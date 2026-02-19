Đầu tư công năm 2026: Tạo xung lực tăng trưởng bứt phá

Nền tảng hạ tầng chiến lược thúc đẩy không gian phát triển mới

Mùa xuân năm 2026 gõ cửa với nhịp điệu thi công hối hả trên khắp mọi miền tổ quốc. Không khí náo nhiệt tại các công trường trọng điểm không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa của những khối bê tông, sắt thép mà chính là biểu hiện sinh động cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Bức tranh kinh tế đang dần hoàn thiện với những gam màu tươi sáng, nơi đầu tư công đóng vai trò đòn bẩy dẫn dắt, khơi thông dòng chảy phát triển.

Điểm nhấn rực rỡ nhất là Sân bay quốc tế Long Thành

Nhìn lại năm 2025, Việt Nam đã chứng kiến một giai đoạn bùng nổ hạ tầng chưa từng có. Việc triển khai 564 dự án trọng điểm là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những con số không còn nằm trên giấy tờ ngân sách mà đã hiện hữu thành các công trình mang tầm vóc quốc tế. Điểm nhấn nhất là Sân bay quốc tế Long Thành khánh thành, đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Đây là cột mốc lịch sử đối với ngành hàng không, giúp nâng cao năng lực phục vụ hành khách, hàng hóa quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải toàn cầu.

Mạng lưới đường bộ cũng ghi nhận bước tiến thần tốc.

Song hành với hạ tầng hàng không, mạng lưới đường bộ cũng ghi nhận bước tiến thần tốc. Hơn 3.000 km đường cao tốc trọng điểm Bắc - Nam cùng 1.700 km đường ven biển được đưa vào khai thác đã tạo nên một trục giao thông xuyên suốt. Thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách được rút ngắn đáng kể, trực tiếp hạ thấp chi phí logistics cho các doanh nghiệp. Điển hình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cầu Rạch Miễu 2 nối liền Đồng Tháp, Vĩnh Long chính thức vận hành từ ngày 19/8/2025 đã hóa giải điểm nghẽn giao thông kinh niên, tạo cú hích cho giao thương toàn vùng.

Hiệu quả lan tỏa của đầu tư công còn được khẳng định qua hệ thống cảng biển. Với 3 dự án lớn mới đưa vào khai thác, năng lực toàn hệ thống đã đạt mức 900 triệu tấn/năm, tăng gấp 1,3 lần so với trước đây. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế biển cùng hoạt động xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương triển khai cơ chế điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt. Ưu tiên hàng đầu được dành cho những dự án mang tính chiến lược, có khả năng đi vào khai thác ngay. Bước sang năm 2026, đầu tư công tiếp tục mở đường cho cơ hội, kết nối sự phát triển, lan tỏa niềm tin về một giai đoạn tăng trưởng chủ động, bao trùm trên mọi miền tổ quốc.

Trao đổi với phóng viên, TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhận định, năm 2025 hội tụ đầy đủ các yếu tố phát triển. Ông nhấn mạnh việc đầu tư công phát huy vai trò đòn bẩy chiến lược không chỉ trong ngắn hạn mà còn định hình quỹ đạo tăng trưởng trung, dài hạn của đất nước.

Việc cả nước đồng loạt khởi công 234 dự án mới vào ngày 19/12/2025 chính là bước chuẩn bị chủ động cho năm 2026. Thay vì chờ đợi sang năm mới mới bắt đầu, tư duy điều hành của Đảng, Nhà nước đã tạo sẵn đà thi công ngay từ những ngày đầu xuân. Sự chuyển động này kích hoạt nhu cầu lớn về lao động, nguyên vật liệu, dịch vụ, tạo nên vòng quay kinh tế năng động. Khi hạ tầng hoàn thiện, không gian phát triển mới được mở rộng từ đồng bằng tới miền núi, từ thành thị đến hải đảo xa xôi, mang lại cơ hội việc làm, cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Quyết tâm khơi thông nguồn lực tồn đọng cho mục tiêu tăng trưởng

Bước sang quý I/2026, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu phải huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội cực kỳ lớn, chiếm khoảng 35% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc giải quyết các dự án tồn đọng trở thành mệnh lệnh phát triển cấp bách. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, đưa nguồn lực vào khai thác nhằm thúc đẩy kinh tế ngay những tháng đầu năm.

Mục tiêu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ đưa các công trình vào khai thác. Đầu tư công lúc này thực sự trở thành nguồn lực dẫn dắt đầu tư tư nhân, tạo ra tác động cộng hưởng to lớn. Khi mỗi nhịp cầu được nối, mỗi con đường được mở, niềm tin của xã hội vào quản lý công càng thêm củng cố. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, địa phương cùng tinh thần quyết tâm cao độ chính là bảo chứng cho một mùa xuân đại thắng trên mặt trận kinh tế.

Thực tế cho thấy, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực. Có 5.203 dự án được khơi thông, bao gồm 3.289 dự án đất đai với nguồn lực giải phóng lên tới khoảng 1,67 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng chậm hoàn thành các công trình vẫn gây lãng phí lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng GDP quý I cùng cả năm 2026. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, chủ động giải quyết vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Việc xử lý phải dựa trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời không làm phát sinh sai phạm mới. Các địa phương cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/1/2026, cập nhật đầy đủ thông tin khó khăn lên Hệ thống 751 để theo dõi sát sao. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án quy mô lớn về đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng, bất động sản, các đơn vị cần tập trung cao độ để xử lý dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính. Những trường hợp vượt thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo giải pháp cụ thể gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Ban chỉ đạo 751. Đặc biệt, Bộ Tài chính đóng vai trò cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg trên toàn quốc. Theo chỉ đạo, Cục thống kê thuộc Bộ Tài chính sẽ phối hợp cung cấp các dữ liệu định kỳ nhằm đánh giá chính xác tác động của việc giải ngân vốn đối với sự tăng trưởng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần bám sát Nghị quyết 265/2025/QH15 của Quốc hội để xử lý khó khăn về đất đai. Thời hạn báo cáo các dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15 trên Hệ thống 751 là trước ngày 25/2/2026. Sự vào cuộc đồng bộ giữa Trung ương cùng địa phương tạo nên nhịp điệu hành động quyết liệt. Giải ngân vốn đầu tư công lúc này không chỉ là con số tài chính mà là niềm tin của xã hội vào bộ máy quản lý công. Khi dòng vốn chảy nhanh vào nền kinh tế thực, các công trình thiết yếu đi vào sử dụng, người dân sẽ là đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

Mùa xuân 2026 không chỉ mang theo niềm hy vọng mà còn đi kèm những hành động cụ thể. Với nền tảng hạ tầng đã "gieo mầm" vững chắc cùng quyết tâm chính trị cao độ trong việc khơi thông mọi nguồn lực, đầu tư công tiếp tục khẳng định vị thế lực đẩy quan trọng nhất. Đây là chìa khóa để Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững, bao trùm, chủ động đón nhận những cơ hội mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.