F88 chào bán thành công 300 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 2) gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 7/5/2026, F88 đã chào bán thành công 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.02, mã trái phiếu dự kiến là F88126015 cho 197 nhà đầu tư trong nước.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho các kỳ tính lãi cố định là 10%/năm.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của F88. Cụ thể, 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố xe máy, thời điểm dự kiến sử dụng vốn từ quý I/2026 đến quý II/2026.

Về cơ cấu vốn của F88 sau đợt chào bán, doanh nghiệp có tổng nợ tăng từ gần 4.554 tỷ đồng lên mức gần 4.854 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giữ nguyên ở mức hơn 2.986,7 tỷ đồng, nợ dài hạn gần 1.867,3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/1/2026, F88 đã chào bán thành công đợt 1 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.01, mã trái phiếu dự kiến là F88126002, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Ngoài 2 đợt trái phiếu nói trên, doanh nghiệp phát hành trái phiếu đợt 3 gồm 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Trong một diễn biến khác, mới đây F88 đã thông qua kế hoạch triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt.

Cụ thể, F88 dự kiến chi gần 476,9 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 28,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.850 đồng.

Nguồn chi được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tính đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt là 11/5/2026, ngày thực hiện chi trả 14/5/2026.

Trong danh sách kèm theo cho thấy, công ty mẹ của F88 là Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (MCK: F88, sàn UPCoM) dự kiến sẽ thu về hơn 476,8 tỷ đồng tiền cổ tức. Ngoài ra, ông Phùng Anh Tuấn- Tổng Giám đốc và ông Ngô Quang Hưng lần lượt nhận về hơn 23,8 triệu đồng cổ tức.