Dễ dàng sở hữu nhà thấp tầng biệt lập với ưu đãi vàng từ Hado Charm Villas

Giá trị dự án càng được củng cố bởi chính sách tài chính linh hoạt, cùng đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ từ lợi thế hạ tầng, giao thông nội đô được hoàn thiện và ngày càng bứt phá.

Thiên đường sống xanh giữa lòng Thủ đô

Đại lộ Thăng Long từ lâu được ví như "con đường huyết mạch" kết nối khu vực mở rộng Thủ đô với nội đô trung tâm. Bất động sản có sự kết nối trực tiếp tới tuyến đường này nghiễm nhiên sở hữu toàn bộ lợi thế về hạ tầng, giao thương và giá trị gia tăng. Nằm ngay tại ngã tư chiến lược đường Liên khu 8 & Đại lộ Thăng Long, HaDo Charm Villas được thừa hưởng trọn vẹn ưu thế kép: vừa thuận tiện di chuyển đến trung tâm hành chính, thương mại của Hà Nội, vừa hưởng trọn nhịp phát triển sôi động tại "thủ phủ mới" phía Tây Thủ đô.

Toàn cảnh HaDo Charm Villas nhìn từ Đại lộ Thăng Long – vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Lợi thế vị trí không chỉ giúp cư dân HaDo Charm Villas rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, cân bằng nhịp sống và công việc, mà còn trở thành bảo chứng vững chắc cho khả năng gia tăng giá trị bất động sản khi hạ tầng khu vực ngày càng đồng bộ và liên tục nâng cấp.

Đặc biệt, dự án còn nằm gần các ga của tuyến Metro số 5, dự kiến khởi công vào tháng 12/2025. Tuyến đường sắt đô thị này là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trực tiếp khu vực phía Tây với trung tâm nội đô, mở ra xu thế phát triển đô thị bám trục giao thông công cộng. Việc HaDo Charm Villas nằm trong bán kính hưởng lợi từ Metro sẽ giúp dự án trở thành khu đô thị TOD (Transit Oriented Development). Nơi giao thông công cộng, không gian xanh và hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch hài hòa, tạo tiền đề gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn. Với cư dân, đây là sự tiện lợi trong từng hành trình di chuyển; còn với nhà đầu tư, đây chính là "cú hích" gia tăng biên lợi nhuận và khẳng định vị thế của bất động sản nội đô Hà Nội.

Không gian sống biệt lập trong compound khép kín với quy hoạch "3 lớp xanh" hiếm có tại Thủ đô.

Điểm nhấn tạo sức hút khác biệt của HaDo Charm Villas còn nằm ở mô hình compound khép kín, nơi cư dân tận hưởng sự an toàn tuyệt đối cùng không gian riêng tư biệt lập. Dự án được quy hoạch theo triết lý "3 lớp xanh" gồm hồ cảnh quan, công viên và vườn cây, kiến tạo môi trường sống hài hòa cùng thiên nhiên. Do đó, chỉ cần bước chân về nhà, cư dân HaDo Charm Villas đã có thể tận hưởng cuộc sống "nghỉ dưỡng tại gia" với bầu không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt và chuỗi cảnh quan tinh tế. Đây cũng chính là chuẩn sống mà tầng lớp tinh hoa hướng đến để vừa an cư, vừa tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc.

Không dừng lại ở quy hoạch xanh, HaDo Charm Villas còn sở hữu chuỗi tiện ích chuẩn resort hiếm có trong khu vực bao gồm: Clubhouse sang trọng, bể bơi bốn mùa, hồ bơi ngoài trời, công viên liên hoàn, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao… Tất cả đều được thiết kế đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống - nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng.

Ở thời điểm thị trường gần như khan hiếm nguồn cung biệt thự compound, HaDo Charm Villas không chỉ mang đến một nơi an cư mà còn kiến tạo tài sản độc bản, khi khách hàng càng sở hữu lâu dài, giá trị càng gia tăng.

Thanh toán nhẹ nhàng, dễ dàng sở hữu

HaDo Charm Villas còn ghi điểm với khách hàng bởi chính sách tài chính linh hoạt, giúp tối ưu dòng tiền cho cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư. Theo đó, khi sử dụng phương thức thanh toán sớm, khách hàng sẽ được chiết khấu 10%, giúp tăng biên lợi nhuận khi bán lại hoặc cải thiện tỷ suất lợi nhuận cho thuê. Về dòng tiền, mức chiết khấu này giúp người mua trả ít hơn so với giá gốc, đồng thời tối ưu lợi tức tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu.

Song song đó, khi sở hữu căn nhà thứ 2 tại dự án, người mua được nhận thêm 0,5% chiết khấu. Kết hợp cùng ưu đãi thanh toán sớm 10%, chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm sẽ giảm đáng kể, giúp nhà đầu tư nâng cao lợi nhuận tổng thể.

Lợi thế ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu biệt thự tại HaDo Charm Villas.

Bên cạnh ưu đãi chiết khấu, khi nhận bàn giao biệt thự, cư dân còn được miễn phí tới 24 tháng phí quản lý dịch vụ, được tặng gói cảnh quan sân vườn,…. Ở giai đoạn đầu, chủ sở hữu có thể yên tâm ổn định khai thác cho thuê hoặc tận hưởng tiện ích mà không phải lo ngại chi phí vận hành. Với các nhà đầu tư, khoản phí này đồng nghĩa với việc lợi suất ròng không bị bào mòn, hỗ trợ thanh khoản và cải thiện chỉ số IRR (tỷ suất hoàn vốn) trong ngắn hạn.

Đặc biệt, với những khách hàng có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 24 tháng. Chính sách này cho phép người mua chỉ cần chuẩn bị số vốn vừa phải, chỉ từ 30% giá trị sản phẩm, nhưng vẫn dễ dàng sở hữu các căn liền kề, biệt thự cao cấp trong khu compound khép kín.

Tổng hòa các yếu tố từ vị trí, tiện ích tới chính sách bán hàng,… HaDo Charm Villas đã mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều đối tượng khách hàng được sở hữu biệt thự cao cấp, đồng thời tạo ra nhiều lớp giá trị tài chính, củng cố vị thế dự án trong mắt nhà đầu tư.

Hiện dự án đang được phân phối bởi AHS Property.

Hotline: 0986 985 999