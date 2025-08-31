Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt

31-08-2025 - 12:52 PM | Sống

Nếu bố mẹ quan sát con kĩ sẽ giúp con định hướng đúng cho ngành nghề, tương lai sau này.

Nếu bố mẹ dành thời gian quan sát con một cách kiên nhẫn và sâu sát, họ sẽ sớm phát hiện ra những dấu hiệu đặc biệt giúp định hướng nghề nghiệp tương lai cho con. 

Mỗi đứa trẻ đều có sở thích, thói quen và cách phản ứng rất riêng, đó chính là những “gợi ý” tự nhiên về năng lực bẩm sinh. Một em bé thích sắp xếp đồ chơi gọn gàng, có khả năng tổ chức tốt thường hợp với công việc quản lý, kế hoạch. Một đứa trẻ say mê viết, vẽ hay sáng tạo câu chuyện lại cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc truyền thông. Có bé thích khám phá máy móc, thường tháo lắp và tò mò về cơ chế vận hành, điều đó có thể là mầm mống của một kỹ sư hoặc nhà sáng chế trong tương lai. 

Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt- Ảnh 1.

Thậm chí, có những em nhỏ tỏ ra nhanh nhạy trong giao tiếp, hay “thương lượng” với bố mẹ và bạn bè, thì rất có thể sở hữu tố chất của một nhà kinh doanh. Khi bố mẹ chịu lắng nghe, quan sát và khuyến khích những biểu hiện này, con không chỉ cảm thấy được thấu hiểu, mà còn dần hình thành sự tự tin và định hướng rõ ràng. 

Ngược lại, nếu bố mẹ bỏ qua, ép con đi theo những mong muốn cá nhân của mình, con có thể lớn lên trong mâu thuẫn, không phát huy được thế mạnh thực sự. Vì vậy, quan sát tỉ mỉ, nuôi dưỡng sự khác biệt chính là chìa khóa để giúp con chọn đúng ngành nghề, xây dựng một tương lai hạnh phúc và thành công.

Dưới đây là những dấu hiệu ở trẻ nhỏ cho thấy tương lai dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

1. Tò mò, thích đặt câu hỏi

Trẻ không chỉ hỏi “cái gì” mà còn hỏi “tại sao” và “nếu như thế thì sao”, cho thấy tư duy phân tích và dự đoán sớm.

Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt- Ảnh 2.

2. Tự tin, dạn dĩ trong giao tiếp

Biết cách bắt chuyện, thương lượng, thậm chí “mặc cả” để đạt điều mình muốn.

3. Tính độc lập cao

Thích tự đưa ra quyết định, không chỉ chờ bố mẹ hoặc người khác làm thay.

4. Khả năng quản lý “tài nguyên”

Biết giữ gìn đồ chơi, gom góp tiền lì xì, hoặc trao đổi đồ với bạn bè một cách hợp lý.

5. Khả năng thuyết phục

Khi muốn được đáp ứng nhu cầu, trẻ biết cách trình bày và thuyết phục thay vì chỉ khóc hay giận dỗi.

Dấu hiệu của 1 em bé tương lai dễ trở thành doanh nhân thành đạt- Ảnh 3.

6. Kiên trì, không dễ bỏ cuộc

Khi gặp khó khăn, trẻ có xu hướng thử nhiều cách khác nhau để đạt mục tiêu.

Những dấu hiệu này không quyết định tất cả, nhưng là nền tảng quan trọng nếu cha mẹ biết quan sát, khích lệ và định hướng đúng.

Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Theo Mộc Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp Nổi bật

Chiếc giường trong KTX của tân sinh viên khiến cộng đồng mạng xôn xao

Chiếc giường trong KTX của tân sinh viên khiến cộng đồng mạng xôn xao

12:36 , 31/08/2025
Phát hiện 2 bệnh ung thư cùng lúc nhờ khám đau họng, người đàn ông bị bác sĩ mắng vì 2 thói quen “tử thần”

Phát hiện 2 bệnh ung thư cùng lúc nhờ khám đau họng, người đàn ông bị bác sĩ mắng vì 2 thói quen “tử thần”

12:08 , 31/08/2025
Vì sao cảnh cậu bé giơ bát cơm trong giờ ăn tại trường mầm non lại gây sốt MXH?

Vì sao cảnh cậu bé giơ bát cơm trong giờ ăn tại trường mầm non lại gây sốt MXH?

11:39 , 31/08/2025
Sếp hỏi: "Trên thuyền chở 120 con bò và 80 con ngựa, thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?" - Ứng viên ngành Văn bỏ về bất ngờ trúng tuyển!

Sếp hỏi: "Trên thuyền chở 120 con bò và 80 con ngựa, thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?" - Ứng viên ngành Văn bỏ về bất ngờ trúng tuyển!

11:13 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên