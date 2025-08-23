Đầu tư hôm nay – Nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhận quà chạm ngưỡng Châu Âu

Chính sách bán hàng – ưu đãi kép tài chính & quà tặng

Chính sách mở bán lần này mang đến ưu đãi kép: vừa quà tặng du lịch quốc tế giá trị cao, vừa hỗ trợ tài chính toàn diện. Cụ thể, khách hàng mua căn hộ tại các tòa B, C, D sẽ nhận quà tặng nghỉ dưỡng tương ứng trị giá từ 60 triệu đến 200 triệu đồng, với các lựa chọn đa dạng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Maldives cho tới Châu Âu. Đặc biệt, toàn bộ quà tặng đều có thể trừ trực tiếp vào giá bán khi ký hợp đồng mua bán (đã bao gồm thuế TNCN), giúp tối ưu dòng tiền ngay tại thời điểm giao dịch.

Song song với đó, với mức giá bán chỉ từ 2,1 tỷ đồng/căn, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng từ ngân hàng HD bank – MB bank - Vietinbank, chiết khấu thanh toán sớm tối đa 13% và tiến độ thanh toán linh hoạt chia nhỏ nhiều đợt, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 600 – 700 triệu là có thể ký hợp đồng mua bán và sở hữu căn hộ.

Chính sách ưu đãi kép tài chính & quà tặng hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính và quà tặng có giá trị lớn không chỉ thể hiện chiến lược tri ân khách hàng tiên phong, mà còn giúp dự án tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các dự án nghỉ dưỡng cùng phân khúc.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – vị trí "cửa ngõ" đặc khu

Tọa lạc tại khu Ao Tiên – trung tâm hành chính, thương mại và giao thương quốc tế tương lai của Vân Đồn – Crystal Holidays Harbour sở hữu lợi thế kép: hai mặt hướng vịnh Bái Tử Long và liền kề Cảng quốc tế Ao Tiên, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Vân Đồn và cao tốc Hạ Long – Móng Cái. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế, đón trọn dòng khách du lịch cao cấp và các hoạt động kinh tế biển.

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – giao thương "all-in-one" với 5 tòa cao tầng, hệ tiện ích cao cấp gồm khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị, casino, phố thương mại, bến du thuyền... Tòa A, B sẽ được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu khách sạn 5 sao đến từ Thái Lan, bảo chứng cho chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác thương mại bền vững.

Hiện tại, tòa A (The Victory) và B (The Oasis) đang đi vào hoàn thiện, dự kiến đi vào vận hành trong quý III – IV/2025, trong khi tòa C (The Harmony), D (The Liberty) đang được đẩy nhanh tiến độ cất nóc. Tiến độ thi công minh bạch, pháp lý rõ ràng và chiến lược vận hành chuyên nghiệp là những yếu tố then chốt giúp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, đặc biệt trong phân khúc nghỉ dưỡng ven biển đang dần được thị trường đón nhận trở lại.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – Kiệt tác nghỉ dưỡng bên bờ Vịnh Bái Tử Long.

Vân Đồn – "Cửa ngõ" đặc khu kinh tế biển trong tương lai

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Vân Đồn đang được định hướng trở thành đặc khu kinh tế biển với mô hình quản trị linh hoạt, cơ chế ưu đãi đầu tư vượt trội và hạ tầng đồng bộ. Cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng vị trí gần Hà Nội giúp nơi đây hội tụ đủ điều kiện để trở thành "thủ phủ nghỉ dưỡng" thế hệ mới, thay thế cho các thị trường đã bão hòa như Đà Nẵng hay Nha Trang.

Tiến độ triển khai hạ tầng nhanh chóng, sự góp mặt của các dự án cao cấp và chính sách mở cửa thu hút du lịch quốc tế đang khiến Vân Đồn trở thành điểm nóng trong bản đồ đầu tư. Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, với tiến độ xây dựng đảm bảo và chiến lược vận hành rõ ràng, được kỳ vọng là tâm điểm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn 2025–2027.

Với chính sách bán hàng đột phá, vị trí chiến lược và tiềm năng tăng giá dài hạn, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang được giới đầu tư đánh giá là "hàng hiếm" của nửa cuối năm 2025. Đây là thời điểm để các nhà đầu tư nhanh chóng chốt giao dịch, đón trọn cơ hội sinh lời từ đặc khu kinh tế tương lai, đồng thời nhận quà tặng nghỉ dưỡng đẳng cấp vươn tầm quốc tế.

"Chốt căn sinh lời – Rinh quà thảnh thơi, vi vu Châu Âu tới 200 triệu" – thông điệp không chỉ gói gọn tinh thần của chương trình ưu đãi mà còn là lời mời gọi hấp dẫn dành cho những nhà đầu tư muốn kết hợp giữa giá trị sinh lời và trải nghiệm sống thượng lưu.

Liên hệ Tổng đại lý DMH Group – Hotline: 0943 19 6161 để được tư vấn chi tiết và giữ suất ưu đãi thuộc nhóm 60 giao dịch đầu tiên.