Đấu giá thành công 5 khu ‘đất vàng’ trung tâm, thu về 538 tỷ đồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế cho biết, một doanh nghiệp đến từ Hải Phòng vừa trúng đấu giá 5 lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, Huế).

Các khu đất được đưa ra đấu giá gồm, khu số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Đây đều là các vị trí đất mặt tiền, là trụ sở làm việc của Công an TP. Huế.

Khu đất vàng thu hút đầu tư thuộc phường Thuận Hóa, trung tâm TP. Huế.

Sau khi lực lượng công an đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu E Đô thị mới An Vân Dương (đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ), các khu đất này đã được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và bàn giao cho TP. Huế quản lý, khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng diện tích các khu đất rộng hơn 17.225 m2, trong đó diện tích đủ điều kiện đấu giá là 17.213 m2. Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại hơn 13.344 m2, gồm hơn 7.633 m2 xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp và hơn 5.710 m2 xây dựng nhà ở liền kề. Phần diện tích còn lại hơn 3.869 m2 được sử dụng làm hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Kết quả, một doanh nghiệp đến từ TP. Hải Phòng đã trúng đấu giá toàn bộ 5 khu đất với tổng số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, giá khởi điểm của 5 khu đất là 525 tỷ đồng, tương ứng với mức giá hơn 39,3 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế, phí).