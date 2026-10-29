Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt do chậm công bố thông tin

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 646/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (MCK: IDJ, sàn HNX).

Theo đó, Đầu tư IDJ Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về thời hạn công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên Trang thông tin điện tử của công ty, Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2025.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương. Ảnh: IDJ

Về CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 15/3/2007, hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Đầu tư IDJ Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần gần 87,9 tỷ đồng, giảm 86,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ hơn 612 tỷ đồng xuống còn 69,7 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp âm gần 12,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn dương hơn 182,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản thu nhập khác hơn 10,9 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 2,9 tỷ đồng xuống còn gần 211,6 triệu đồng; lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 286,8 triệu đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đầu tư IDJ Việt Nam báo lỗ ròng gần 37,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gần 18,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư IDJ Việt Nam giảm nhẹ so với đầu năm, xuống hơn 3.214,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 692,2 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 611,1 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 1.314,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 409,5 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 372,7 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng nợ.