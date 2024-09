Đầu tư phát triển nhân sự: Chìa khóa thành công bền vững của TTI Việt Nam

Văn hóa đa dạng tạo nên sự gắn kết và phát triển



Giải thưởng "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á" do HR Asia Awards tổ chức, là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nhân sự. Các tiêu chí đánh giá bao gồm chính sách nhân sự, phúc lợi, môi trường làm việc, và các chương trình đào tạo phát triển. TTI Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều doanh nghiệp khác, với điểm số vượt trội ở cả ba hạng mục đánh giá: điểm Core 3,95 so với trung bình thị trường 3,74, điểm Self 4,12 so với 3,88 và điểm Group 4,35 so với 3,98.

TTI Việt Nam định vị là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, nơi nhân viên thuộc nhiều thế hệ X, Y, Z cùng đóng góp và phát triển. Tại đây, con người là trọng tâm, và việc phát triển nhân sự được đặt ngang tầm với các chiến lược cốt lõi như thương hiệu mạnh, sản phẩm sáng tạo và vận hành xuất sắc.

Các chương trình chăm lo đời sống và văn hóa cho người lao động không chỉ giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần, mà còn lan tỏa các giá trị cốt lõi của TTI, tạo ra môi trường tin cậy và gắn bó lâu dài cho mọi thế hệ nhân viên.



Thế hệ trẻ gen Z: động lực phát triển tương lai

Trong chiến lược phát triển nhân sự, TTI Việt Nam đặc biệt chú trọng vào thế hệ trẻ. Hiện tại, gần 44% nhân viên của TTI Việt Nam thuộc độ tuổi dưới 30. Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership Development Program - LDP) là minh chứng rõ ràng cho cam kết phát triển nhân sự trẻ của TTI. Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2022, LDP thu hút sinh viên mới tốt nghiệp và những người có dưới một năm kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ được luân chuyển qua các phòng ban, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng để trở thành nhân sự chủ chốt trong tương lai.



Phạm Trần Hồng Phát, một trong những nhân sự đang trong quá trình đào tạo LDP, chia sẻ: "Chương trình LDP mang lại lộ trình đào tạo rõ ràng, giúp tôi tự tin hơn trong việc phát triển bản thân tại TTI."



Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo mùa 2 diễn ra thành công vào năm 2023

Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo (LDP) là một sáng kiến thành công đã được triển khai suốt 16 năm qua tại tập đoàn TTI, và lần đầu áp dụng tại Việt Nam vào năm 2022. Với mục tiêu tìm kiếm tài năng trẻ từ sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm dưới 1 năm, chương trình không chỉ mang lại cơ hội làm việc mà còn cam kết đào tạo chuyên sâu. Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ luân chuyển qua các phòng ban và đơn vị kinh doanh, từ đó trang bị cho họ những kỹ năng quý báu và kinh nghiệm thực tiễn để trở thành những nhân sự chuyên nghiệp, với tiềm năng phát triển lên các vị trí quản lý trong tương lai.



Là một trong những người hướng dẫn LDP mùa hai, anh Trần Minh Hiền, Phó Chủ tịch Tài chính và Kế toán, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với khả năng tiếp thu nhanh và kiến thức vững chắc của các nhân sự LDP. Họ có thể sử dụng ngoại ngữ lưu loát, giúp tôi tự tin giao nhiệm vụ mà không lo ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ phận."

Không chỉ dừng lại ở chương trình LDP, TTI còn đầu tư vào việc thấu hiểu và kết nối với thế hệ trẻ Gen Z thông qua các hoạt động tại trường đại học như Ngày Hội TTI (TTI Day) và Ngày hội việc làm. Những hoạt động này giúp lắng nghe nguyện vọng của sinh viên và đảm bảo đáp ứng kỳ vọng về một môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Bà Trần Thụy Linh An, Phó Chủ tịch Quản lý Nhân sự và Dự án chiến lược TTI Việt Nam, nhấn mạnh: "TTI Việt Nam luôn cam kết phát triển nguồn nhân lực đa dạng, bình đẳng cho mọi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi mang đến cơ hội cho nhân viên từ lúc mới tốt nghiệp cho đến khi phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào các sáng kiến để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, và Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của chúng tôi."