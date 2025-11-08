Đây có thể là Honda CR-V hybrid sắp lắp tại Việt Nam: Có làm mát ghế, thêm tính năng ADAS, bỏ trang bị từng là điểm khác biệt trong phân khúc
Phiên bản Honda CR-V e:HEV 2025 vừa ra mắt tại Thái Lan có thể là cấu hình tham khảo cho bản sắp lắp tại Việt Nam, với nhiều nâng cấp tiện nghi và an toàn nhưng loại bỏ hệ thống LaneWatch quen thuộc.
Honda Thái Lan vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp trang bị của CR-V e:HEV, với nhiều thay đổi quan trọng về động cơ, trang bị và công nghệ an toàn. Đây được xem là cấu hình có khả năng sẽ được lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại Thái Lan, bản hybrid sẽ thay thế hoàn toàn cho bản dùng động cơ 1.5L Turbo đang bán hiện nay.
Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở việc Honda loại bỏ hoàn toàn động cơ tăng áp 1.5L, chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L chu trình Atkinson, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Cấu hình này cho tổng công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian Real-Time AWD. Theo công bố tại Thái Lan, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 19,6 km/lít - tương đương khoảng 5,1 lít/100 km.
Bên trong, CR-V e:HEV 2025 được nâng cấp đáng kể về tiện nghi. Các phiên bản cao cấp được trang bị ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch, hệ thống kết nối Google Built-in và chìa khóa kỹ thuật số Honda CONNECT. Xe vẫn giữ thiết kế 5 chỗ ngồi, thay vì 7 chỗ như bản máy xăng.
Gói an toàn Honda Sensing được duy trì với đầy đủ tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng và đèn chiếu sáng thích ứng. Đặc biệt, xe được bổ sung hai công nghệ mới gồm cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi (Cross Traffic Monitor). Ở chiều ngược lại, hệ thống quan sát LaneWatch - từng là điểm khác biệt của CR-V trong phân khúc - đã bị loại bỏ.
Phiên bản thể thao RS mang phong cách mới với cản trước – sau, tay nắm cửa và ốp hông sơn đen, cùng nội thất nhôm tối màu và logo RS thêu trên ghế. Honda cũng bổ sung màu ngoại thất mới Urban Grey Pearl (xám) bên cạnh 5 tùy chọn quen thuộc khác.
Tại Việt Nam, CR-V e:HEV đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của người dùng.Trong tháng 9/2025, mẫu xe đạt doanh số 273 chiếc, tăng nhẹ so với 267 xe của tháng 8, nâng tổng cộng 9 tháng đầu năm lên 1.558 xe. Trong nhóm SUV/crossover thì Honda CR-V là mẫu xe hybrid có doanh số cao thứ 2 trong 3 quý vừa qua, chỉ dưới Toyota Corolla Cross.
Một số hình ảnh khác của Honda CR-V e:HEV mới:
