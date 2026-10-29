Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 29/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%.
Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 là màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng tự nhiên. Do độ tinh khiết cao nên vàng 9999 có đặc tính vật lý khá mềm, dễ bị uốn cong, biến dạng hoặc trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường xuất hiện phổ biến dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn, hiếm khi dùng để chế tác thành các mẫu nữ trang cầu kỳ, đính nhiều đá quý.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 29/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng 29/10/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,97 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 70.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá nhẫn trơn 999.9 hôm nay tại PNJ giao dịch ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng 9999 tại PNJ tính đến 7h ngày 29/10/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.970.000
|
14.270.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.470.000
|
13.920.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
13.456.000
|
13.906.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
13.189.000
|
13.809.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
13.161.000
|
13.781.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
12.131.000
|
12.751.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.450.000
|
10.440.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.476.000
|
9.466.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.058.000
|
9.048.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.501.000
|
8.491.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.153.000
|
8.143.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
4.801.000
|
5.791.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.230.000
|
5.220.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.645.000
|
4.635.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 29/10/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.970.000
|
14.270.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.700.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.970.000
|
14.270.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.970.000
|
14.270.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.760.000
|
14.160.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.740.000
|
14.140.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.740.000
|
14.140.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.540.000
|
14.040.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.820.000
|
14.270.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.820.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.820.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
VTC News