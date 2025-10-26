Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị lập tổ công tác liên ngành gỡ vướng dự án sân bay Quảng Trị

26-10-2025 - 14:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác đúng kế hoạch, hướng tới mốc hoàn thành dịp 30/4/2026.

Dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị được triển khai theo phương thức PPP, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148 ngày 20/12/2021, giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Hiện tại, dự án đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp 30/4/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh khu vực.

Liên quan vấn đề này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ địa phương, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định, bảo đảm sân bay có thể vận hành ngay sau khi hoàn thành (dự kiến tháng 7/2026).

Đề nghị lập tổ công tác liên ngành gỡ vướng dự án sân bay Quảng Trị- Ảnh 1.

Cảnh quan tại mặt trước sân bay Quảng Trị. Ảnh: TTgroup.

UBND tỉnh Quảng Trị vì vậy tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng sớm triển khai tổ công tác, huy động sự phối hợp của các cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đầu tư, bảo đảm tiến độ khai thác .

Theo quy hoạch, CHK Quảng Trị là sân bay dân dụng cấp 4C kết hợp quân sự cấp II, được thiết kế công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm, khai thác máy bay code C (như A320, A321) hoặc tương đương, với diện tích sử dụng đất hơn 316 ha.

Hiện Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (doanh nghiệp dự án) đang triển khai thi công các hạng mục chính. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư đã đề xuất nâng cấp cảng từ cấp 4C lên 4E, để có thể đón máy bay thân rộng như A350 và khai thác hiệu quả lâu dài.

Hạng mục đường cất hạ cánh đang được thiết kế theo tiêu chuẩn tiếp nhận tàu bay code E, thay vì chỉ dừng ở code C như phương án ban đầu.

Đề nghị lập tổ công tác liên ngành gỡ vướng dự án sân bay Quảng Trị- Ảnh 2.

Sân bay Quảng Trị có công suất 1 triệu hành khách/năm. Ảnh: TTgroup.

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Tài chính cũng có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, trong đó kiến nghị nâng cấp sân bay Quảng Trị từ 4C lên 4E .

Theo Bộ Tài chính, quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 và đã ba lần điều chỉnh. Việc nâng cấp sân bay Quảng Trị phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phương án đón máy bay A350, cũng như đề xuất của địa phương.

Cơ quan này đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Trị để làm rõ sự cần thiết và hiệu quả đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ trong mạng lưới hạ tầng, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và định hướng sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau khi hoàn thành, CHK Quảng Trị được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và giao thương, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng chiến lược miền Trung.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam thành điểm đến trong lĩnh vực tỷ đô: Vượt qua "bóng" các nước láng giềng, sẵn sàng tăng trưởng

Việt Nam thành điểm đến trong lĩnh vực tỷ đô: Vượt qua "bóng" các nước láng giềng, sẵn sàng tăng trưởng Nổi bật

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói về "động thái lạ" của quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói về "động thái lạ" của quốc gia nhập khẩu gạo số 1 thế giới Nổi bật

Chấn chỉnh việc thi công tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong

Chấn chỉnh việc thi công tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong

14:00 , 26/10/2025
Những người sắp đi qua QL6 chú ý: Sắp tới có sự thay đổi đặc biệt, cần cập nhật sớm

Những người sắp đi qua QL6 chú ý: Sắp tới có sự thay đổi đặc biệt, cần cập nhật sớm

13:45 , 26/10/2025
Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP

Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP

13:43 , 26/10/2025
Gia Lai sẽ khởi công 7 trường nội trú liên cấp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngày 19/12

Gia Lai sẽ khởi công 7 trường nội trú liên cấp hơn 1.500 tỷ đồng vào ngày 19/12

13:40 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên