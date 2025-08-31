Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

31-08-2025 - 19:37 PM | Sống

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

Không phải Đường Tăng hay Tôn Ngộ Không, diễn viên thủ vai nhân vật này mới là "học bá" lớn nhất trong dàn cast Tây Du Ký.

Khi nhắc đến bộ phim kinh điển Tây Du Ký , nhiều thế hệ khán giả sẽ lập tức nhớ tới bốn thầy trò Đường Tăng cùng hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh. Ít ai ngờ, ngoài tài năng diễn xuất, một số gương mặt trong đoàn phim còn sở hữu học vấn đáng nể. Và nhân vật được xem là "ngôi sao có học vị cao nhất" không phải Đường Tăng hay Tôn Ngộ Không, mà chính là Ngọc Hoàng Đại Đế do diễn viên Vương Vệ Quốc thủ vai.

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"- Ảnh 1.

Vương Vệ Quốc đảm nhận vai diễn Ngọc Hoàng trong phần 2 của Tây Du Ký

Vương Vệ Quốc sinh năm 1955. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, ông từng mưu sinh bằng nghề buôn bán ngoài chợ. Nhờ gương mặt điển trai, phong độ, ông lọt vào mắt xanh của một thầy dạy diễn, người đã hết lời khuyên nhủ và tận tình dìu dắt để Vương Vệ Quốc thi vào Học viện Hý kịch Trung Quốc.

Con đường nghệ thuật của ông không trải hoa hồng, nhưng nhờ nỗ lực học tập và rèn luyện, Vương Vệ Quốc đã tốt nghiệp, trở thành diễn viên của Viện Kịch nói Trung ương, sau này được phong tặng danh hiệu "diễn viên hạng 1 cấp quốc gia".

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"- Ảnh 2.

Vương Vệ Quốc sở hữu học vấn xuất sắc

Điều ít ai biết, song song với sự nghiệp sân khấu, ông còn có một nền tảng học vấn nổi bật. Vương Vệ Quốc tốt nghiệp ngành Chính trị quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, rồi tiếp tục học cao học tại Viện nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Chính điều này khiến khán giả ưu ái gọi ông là "học bá" của Tây Du Ký .

Trong sự nghiệp của mình, Vương Vệ Quốc không chỉ để lại dấu ấn với Tây Du Ký . Ông còn tham gia thêm hai tác phẩm kinh điển khác của văn học cổ điển Trung Hoa. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa , ông hóa thân thành danh tướng Trương Liêu của Tào Ngụy, người từng làm nên chiến thắng lẫy lừng ở trận Hợp Phì. Đến Thủy Hử , nam diễn viên lại biến hóa thành Lư Tuấn Nghĩa - vị anh hùng xếp thứ hai trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc.

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"- Ảnh 3.

Vương Vệ Quốc trong Thủy Hử

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"- Ảnh 4.

Vương Vệ Quốc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Riêng ở Tây Du Ký (phiên bản 1986), ngoài vai Ngọc Hoàng Đại Đế đầy uy nghi, Vương Vệ Quốc còn đảm nhận hai vai phụ khác là Sư đà lĩnh và yêu quái Bạch Tượng. Sự đa dạng trong diễn xuất cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt của ông, dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.

Được đạo diễn Dương Khiết tin tưởng mời đóng Ngọc Hoàng vào năm 2000, Vương Vệ Quốc một lần nữa ghi dấu trong lòng khán giả. Với khí chất học giả, cộng thêm tác phong điềm đạm, ông đã thể hiện hình tượng "vua trời" vừa nghiêm nghị vừa gần gũi.

Bước sang tuổi 70, Vương Vệ Quốc không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Ông sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Tuy vậy, đôi khi khán giả vẫn có thể gặp lại ông trong một số chương trình văn nghệ trên sóng truyền hình.

THEO THIÊN AN

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế” Nổi bật

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

Hai biên tập viên VTV đọc thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành A80 là ai?

Hai biên tập viên VTV đọc thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành A80 là ai?

18:59 , 31/08/2025
Hot nhất tại Trung tâm Triển lãm quốc gia hôm nay: Quân nhân Nga, Lào, Campuchia bất ngờ xuất hiện trong sự chào đón của người dân

Hot nhất tại Trung tâm Triển lãm quốc gia hôm nay: Quân nhân Nga, Lào, Campuchia bất ngờ xuất hiện trong sự chào đón của người dân

18:42 , 31/08/2025
"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp

"Thần dược xanh" của người dân vùng núi Tây Bắc: Công dụng bất ngờ, bổ hơn cả uống vitamin tổng hợp

18:14 , 31/08/2025
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm kết hôn tôi mới hiểu vì sao phụ nữ cần quỹ riêng bên cạnh quỹ chung

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm kết hôn tôi mới hiểu vì sao phụ nữ cần quỹ riêng bên cạnh quỹ chung

17:31 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên