Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt do chậm công bố thông tin

| | Thị trường chứng khoán

Đầu tư IDJ Việt Nam vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (MCK: IDJ, sàn HNX).

Theo đó, Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về thời hạn công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên Trang thông tin điện tử của công ty, Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2025.

Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt do chậm công bố thông tin- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương. Ảnh: IDJ

Về CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 15/3/2007, hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Đầu tư IDJ Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần gần 87,9 tỷ đồng, giảm 86,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ hơn 612 tỷ đồng xuống còn 69,7 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp âm gần 12,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn dương hơn 182,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản thu nhập khác hơn 10,9 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 2,9 tỷ đồng xuống còn gần 211,6 triệu đồng; lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 286,8 triệu đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đầu tư IDJ Việt Nam báo lỗ ròng gần 37,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 18,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư IDJ Việt Nam giảm nhẹ so với đầu năm, xuống hơn 3.214,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 692,2 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 611,1 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 1.314,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 409,5 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 372,7 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện chưa kể sau những chuyến “gõ cửa” bị từ chối năm 1999 và tấm hộ chiếu hội nhập của UBCKNN

Chuyện chưa kể sau những chuyến “gõ cửa” bị từ chối năm 1999 và tấm hộ chiếu hội nhập của UBCKNN Nổi bật

Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng

Cổ phiếu "thủng" đáy 3 năm, FPT phát thông báo quan trọng Nổi bật

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

08:57 , 29/10/2026
Bạn gái giữ tài sản nghìn tỷ của Mr Pips nhưng bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh?

Bạn gái giữ tài sản nghìn tỷ của Mr Pips nhưng bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh?

08:18 , 29/10/2026
“Đại gia” bán lẻ đem hơn 19.000 tỷ đầu tư trái phiếu, “ẩn số” hơn 6.000 tỷ rót vào công ty đa ngành

“Đại gia” bán lẻ đem hơn 19.000 tỷ đầu tư trái phiếu, “ẩn số” hơn 6.000 tỷ rót vào công ty đa ngành

00:05 , 29/10/2026
Một cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM được mệnh danh “nữ hoàng bán cá”, nắm giữ khối tài sản gần 5.000 tỷ đồng

Một cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM được mệnh danh “nữ hoàng bán cá”, nắm giữ khối tài sản gần 5.000 tỷ đồng

00:02 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên