Phát hiện: Những người thường xuyên ăn hương vị này sẽ sống lâu và ít bị ung thư hơn

Đại học Oxford, Đại học Harvard và Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Trung Quốc đã cùng nhau tiến hành một nghiên cứu kéo dài 8 năm và công bố kết quả trên Tạp chí Y khoa Anh.

Nghiên cứu bao gồm gần 500.000 người Trung Quốc trong độ tuổi 30-79. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn cay mỗi ngày thường xuyên đặc biệt có thể làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim và bệnh hô hấp.

Kết quả nghiên cứu này khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Tại sao vị cay của miệng nặng có thể giúp kéo dài tuổi thọ? Làm thế nào chúng ta có thể ăn thức ăn cay để tránh những tác động tiêu cực như táo bón và đau bụng, đồng thời gặt hái những tác động tích cực?

Kết quả nghiên cứu trên 500.000 người cho thấy thức ăn cay hai ngày một lần làm giảm 14% tỷ lệ tử vong và giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim

8 lợi ích của ăn cay

Trong nghiên cứu này, mặc dù chưa xác định trực tiếp loại gia vị nào trong thực phẩm cay có thể mang lại lợi ích sức khỏe tuyệt vời như vậy, nhưng theo các nghiên cứu trước đây, thực phẩm cay (ớt, gừng, tỏi) có chứa một hóa chất tương tự như capsicytin, có đặc tính chống béo phì, chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và nhiều lợi ích khác.

1. Thúc đẩy sự thèm ăn

Capsaicin được tìm thấy trong ớt, một chất dinh dưỡng có thể cải thiện tình trạng chán ăn hiệu quả, loại bỏ khí tích tụ trong đường tiêu hóa và đóng vai trò điều trị hôi miệng.

2. Thúc đẩy lưu thông máu

Nhiều người không biết rằng thức ăn cay cũng có giá trị y học tốt. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng một lượng thức ăn cay thích hợp có thể giúp cơ thể con người phát huy tác dụng "loại bỏ gió và mồ hôi, đờm, hút ẩm".

Nghiên cứu y học hiện đại cũng tin rằng ăn thức ăn cay như ớt có thể giúp thúc đẩy lưu thông máu, từ đó cải thiện các triệu chứng như nhạy cảm với lạnh, tê cóng và đau đầu mạch máu.

3. Giảm bệnh tim và đột quỵ

Những thứ cay cũng giúp giảm xơ vữa động mạch, thúc đẩy hoạt động tiêu sợi huyết và ngăn ngừa một số yếu tố gây cục máu đông. Tất cả đều giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.

4. Chống lại cảm lạnh

Capsaicin, hoạt chất của ớt trong các thành phần cay, có tác dụng làm loãng chất nhầy mũi, từ đó giúp thông nghẹt mũi do cảm lạnh, thở êm ái hơn và chữa cảm lạnh.

5. Bảo vệ da

Ớt rất giàu carotene, có thể thúc đẩy quá trình hình thành vitamin A trong cơ thể, bảo vệ da và bảo vệ tính toàn vẹn của màng nhầy trong cơ thể.

Một nghiên cứu khác cho thấy hàm lượng chất chống oxy hóa trong ớt gấp 42 lần táo và 12 lần cam, đặc tính chống oxy hóa tốt giúp da đàn hồi tốt hơn.

6. Ngăn ngừa sỏi mật

Ăn ớt xanh thường xuyên có thể ngăn ngừa sỏi mật. Ớt xanh rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C, có thể chuyển hóa cholesterol dư thừa trong cơ thể thành axit mật, từ đó ngăn ngừa sỏi mật.

7. Tăng cường dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa

Ăn thức ăn cay điều độ có tác dụng kích thích lành tính khoang miệng và đường tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột, thúc đẩy bài tiết dịch tiêu hóa và cải thiện cảm giác thèm ăn.

Một số chuyên gia y tế và dinh dưỡng ở Trung Quốc đã điều tra và phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh loét dạ dày ở các tỉnh, vùng thường ăn ớt thấp hơn nhiều so với các tỉnh và vùng khác. Điều này là do ớt có thể kích thích giải phóng "prostaglandin E2" trong cơ thể con người, có lợi cho việc thúc đẩy quá trình tái tạo màng khoan dạ dày và duy trì chức năng tế bào đường tiêu hóa.

8. Giảm đau khớp

Ớt chứa capsaicin, allicin trong tỏi và dầu dễ bay hơi trong hành lá, có thể giảm đau bằng cách kích thích một số tế bào thần kinh và ngăn chặn các chất dẫn truyền thần kinh truyền tín hiệu đau để ngăn chặn cơn đau.

Một số cách ăn cay để tăng tuổi thọ và ngừa bệnh

Khi nói đến "ăn cay", chúng ta không chỉ nói về mỗi ớt, mà còn bao gồm các loại thực phẩm khác như gừng, hành, tỏi… Theo y học cổ truyền Trung Quốc, những loại thực phẩm này thuộc nhóm có vị "tân" (cay, nóng).

1. Tỏi: 2-3 tép mỗi ngày giúp diệt khuẩn và phòng ngừa ung thư

Có câu "tỏi trị bách bệnh" bởi nó được coi là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tỏi thường được dùng để nêm nếm món ăn, vừa tạo hương vị vừa có tác dụng diệt khuẩn. Allicin và các thành phần khác trong tỏi có khả năng kháng khuẩn, diệt trùng, chống ung thư, hạ huyết áp và giảm cholesterol hiệu quả. Các nghiên cứu y học cho thấy, mỗi ngày ăn 2-3 tép tỏi là tốt nhất.

2. Gừng: Gừng non để xào, gừng già để nấu súp

Ông bà ta có câu "Đông ăn củ cải, hè ăn gừng, không cần thầy thuốc kê đơn". Gừng là loại thực phẩm đa năng, vừa là gia vị, vừa có tác dụng giữ ấm và bồi bổ sức khỏe.

Gừng có hai loại phổ biến là gừng non và gừng già. Gừng non (hay còn gọi là gừng tơ) thích hợp để xào nấu. Nó có ít xơ, vỏ mỏng, thịt mềm và giòn, giúp giữ ấm, làm ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa. Gừng già thích hợp để nấu nước uống như nấu nước gừng đường đỏ. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt uống nước này giúp làm ấm tử cung, lưu thông khí huyết, bổ máu và cải thiện tuần hoàn.

3. Hành: Nên ăn mỗi ngày như một loại gia vị

Theo y học dân gian, hành có tính ấm, vị cay, giúp dưỡng phổi, hỗ trợ tiêu hóa. Tinh dầu hành có tác dụng diệt khuẩn và tốt cho lá lách, dạ dày.

Vị cay của hành cũng rất đa dạng, không chỉ có hành lá mà cả hành tây cũng thuộc nhóm thực phẩm cay nên có trong bữa ăn hàng ngày.

Theo bác sĩ Chen Shaoxuan, Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Quảng Tây (Trung Quốc), ăn cay giúp kích thích tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Bản thân ông không ăn được quá cay, nhưng khi chán ăn, ông lại muốn ăn một chút ớt để lấy lại cảm giác ngon miệng.

Tuy nhiên, bác sĩ Chen cũng khuyên rằng chỉ nên ăn ớt vừa phải. Ăn quá cay có thể gây ra cảm giác nóng rát ở miệng, mắt, họng và đường ruột, khiến bạn uống bao nhiêu nước cũng không dịu lại được, và dễ gây tổn hại cho cơ thể.