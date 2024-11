Đầu tư nửa tỷ USD, dự án đua ngựa của Charmvit và Rồng vàng gặp những thử thách gì?

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng Trường đua ngựa được xây dựng tại xã Tân Minh và xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là dự án hợp pháp, thực hiện theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; và Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC ngày 17/1/2019 về kinh doanh đặt cược đua ngựa. Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng Trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư lên đến 9.577 tỷ đồng, tương đương 420 triệu USD với diện tích là 125 ha.



Theo quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng Trường đua ngựa gồm 2 phần chính, đó là: Khu tổ hợp giải trí đa năng, trường đua ngựa và hồ điều hòa cảnh quan. Cùng với đó là 50 trung tâm đặt cược (đại lý) trên toàn quốc để khách hàng tới theo dõi các giải đua, thư giãn, giải trí và tham gia đặt cược. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là dự án duy nhất có giấy chứng nhận đầu tư về lĩnh vực này tại Việt Nam. Sau quá trình thẩm định kỹ càng, Công ty TNHH DV Quốc tế Rồng Vàng đã trúng thầu của Charmvit để phát triển hệ thống đại lý.

Nhưng cả hai dường như sẽ gặp 2 thử thách.

Sự đón nhận của thị trường

Theo báo cáo của Bộ tài chính, tỷ lệ doanh thu sổ xố/GPD của Việt Nam là 2,1%, cao hơn nhiều lần thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Điều này cho thấy người Việt rất thích tham gia các trò chơi may mắn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Global Betting and Gaming Consultants (GBGC), dù giá trị đặt cược của thị trường Việt Nam đạt hàng tỷ USD mỗi năm, phần lớn các hoạt động này đều là trái phép, rất nhiều các dịch vụ được phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam. Hệ luỵ của việc này là người dân bị lừa, hoặc chơi thiếu kiểm soát gây ra các vấn đề về cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Dự án trường đua và đặt cược đua ngựa của Charmvit và Rồng vàng ra đời đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, xem và cược đua ngựa là một hoạt động giải trí còn rất mới lạ với thị trường Việt Nam. Trong các báo cáo về hoạt động cá độ trái phép, bóng đá vẫn đang chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Đặt cược trái phép diễn ra ngoài trường đua và ngoài đại lý

Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tất cả các hoạt động trả thưởng đều được kiểm soát chặt chẽ và dân chủ theo quy định của pháp luật để bảo đảm đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng, vừa tăng thêm phúc lợi xã hội, vừa bảo đảm an ninh, trật tự. Do hám lời nhiều đối tượng đã núp bóng các đại lý bán vé xổ số kiến thiết, tổ chức đánh bạc "trá hình" dưới hình thức ghi số lô, số đề gây mất an ninh, trật tự.

Dù cũng sẽ được kiểm soát đầy đủ, và cũng có tính chất đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, tăng thêm nguồn thu cho nhà nước, nhưng dự án đặt cược đua ngựa của Charmvit có thể sẽ gặp những vấn đề tương tự.

Tất cả đã được chuẩn bị

Trong cuộc trao đổi với Charmvit và Rồng vàng, đại diện của dự án cho biết đã nhận định được ngay từ đầu tất cả các vấn đề trên và đã có những giải pháp.

Để có thành công và được đón nhận tại Hàn Quốc, đua ngựa và đặt cược đã có những bước đi truyền thông chủ động và bài bản. Sau khi các trường đua được xây dựng, các hoạt động quảng bá về đua ngựa và sự thú vị của môn thể thao này được diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Nếu trong bóng đá, sự nổi tiếng của cầu thủ và câu lạc bộ sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả, thì ở đua ngựa, đối tượng hấp dẫn công chúng nhất là ở ngựa và người sở hữu chúng. Mỗi con ngựa có một hình dáng, sở trường, sở đoản, cá tính hoàn toàn khác nhau. Để nuôi dưỡng ngựa cho việc thi đấu cũng cần một nguồn kinh phí lớn. Chính vẻ đẹp, sự độc nhất và đắt đỏ đó của ngựa tăng ham muốn sở hữu từ những người có ảnh hưởng lớn của xã hội. Điều thú hút mạnh mẽ hơn nữa chính là sự cạnh tranh của ngựa sở hữu bởi người nổi tiếng khi thi đấu với nhau tại trường đua. Chiến lược thành công dẫn dắt sự quan tâm của công chúng này đã nằm trong các hoạt động truyền thông lớn mà Charmvit và Rồng và sẽ triển khai tại Việt Nam.

Diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Hwang Jung-eum với chú ngựa đua đắt giá của mình

Để ngăn ngừa các hoạt động đặt cược diễn ra ngoài trường đua và ngoài đại lý, đại diện của dự án cũng cho biết đã có những biện pháp kỹ thuật để ngăn ngừa chặt chẽ việc này. Khác với các hình thức may mắn khác khi người chơi có thể biết kết quả mọi lúc mọi nơi, với dự án của Charmvit và Rồng vàng, tín hiệu từ trường đua tại Sóc Sơn chỉ được truyền độc quyền tới địa điểm 50 đại lý phân phối vé đặt cược. Do đó, người chơi không thể xem được kết quả của các cuộc đua từ bất kể nơi nào khác. Bên trong các đại lý cũng có lực lượng an ninh và hệ thống camera quan sát liên tục để phát hiện và ngăn chặn các hành vi đặt cược vi phạm quy định.



Charmvit và Rồng vàng cũng cho biết, để có được phê duyệt giấy phép đầu tư như trên, đây chỉ là 2 trong số rất nhiều giải pháp mà dự án đã phải chứng minh với các cơ quan chứng năng Việt Nam.



Tuy nhiên, thử thách lớn hơn của hai công ty lại là ở một vấn đề khác.

Trong quá trình chọn lựa đối tác làm đại lý đặt cược, sự hấp dẫn của dự án đã thu hút rất nhiều bên muốn tham gia ảo khiến việc thẩm định đối tác là một bài toán. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, giám đốc công ty Rồng vàng cho biết: "Trong lúc doanh nghiệp chúng tôi đang liên tục tối ưu công việc, quy trình, nguồn lực, song song với việc đàm phán với nhiều đối tác Việt Nam, có những bên có tiềm năng tài chính rất lớn tiếp cận, nhưng cũng có một vài đối tác không có tài chính nhưng lại mưu cầu thâu tóm Rồng Vàng. Tuy Rồng Vàng là một doanh nghiệp đang trong quá trình tăng trưởng nhưng chúng tôi luôn theo đuổi con đường phát triển bền vững và nhận thấy nhiều đối tác không đồng giá trị lâu dài với mục tiêu của dự án. Thậm chí, còn có những đối tác có tham vọng tiêu cực như muốn nắm quyền kiểm soát quá lớn, nhằm đưa dự án đi xa khỏi những chiến lược ban đầu mà Charmvit và Rồng vàng cùng nhau đặt ra như một số bên mà chúng tôi rất sẵn sàng đưa tên lên các phương tiện truyền thông nếu cần".

"Dù đã có tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án này, con người lại là bài toán khó nhất của chúng tôi. Nhưng với sự đồng lòng giữa Charmvit và Rồng vàng, cùng các đối tác hiện hữu tiềm lực rất lớn đang đồng hành cùng chúng tôi, tôi tin cả hai bên sẽ chọn được những đại lý sắp tới có khả năng thật sự và chung giá trị để phát triển lâu dài đưa dự án đi theo đúng pháp luật Việt Nam".