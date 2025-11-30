Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây là 3 hương vị "KHOÁI KHẨU" của tế bào ung thư, muốn khỏe phải ăn ít lại

30-11-2025 - 08:07 AM

Hấp dẫn đấy nhưng nếu cứ chạy theo 3 kiểu hương vị dưới đây, ung thư tìm đến bạn là điều không sớm thì muộn.

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta luôn tìm kiếm sự tiện lợi và những kích thích vị giác mạnh mẽ. Thế nhưng, đằng sau sự thỏa mãn ấy lại là một mối đe dọa vô hình: những hương vị đậm đà được ưa chuộng nhất chính là nguồn dinh dưỡng yêu thích của tế bào ung thư. 

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại đang âm thầm tạo ra môi trường thuận lợi cho tế bào ác tính phát triển. Nếu muốn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, bạn cần nhận diện và hạn chế ngay 3 hương vị dưới đây để ngăn tế bào ung thư "nhen nhóm":

1. Vị ngọt đậm từ đường tinh luyện

Nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt... là những món quen thuộc, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đường lại tạo ra môi trường lý tưởng cho ung thư.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu của Đại học Harvard (2022) công bố trên Current Developments in Nutrition chỉ ra rằng, phụ nữ uống hơn 1 ly đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 78% so với những người hiếm khi uống. Lý do là khi tiêu thụ đường quá mức, cơ thể dễ rơi vào trạng thái kháng insulin, làm tăng stress oxy hóa, gây rối loạn nội tiết và suy giảm hệ miễn dịch. Tất cả những yếu tố này đều góp phần vào sự phát triển của tế bào ung thư.

2. Vị ngậy của nhiều dầu mỡ và chất béo

Thịt nướng, gà rán, khoai tây chiên, hoặc các thực phẩm chứa nhiều chất béo không lành mạnh luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Một nghiên cứu của Đại học Tôn Dật Tiên (Trung Quốc) công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) năm 2024 đã chỉ ra rằng, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư hắc tố. 

Ảnh minh họa

Chất béo làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, giải phóng leucine (một loại axit amin) có khả năng kích thích tế bào ức chế miễn dịch. Điều này làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể và thúc đẩy sự phát triển của khối u. WHO cũng nhiều lần cảnh báo về chất gây ung thư khi đồ ăn được chiên rán ở nhiệt độ cao như Acrylamide, Amin dị vòng (HCAs) và Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs).

3. Vị mặn đậm từ việc ăn thừa muối

Thói quen ăn mặn, đặc biệt phổ biến ở người châu Á, là mối đe dọa trực tiếp cho hệ tiêu hóa, nhất là ung thư dạ dày.

Hướng dẫn quản lý rủi ro ung thư dạ dày (2023) chỉ rõ: tiêu thụ quá nhiều muối làm tổn thương niêm mạc dạ dày và thúc đẩy đột biến gen. Một phân tích trên 26 nghiên cứu toàn cầu cho thấy, nhóm tiêu thụ nhiều muối có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn 25%. WHO khuyến nghị lượng muối tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 5g để hạn chế rủi ro.

Ảnh minh họa

Ăn uống thế nào để phòng ngừa ung thư?

Để phòng ngừa ung thư hiệu quả, chế độ ăn uống nên tăng cường ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây và chất béo không bão hòa (từ cá, dầu ô liu) để cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa. Cần ưu tiên protein chất lượng cao (thịt nạc, đậu nành) thay vì thịt chế biến sẵn; đồng thời, nên uống trà xanh, tuyệt đối hạn chế rượu và thay thế các món chiên, nướng bằng phương pháp hấp, luộc để tránh sản sinh hợp chất gây ung thư.

Theo Ngọc Ái

Đời sống pháp luật

