 2017, Nguyễn Xuân Bách rời công ty, bắt tay cùng một người bạn giỏi tin học văn phòng gây dựng dự án Học Excel Online. Dự án phát triển được hai năm, đến cuối 2019 lại phải dừng vì bất đồng quan điểm trong đội ngũ sáng lập. Một lần nữa, giấc mơ lại dang dở.

"Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc", Bách chia sẻ. Và đúng lúc đó, cơ duyên đưa anh gặp Thoại và Long – những người đồng sáng lập Gitiho sau này. Đầu 2020, ba người quyết định bắt đầu lại từ đầu, lần này với một khát vọng lớn hơn: Giúp người đi làm học mọi kỹ năng online. Gitiho.com ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi nhu cầu học trực tuyến bùng nổ.

Sau ba năm, Gitiho không chỉ dừng ở các khóa học cá nhân. Giữa 2023, nền tảng cho ra mắt giải pháp quản trị học tập cho doanh nghiệp, lấy cảm hứng từ những công ty hàng đầu như Thế Giới Di Động, PNJ, Golden Gate hay F88 – những tổ chức thành công nhờ chiến lược đầu tư vào con người. Từ đây, Gitiho mở rộng sứ mệnh: "Chuyển hoá con người, chuyển hoá doanh nghiệp thông qua học tập và phát triển".

3 ngày quyết định tái định vị thương hiệu

Nguyễn Xuân Bách và đội ngũ quyết định tái định vị Gitiho chỉ trong 3 ngày.

Năm 2022, Gitiho nhận khoản đầu tư 240.000 USD từ hai quỹ quốc tế Nextrans và VIK – bước đệm để kết nối sâu hơn với cộng đồng startup Đông Nam Á.

Đến nay, nền tảng có hơn 700 khóa học, thu hút 500.000 người học thường xuyên, 1 triệu lượt học mỗi tháng, cùng sự tham gia của 200 chuyên gia và 400 doanh nghiệp đối tác. Hệ thống công nghệ có thể phục vụ cùng lúc 100.000 khách hàng.

Tuy nhiên, điều tác động mạnh nhất đến startup là khi Đảng và Nhà nước công bố về mục tiêu "Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045", Gitiho đã quyết định thay đổi định vị thương hiệu chỉ trong 3 ngày. Startup công bố slogan mới, logo mới và sứ mệnh mới: Chuyển hoá tri thức thành sức mạnh cá nhân, hiệu suất tổ chức và sức bật quốc gia.

Chiến lược phát triển của Gitiho xoay quanh ba trụ cột. Thứ nhất là nền tảng như một dịch vụ (PaaS), với AI, lộ trình học tập linh hoạt và dữ liệu trực quan. Thứ hai là học tập như một dịch vụ (LaaS), cung cấp thư viện khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu, gắn chặt với nhu cầu công việc. Cuối cùng là chứng chỉ như một dịch vụ (CaaS), hướng tới hệ thống chứng chỉ chuẩn hóa, phục vụ trực tiếp cho nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến.

Edtech Việt đặt mục tiêu đến 2030 trở thành nền tảng với 2,4 triệu người học và 32.000 tổ chức, với định hướng tập trung vào chất lượng thay vì số lượng khóa học.

"Chúng tôi muốn việc học không còn là áp lực, mà là hành trình phát triển với kết quả đo lường được cho cả cá nhân và tổ chức", Bách nhấn mạnh.



