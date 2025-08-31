Điều thú vị của cặp đôi được "Tổ quốc sẽ duyên": Dù là người yêu cũng không có ngoại lệ hay đặc cách

Một chuyện tình được "Tổ quốc se duyên" nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây gọi tên Ngô Lâm Phương - khối nữ sĩ quan Quân Y và Lữ May Ngoan - khối Cảnh sát biển.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi tham gia nhiệm vụ A50 và đến nhiệm vụ A80 thì chính thức nên duyên. Đàng trai có chia sẻ công khai lên mạng xã hội TikTok “Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Bộ Quốc phòng đã cho tôi gặp em” cùng loạt ảnh nắm tay rất dễ thương.

10 điểm đẹp đôi. Nguồn: LMN

Với hình ảnh “trai tài - gái sắc”, thông tin hẹn hò của cả hai nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận chúc phúc.

Trong một clip ghi lại cảnh giao lưu chụp hình giữa các chiến sĩ với người dân sau buổi Tổng duyệt hôm 30/8, nhiều người đã quay được khoảnh khắc ngọt ngào của cô bộ đội Lâm Phương và bạn trai.

Dù là người yêu, Lữ May Ngoan vẫn không được “đặc cách” hay ngoại lệ. Anh chàng cũng phải xếp hàng như bao người khác để chờ đến lượt gặp gỡ, chụp ảnh và trò chuyện cùng bạn gái.

Trong khi Ngô Lâm Phương đang tất bật chụp hình cùng đồng đội, những người yêu mến cô nàng thì Lữ May Ngoan luôn đứng phía sau, ánh mắt chăm chú dõi theo nửa kia; vừa mong ngóng chờ đến lượt và cười tươi khi thấy Lâm Phương quay lại hỏi han.

Khi được nhờ chụp ảnh cho cô cùng đồng đội và người hâm mộ, May Ngoan cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình, toát lên sự tự hào xen lẫn tình cảm dành cho nửa kia.

Lữ May Ngoan có tương tác đáng yêu với nửa kia, chụp hình cho bạn gái.

Loạt ảnh công khai hẹn hò của Ngô Lâm Phương và người yêu. Nguồn: LMN

"Có là người yêu cũng phải chờ nha, chị nhà hot quá mà", "Ngoại lệ nhưng cũng phải xếp hàng mới đến lượt đó", "Ảnh đứng chờ tới lượt chụp đúng không, thấy là nôn nao lắm rồi mà chưa tới lượt nữa", "Đôi này đáng yêu quá, chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau nha", "Gặp nhau nhưng cũng phải xếp hàng theo… thứ tự mà không được ưu tiên", "Anh chờ như fans vậy đó",.... là những bình luận của cư dân mạng.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi Ngô Lâm Phương (SN 2000, tại Thái Nguyên) nổi tiếng từ khi dẫn đầu khối nữ Sĩ quan Quân y dịp A50. Cô hiện là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đoàn Văn công Quân khu 2.

Hình ảnh bước đi nghiêm trang, thần thái tự tin của cô giữa hàng ngũ đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt sáng, Lâm Phương thường được ví như Hoa khôi khối Quân y.

Ảnh: Như Hoàn

Không chỉ nổi bật trong nước, Lâm Phương còn gây chú ý với cộng đồng quốc tế. Một số clip ngắn của cô trên TikTok được chia sẻ lại trên các kênh nước ngoài, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhận nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng Đông Nam Á.

Cô cũng sở hữu kênh TikTok với hơn 231 nghìn người theo dõi, clip triệu view, thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc, đời thường.

Trước khi chính thức thành người yêu, chính Lữ May Ngoan cũng là một người hâm mộ, rồi crush Ngô Lâm Phương. Thời điểm tham gia A50, Lữ May Ngoan còn đăng ảnh chụp cùng Lâm Phương và viết: Vẫn kịp có ảnh với ‘bộ đội chân dài’”. Anh công khai gọi Lâm Phương là crush, đăng ảnh cô lên MXH.

Cặp đôi có khung hình chung đầu tiên khi cùng tham gia nhiệm vụ A50 ở TP.HCM.

Cả hai quay trend TikTok chung trước khi nên duyên.

Lữ May Ngoan, sinh năm 2000, quê Nghệ An, đã tốt nghiệp chuyên ngành Bộ binh tại trường Sĩ quan Lục quân 1. Tại nhiệm vụ A80, Lữ May Ngoan đi đội hình khối Cảnh sát biển Việt Nam.