Đầu tư Sài Gòn VRG sắp chi hơn 968 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã văn bản thông báo về ngày 15/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP).

Theo đó, Đầu tư Sài Gòn VRG chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Thời gian thực hiện thanh toán 5/6/2026.

Với hơn 242,1 triệu cổ phiếu SIP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chi khoảng gần 968,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Tính đến ngày 31/3/2026, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc đang sở hữu 19,79% vốn điều lệ của Đầu tư Sài Gòn VRG, tương đương sở hữu hơn 47,9 triệu cổ phiếu SIP, dự kiến thu về gần 191,7 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC) sở hữu 9% vốn điều lệ, tương đương sở hữu gần 21,8 triệu cổ phiếu, cũng sẽ thu về hơn 87,1 tỷ đồng cổ tức.

Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Sài Gòn VRG và Tổng Giám đốc Lư Thanh Nhã sở hữu lần lượt 8,64% và 7,56% vốn, sẽ thu về lần lượt 83,6 tỷ đồng và hơn 73,2 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, Đầu tư Sài Gòn VRG đã chi hơn 242,1 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.164,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 356,6 tỷ đồng, giảm 11,4%.

Năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 874,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn được 40,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG tăng 2,4% so với đầu năm, lên mức hơn 29.353,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 10.917,2 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.178,4 tỷ đồng, tăng hơn 322 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.659 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng nợ; doanh thu chưa phân bổ dài hạn hơn 13.434 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nợ.